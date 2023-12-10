«Эквилибристика какая-то»: Ford почти въехал в подъезд, а дьявольский BMW «666» встал на тротуаре — мы нашли их владельцев

На что только не готов пойти водитель, чтобы припарковать свой автомобиль, особенно когда свободных мест нет. Взгляните на несколько безрассудных маневров новосибирских автомобилистов, у которых, похоже, атрофировано чувство соблюдения ПДД и автоприлежание.
Ford Fusion, передние колеса которого оказались на крыльце жилого дома, обнаружили жители улицы Линейной.
— Эквилибристика какая-то! Видимо что-то случилось, — недоумевает автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 65-летнюю Маргариту Георгиевну С. В начале 2000-х она занималась оптовой торговлей через собственную компанию, сегодня — пенсионерка. Если предположить, что Маргарита Георгиевна сама ездит за рулём, то к её манере вождения есть серьезные вопросы.
Водитель «Лексуса» перекрыл половину пешеходной дорожки у гимназии №1, чем вызвал негодование у родителей школьников.
Машина зарегистрирована на 48-летнего Сергея Геннадьевича З. Его полный тезка — предприниматель из Омска, где у него работает компания, связанная с торговлей мебелью. Судя по открытой финансовой отчетности, фирма испытывает определенные трудности. Может быть этим можно объяснить не совсем адекватную манеру вождения ее руководителя?
Тот самый случай, когда отсутствует чувство меры. Водитель BMW X5 не заметил, где заканчивается парковочное место и начинается тротуар.
Машина зарегистрирована на 33-летнего Станислава Владимировича К. Его полный тезка сконцентрирован на пивном бизнесе. У него сразу две компании, которые занимаются, по всей видимости, продажей пенного напитка со славгородского пивзавода. Не мешало бы померить уровень промилле в крови у водителя.
Объяснить манеру парковки сразу двух водителей на улице Железнодорожной практически невозможно. Почему?
«Мерседес» зарегистрирован на 41-летнюю Елену Сергеевну Г. Её связывают с Томилинским заводом полупроводниковых приборов, расположенным в Московской области. Должна быть в женщине какая-то загадка.
Тротуары на Советской — любимое место у нарушителей.
Машина зарегистрирована на 34-летнего Павла Вадимовича К. Род деятельности мужчины определить сложно: в реестре предпринимателей его нет, соцсети не несут информативной нагрузки. Читатели уверяют, что красная BMW появляется здесь регулярно. На заметку сотрудникам ГИБДД.
В прошлый раз новосибирцы пожаловались на «нелегальную парковку» на тротуаре, ведущем к ТЦ «Аура». Водители, по их словам, ведут себя настолько бесцеремонно, что позволяют себе разгоняться на пешеходных дорожках распугивая людей.