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«ГАЗель» с кухней и ярко-красные прицепы. Какие фудтраки продают в Новосибирске — дорого и не очень

Один из продавцов продает не только фудтрак, но и экслюзивный смокер — тоже на колесах

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НГС узнал, какие фудтраки предлагают купить новосибирцам

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В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» активно продают ларьки на колесах, которые подходят для торговли едой. Потенциальным покупателям предлагают варианты на разный вкус: поменьше, побольше, подешевле и подороже. НГС сделал подборку фудтраков и передвижных киосков на любой бюджет.

Большой и красный

На «Авито» выставлен на продажу просторный красный фудтрак с логотипом «ХалапеньО» — об этом проекте редакция уже рассказывала в 2020 году. Стоимость яркого торгового прицепа — 999 тысяч рублей. В описании сказано, что в фудтраке есть, например, холодильники, вытяжка, разделочные столы из нержавеющей стали.

На фото, представленных в объявлении, видно, что внутри фудтрак — фактически полностью белый. В нем предусмотрены окошки для выдачи готового товара.

— Этот фудтрак — самый большой из производимых в США, — под фотографиями утверждает продавец.

Снаружи фудтрак — красный, и на него нанесен логотип «ХалапеньО»

Снаружи фудтрак — красный, и на него нанесен логотип «ХалапеньО»

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В фудтраке множество рабочих поверхностей

В фудтраке множество рабочих поверхностей

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Также предусмотрены окна для выдачи товара

Также предусмотрены окна для выдачи товара

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Корреспондент НГС написала автору объявления Светлане, как потенциальный покупатель. Она уточнила, что фудтрак — не новый, но в хорошем состоянии. Новый владелец «фургона» сможет перекрасить его под себя.

— Мы покупали его уже б/у, сами красили и наносили свой логотип. У него металлическая обшивка, поэтому легко можно перекрасить, — объяснила Светлана.

Приобрести фудтрак можно в Новосибирске.

Похож на маленький поезд

В профиле Светланы НГС также нашел смокер на колесах. Судя по фото, опубликованным в объявлении, он выглядит как мини-поезд. Передвижное устройство оборудовано решетками для готовки, несколькими трубами и так далее.

— Он объединяет в себе функции гриля, мангала, барбекю и коптильни. Работает на дровах и углях. Возможно обучение [использованию], — отмечается в описании.

В переписке продавец рассказала: иногда она замечает фото смокера в чужих объявлениях. Однако, по ее информации, второго такого ни у кого нет: с ее слов, он изготовлен по индивидуальному заказу.

Стоимость смокера — 990 тысяч.

По словам продавца, «навороченный» смокер был изготовлен по индивидуальному заказу — и он буквально единственный в своем роде

По словам продавца, «навороченный» смокер был изготовлен по индивидуальному заказу — и он буквально единственный в своем роде

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Смокер, выставленный на продажу, стоит почти миллион рублей

Смокер, выставленный на продажу, стоит почти миллион рублей

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Еще один красный

Новосибирцам также предлагают фудтраки в соседнем регионе — Кемеровской области. Как утверждается в описании на «Авито», их производит компания IronBull. НГС заинтересовало одно из объявлений — о продаже красного ларька на колесах. Под видом покупателя корреспондент написала и этому продавцу. Он уточнил, что фудтрак изготавливается под заказ.

В «шапке» объявления названа следующая цена: 865,2 тысячи рублей. Продавец уточнил, что во столько обойдется эконом-вариант. Без электричества, воды и отопления — это только за корпус.

По словам продавца, 865 тысяч придется отдать за эконом-вариант фудтрака

По словам продавца, 865 тысяч придется отдать за эконом-вариант фудтрака

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Такие модели фудтраков представлены на сайте IronBull

Такие модели фудтраков представлены на сайте IronBull

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Одновременно и «ГАЗель», и кухня

Лаконичная «ГАЗель»-автолавка, белая внутри и снаружи, стоит 1,15 миллиона рублей. На «Авито» представлены сразу несколько ее фотографий, на которых видно: транспортное средство фактически представляет из себя кухню. Она оборудована рабочими поверхностями, шкафами и так далее. Помимо этого, здесь тоже имеются окна с форточками.

Описание «ГАЗели» — короткое. В нем упоминается лишь следующее:

— Состояние б/у. Все вопросы и предложения по телефону, либо в сообщениях. Собственник.

Плюсом к этому, в объявлении указана геолокация: Новосибирск, Северо-Чемской жилмассив.
В качестве покупателя корреспондент НГС пыталась связаться с автором объявления, чтобы узнать о предложении подробнее. Но на момент подготовки публикации она не ответила на сообщение.

Снаружи «ГАЗель» ничем не примечательна

Снаружи «ГАЗель» ничем не примечательна

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Но внутри нее — просторная кухня

Но внутри нее — просторная кухня

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С «минусами», но недорогой

Есть и весьма бюджетный вариат: передвижной торговый прицеп «Купава» за 200 тысяч рублей.

Страна его производства — Беларусь, говорится в описании на «Авито». Однако год выпуска не указан. Судя по фото, в ларьке на колесах есть несколько больших окон, которые задвигаются рольставнями.

— Длина внутри — 4,4 метра. Из минусов: отсутствуют ось и дверь. Документы в порядке, — перечисляется в объявлении.

В объявлении не указано, в каком году выпущен «Купава»

В объявлении не указано, в каком году выпущен «Купава»

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Стоимость торгового прицепа — 200 тысяч рублей

Стоимость торгового прицепа — 200 тысяч рублей

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Автор объявления — Елена. Корреспондент НГС, снова под видом потенциального покупателя, позвонила ей через приложение «Авито». Но трубку взял некий мужчина. Он подтвердил, что «Купава» находится в Новосибирске, и уточнил: прицеп, в частности, укомплектован морозилками.

В 2020 году НГС писал о буме фуд-траков в Новосибирске. Редакция показывала фото новых ларьков на колесах и вспоминала интересные старые.

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