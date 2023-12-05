Легковушка внезапно затормозила и собрала «паровозик» из фур — разбираемся, кто виноват в этой очень спорной аварии

Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.



— Тут участвовали грузовики, тормозной путь у грузовика больше, чем у легкового авто за счет веса т. д . Поэтому здесь, наверное, не только несоблюдение дистанции, но и особенности транспортных средств. Грузовик, который ехал за легковушкой, не смог затормозить, в принципе там было достаточно дистанции. Здесь множество факторов: и невнимательность, и дистанция, и особенности транспортных средств в плане тормозного пути, и отсутствие систем предупреждения столкновения. Знаете, на современных грузовиках ставят такой радарчик, который предупреждает о возможности столкновения, когда автомобиль спереди начал резко замедляться. Плюс опять же дорога мокрая, это тоже увеличивает тормозной путь. По доле вины сложно сказать, но как обычно в «паровозике» виноват тот, кто сзади, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.