Уберут, как выйдут из строя: автомобили мэрии Новосибирска заменят отечественными

В автопарке мэрии Новосибирска автомобили начнут менять на отечественные. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 30 ноября.
Главу города спросили, планируют ли менять японские автомобили на российские, и, если да, то на какие именно.
— В парке мэрии Новосибирска сегодня эксплуатируются автомобили российской сборки. По мере выхода из строя будем исходить из поручений президента, будут приобретаться автомобили только отечественные, — ответил Анатолтий Локоть.
Глава города отметил, что марку машины будут выбирать индивидуально.
В 2019 году НГС изучил, на каких автомобилях ездят новосибирские чиновники, их жены и мужья. Самыми популярными оказались Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.
А когда в 2022 году министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, мы посчитали, сколько новых «Лад» можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и других чиновников. Посмотрите на подсчеты в одной картинке.