Lada Largus возвращается: что известно об универсале ижевской сборки

Largus, построенный на базе Renault/Dacia Logan MCV, имел высокую долю импортных компонентов и технологий, поэтому в 2022–2023 годах АВТОВАЗу пришлось заново решать задачу его локализации. До начала СВО «Ларгусы» выпускали в Тольятти на одной ветке с родственными моделями Renault Logan, Sandero и Lada XRAY, что обеспечивало высокую загрузку конвейера: в 2021 году вазовцы собрали 74 тысячи моделей на платформе B0. Но после ухода Renault сохранить Logan и Sandero оказалось невозможно, более того, АВТОВАЗ счел нецелесообразным производство XRAY. Поэтому судьба Largus оказалась под большим вопросом: обеспечивать загрузку конвейера в одиночку он не мог.



Тогда АВТОВАЗ сделал рокировку: обновленную Lada Vesta перезапустили на бывшей линии В0 тольяттинского завода, а Largus отрядили на ижевский завод АВТОВАЗа, чтобы не закрывать предприятие. Поначалу говорили об электрической версии, но, судя по последним сообщениям, сохранятся и бензиновые «Ларгусы». Но всё в совокупности привело к затягиванию проекта: старт намечали на осень 2022-го , потом 2023 года, сейчас же говорят о весне 2024-го .

АВТОВАЗ имеет лицензию на выпуск Largus, то есть с юридической точки зрения проблем быть не должно.