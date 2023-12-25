479 миллионов за машину: какие люксовые автомобили с пробегом чаще всего покупали новосибирцы

В 2023 году среди новосибирцев самыми востребованными автомобилями для покупки класса люкс с пробегом стали марки Lamborghini, Bentley, Bugatti. Как сообщает «Авито Авто», средняя цена за год на такие машины выросла на 111%.
По данным экспертов, за год количество объявлений о продаже таких авто в Новосибирской области увеличилось на 245%, а по всей России — на 44%.
Lamborghini Avendator возглавила рейтинг самых популярных моделей на рынке люксовых автомобилей с пробегом в Новосибирской области в 2023 году. Средняя стоимость такой модели составила
На второй позиции — Lamborghini Huracan с долей спроса 13% и средней ценой
На новосибирском Аvito в последнее время появилось много объявлений с предложениями о покупке автомобилей премиум-класса. Стоимость на некоторые модели доходит до 49 миллионов рублей. Всего представлено около 30 премиальных авто. НГС составил подборку шикарных машин — полюбуйтесь этой красотой.