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479 миллионов за машину: какие люксовые автомобили с пробегом чаще всего покупали новосибирцы

За год количество объявлений о продаже таких авто в регионе увеличилось на 245%

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Средняя цена за год на такие авто выросла на 111%

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В 2023 году среди новосибирцев самыми востребованными автомобилями для покупки класса люкс с пробегом стали марки Lamborghini, Bentley, Bugatti. Как сообщает «Авито Авто», средняя цена за год на такие машины выросла на 111%.

По данным экспертов, за год количество объявлений о продаже таких авто в Новосибирской области увеличилось на 245%, а по всей России — на 44%.

Lamborghini Avendator возглавила рейтинг самых популярных моделей на рынке люксовых автомобилей с пробегом в Новосибирской области в 2023 году. Средняя стоимость такой модели составила 300 200 000 рублей, это 20% от общего спроса на люксовые авто с пробегом.

На второй позиции — Lamborghini Huracan с долей спроса 13% и средней ценой 38 500 000 рублей. Bugatti Chiron с долей спроса 11% и средней ценой 479 440 000 рублей заняла третью позицию. Также в топ-5 вошли Lamborghini Urus и Ferrari SF90 Stradale.

На новосибирском Аvito в последнее время появилось много объявлений с предложениями о покупке автомобилей премиум-класса. Стоимость на некоторые модели доходит до 49 миллионов рублей. Всего представлено около 30 премиальных авто. НГС составил подборку шикарных машин — полюбуйтесь этой красотой.

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Люксовые автомобилиМашиныНовосибирск
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