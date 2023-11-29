Как с 1 декабря будут штрафовать водителей за летние шины зимой: отвечает глава ГИБДД

— Но ездить в этот период нельзя всё равно: инспектор не может отпустить такой автомобиль, иначе сам рискует попасть под ответственность. Он обязан выписать предостережение о недопустимости начала движения, — считает Юрий Панченко. — Также выписывается постановление о штрафе 500 рублей. Если водитель возобновит движение вопреки предостережению, инспектор уже вправе применить статью 19.3 КоАП за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.

