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Уберут, как выйдут из строя: автомобили мэрии Новосибирска заменят отечественными

Сейчас чиновники ездят на машинах «российской сборки»

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По словам мэра, чиновники ездя на автомобилях отечественной сборки

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В автопарке мэрии Новосибирска автомобили начнут менять на отечественные. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 30 ноября.

Главу города спросили, планируют ли менять японские автомобили на российские, и, если да, то на какие именно.

— В парке мэрии Новосибирска сегодня эксплуатируются автомобили российской сборки. По мере выхода из строя будем исходить из поручений президента, будут приобретаться автомобили только отечественные, — ответил Анатолтий Локоть.

Глава города отметил, что марку машины будут выбирать индивидуально.

В 2019 году НГС изучил, на каких автомобилях ездят новосибирские чиновники, их жены и мужья. Самыми популярными оказались Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

А когда в 2022 году министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, мы посчитали, сколько новых «Лад» можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и других чиновников. Посмотрите на подсчеты в одной картинке.

Анатолий ЛокотьМэрия НовосибирскаОтечественные автомобилиЯпонские автомобили
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