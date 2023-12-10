«Эквилибристика какая-то»: Ford почти въехал в подъезд, а дьявольский BMW «666» встал на тротуаре — мы нашли их владельцев

Водитель «Лексуса» перекрыл половину пешеходной дорожки у гимназии №1, чем вызвал негодование у родителей школьников.

Машина зарегистрирована на 48-летнего Сергея Геннадьевича З. Его полный тезка — предприниматель из Омска, где у него работает компания, связанная с торговлей мебелью. Судя по открытой финансовой отчетности, фирма испытывает определенные трудности. Может быть этим можно объяснить не совсем адекватную манеру вождения ее руководителя?