«Решил въехать в магазин на машине»: Range Rover нахально перекрыл проход по тротуару — авто принадлежит судебному эксперту

— Не хватило алкоголя, и он решил въехать в магазин на машине, наплевав на прохожих и жителей дома, — прокомментировал поступок водителя автор снимка.



Машина зарегистрирована на 42-летнего Михаила Ммихайловича Ш. Его полный тёзка — предприниматель, который владеет оценочной компанией, носящей гордое звание центра судебной экспертизы. Впрочем, уверять, что именно бизнесмен бросил машину у входа в магазин, нельзя. Судя по фотографиям, опубликованным на сайте «Номерограм», за рулем часто ездит молодая женщина.