Как с 1 декабря будут штрафовать водителей за летние шины зимой: отвечает глава ГИБДД

Начиная с 1 декабря ГИБДД будет пристально следить за тем, чтобы водители ездили на зимних шинах. Согласно постановлению, которое было опубликовано еще в сентябре, отсутствие зимних шин в зимний период будет приравниваться к неисправности автомобиля.
По словам автоэксперта Юрия Панченко, если сотрудник ГИБДД остановит автомобиль на летней резине в зимнее время, то он составит протокол осмотра и выпишет предписание устранить неисправность — то есть поменять шины на зимние. На выполнение предписания у водителя будет 10 дней.
— Но ездить в этот период нельзя всё равно: инспектор не может отпустить такой автомобиль, иначе сам рискует попасть под ответственность. Он обязан выписать предостережение о недопустимости начала движения, — считает Юрий Панченко. — Также выписывается постановление о штрафе 500 рублей. Если водитель возобновит движение вопреки предостережению, инспектор уже вправе применить статью 19.3 КоАП за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.
На опасения водителей отреагировал глава ГИБДД Михаил Черников. В своем обращении он опроверг то, что сотрудники Госавтоинспекции будут повально штрафовать водителей с неподходящими шинами.
— Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать и наказывать никого не будут, — заявил Михаил Черников. — Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода.
Глава ГИБДД также подчеркнул, что во многих регионах России зимней скользкости нет вообще и контролировать соблюдение этого правила в них нет необходимости.
Михаил Черников заявил, что задерживать или эвакуировать авто с шинами не по сезону не будут, но «условия, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать».