Lada Largus возвращается: что известно об универсале ижевской сборки

1
Когда начнется серийный выпуск Lada Largus
В начале декабря глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что старт серийного производства бензиновой и электрической версии Largus намечен на май будущего года. Впрочем, АВТОВАЗ уже несколько раз смещал сроки перезапуска модели.
Largus, построенный на базе Renault/Dacia Logan MCV, имел высокую долю импортных компонентов и технологий, поэтому в 2022–2023 годах АВТОВАЗу пришлось заново решать задачу его локализации. До начала СВО «Ларгусы» выпускали в Тольятти на одной ветке с родственными моделями Renault Logan, Sandero и Lada XRAY, что обеспечивало высокую загрузку конвейера: в 2021 году вазовцы собрали 74 тысячи моделей на платформе B0. Но после ухода Renault сохранить Logan и Sandero оказалось невозможно, более того, АВТОВАЗ счел нецелесообразным производство XRAY. Поэтому судьба Largus оказалась под большим вопросом: обеспечивать загрузку конвейера в одиночку он не мог.
Тогда АВТОВАЗ сделал рокировку: обновленную Lada Vesta перезапустили на бывшей линии В0 тольяттинского завода, а Largus отрядили на ижевский завод АВТОВАЗа, чтобы не закрывать предприятие. Поначалу говорили об электрической версии, но, судя по последним сообщениям, сохранятся и бензиновые «Ларгусы». Но всё в совокупности привело к затягиванию проекта: старт намечали на осень
АВТОВАЗ имеет лицензию на выпуск Largus, то есть с юридической точки зрения проблем быть не должно.
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2
Какими будут бензиновые Largus
С большой вероятностью, принципиальных отличий от рестайлинговой версии 2021 года не будет — АВТОВАЗу сейчас не до изысков. Новые компоненты появятся скорее в силу производственной необходимости, чем из стремления вазовцев улучшить модель.
АВТОВАЗ планирует устанавливать на модель двигатели собственного производства, но для Largus это не новость — с 2015 года на универсалы ставили вазовские
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А чем отличается электрический Largus?
e-Largus обещает быть самым локализованным электромобилем России, который сможет участвовать в госзакупках и наверняка метит на рынок корпоративных продаж. Для городского универсала или фургона ограниченный пробег электромобиля на одной зарядке не так критичен, поэтому мы наверняка увидим его в такси или службах доставки.
Концепция интересна: одну батарею разместили вместо топливного бака под задним сиденьем, вторую — на месте ДВС под капотом. Электромотор установили в пространство, где стояла коробка передач. Мощность двигателя — 150 л.с. в пике и 68 л.с. при длительной нагрузке. Уточним, что для электромобилей подобное разделение нормально. Подробнее об этом — в тест-драйве электромобиля «Москвич 3-е».
Электрическая версия Largus будет самой шустрой в линейке, и разгон до 100 км/час должен занимать в районе 10 секунд против 13,5 секунды у
Силовой агрегат и батарея, судя по всему, будут китайского производства — в России пока нет компонентной базы для их локализации.
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Сколько будет стоить Largus
За новые Lada Largus просят сейчас в районе 2–2,5 миллиона рублей. В основном речь о партии из 650 машин, которые в августе этого года дособрали в Тольятти из оставшихся компонентов. Впрочем, серийные Largus должны быть доступнее.
В прежние времена базовые универсалы стоили чуть меньше самых простых Lada Vesta, но сейчас субординация может измениться, поскольку Lada Vesta выпускается большим тиражом. Мы бы ориентировались на диапазон 1,5–2 миллиона рублей за бензиновую версию Largus. Что касается «электричек», то они наверняка окажутся заметно дороже, например, один из самых дешевых электромобилей сегодня, седан Evolute i-Pro липецкой сборки, стоит минимум три миллиона рублей.
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5
Почему Largus был бестселлером
Универсал на базе Dacia Logan дебютировал еще в 2006-м, но в России в слегка измененном виде и под брендом Lada появился в 2012 году. Модель оказалась максимально простой, в чем-то даже примитивной, но очень удобной для практических задач: терпеливая подвеска, огромный багажник, наличие семиместных вариантов, кузова фургон и версий с увеличенным просветом Cross...
Были у автомобиля и минусы: простецкий салон (улучшенный при рестайлинге), неудобная пятая дверь, длинная колесная база, слабоватая динамика. Но Largus метил в аудиторию, для которой всё это было вторично, и конкурентов у него, по сути, не оказалось: скажем, родственный Renault Dokker был заметно дороже. До начала пандемии в 2020 году Largus расходился тиражом более 40 тысяч автомобилей в год, обгоняя родственные Logan, Duster и Sandero.
Новая модель также попадает на опустевший рынок: в нижнем ценовом сегменте универсалы предлагает только сам АВТОВАЗ, но Lada Vesta SW получилась недешевой: от 1,33 до 2,034 миллиона рублей.
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