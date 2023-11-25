Горячий «жеребец» с восточным акцентом. Прокатились на самой дешевой в России иномарке за 1,3 миллиона

Впрочем, придется примириться с налетом восточного флера в салоне и еще парой-тройкой досадных моментов. «Фонтанка» прокатилась на детище иранского автопрома. Рассказываем, что оно из себя представляет.



Попытка номер три

Если кто не знал, иранский завод начал выпускать автомобили раньше ВАЗа и в прошлом году отпраздновал свой 60-летний юбилей. Нынешнее появление на российском рынке никакое не дебютное: с автомобилем С-класса Iran Khodro Samand россияне познакомились в начале двухтысячных. В 2014-м иранцы предприняли попытку возобновить продажи в России, но не срослось.