Уберут, как выйдут из строя: автомобили мэрии Новосибирска заменят отечественными

А когда в 2022 году министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, мы посчитали, сколько новых «Лад» можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и других чиновников. Посмотрите на подсчеты в одной картинке.