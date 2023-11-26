«Решил въехать в магазин на машине»: Range Rover нахально перекрыл проход по тротуару — авто принадлежит судебному эксперту

В новом выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак» владелец оценочной компании бросил машину у входа в алкомагазин, сотрудник таксопарка проверил тротуарную плитку на прочность своим УАЗом, а бывший фармацевт разводит грязь на газоне при помощи дорогого кроссовера. Ниже обо всём по порядку.
На улице Ленина парковкой на тротуаре уже давно никого не удивишь. Большинство водителей оставляют машины вдоль пешеходной дорожки, а человек, вышедший из-за руля этого Range Rover, решил не утруждать себя манёврами и просто перекрыл тротуар у дома №17.
— Не хватило алкоголя, и он решил въехать в магазин на машине, наплевав на прохожих и жителей дома, — прокомментировал поступок водителя автор снимка.
Машина зарегистрирована на 42-летнего Михаила Ммихайловича Ш. Его полный тёзка — предприниматель, который владеет оценочной компанией, носящей гордое звание центра судебной экспертизы. Впрочем, уверять, что именно бизнесмен бросил машину у входа в магазин, нельзя. Судя по фотографиям, опубликованным на сайте «Номерограм», за рулем часто ездит молодая женщина.
Водитель УАЗа проверяет на прочность тротуарную плитку на одной из центральных улиц Новосибирска.
Ещё недавно автомобиль был зарегистрирован на 68-летнюю Наталью Валентиновну В., но страховал машину 47-летний Василий Юрьевич Т. Сервис GetContact идентифицирует его номер телефона как сотрудника одного из таксопарков.
У дома №17 по улице Мичурина припарковали белоснежный Range Rover. Очевидно, хозяин ухаживает за своим автомобилем, но при этом забывает, какую грязь можно развести, маневрируя по газонам.
Машина зарегистрирована на 48-летнюю Альбину Сергеевну П. Известно, что у её полной тёзки есть предпринимательский опыт в сфере фармацевтики. Некогда у женщины была компания, торговавшая медицинскими и косметическими товарами, но она была ликвидирована в 2010 году.
Водитель Honda Pilot не нашёл лучшего способа парковки, кроме как заехать задом на детскую площадку. Один из тех случаев, когда букву «ч» в слове «чудак», очень хочется поменять на какую-нибудь другую.
Владелец этого автомобиля не очевиден. Машина зарегистрирована на 32-летнего Сергея Владимировича С. — жителя одного из посёлков Ульяновской области. Его нет в реестре предпринимателей, его аккаунты в соцсетях найти не удалось.
Газон у Мичурина,17 страдает регулярно. Ещё один пример — водитель Audi Q8, который видимо решил, что если нельзя оставить машину на тротуаре, то зелёная зона — подходящее место для стоянки.
Автомобиль зарегистрирован на 62-летнюю пенсионерку Ирину Владимировну С., жительницу Благовещенска. Учитывая, что её нет в реестре предпринимателей, остаётся только догадываться, каким образом у неё во владении оказалась машина средней стоимостью около 10 миллионов рублей.
В прошлый раз мы частично рассекретили мажора из Читы, который нахально бросил джип на тротуаре в Новосибирске. Его отец оказался респектабельным бизнесменом.