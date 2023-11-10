«ГАЗель» с кухней и ярко-красные прицепы. Какие фудтраки продают в Новосибирске — дорого и не очень

В Новосибирске на сайте объявлений «Авито» активно продают ларьки на колесах, которые подходят для торговли едой. Потенциальным покупателям предлагают варианты на разный вкус: поменьше, побольше, подешевле и подороже. НГС сделал подборку фудтраков и передвижных киосков на любой бюджет.
Большой и красный
На «Авито» выставлен на продажу просторный красный фудтрак с логотипом «ХалапеньО» — об этом проекте редакция уже рассказывала в 2020 году. Стоимость яркого торгового прицепа — 999 тысяч рублей. В описании сказано, что в фудтраке есть, например, холодильники, вытяжка, разделочные столы из нержавеющей стали.
На фото, представленных в объявлении, видно, что внутри фудтрак — фактически полностью белый. В нем предусмотрены окошки для выдачи готового товара.
— Этот фудтрак — самый большой из производимых в США, — под фотографиями утверждает продавец.
Корреспондент НГС написала автору объявления Светлане, как потенциальный покупатель. Она уточнила, что фудтрак — не новый, но в хорошем состоянии. Новый владелец «фургона» сможет перекрасить его под себя.
— Мы покупали его уже б/у, сами красили и наносили свой логотип. У него металлическая обшивка, поэтому легко можно перекрасить, — объяснила Светлана.
Приобрести фудтрак можно в Новосибирске.
Похож на маленький поезд
В профиле Светланы НГС также нашел смокер на колесах. Судя по фото, опубликованным в объявлении, он выглядит как мини-поезд. Передвижное устройство оборудовано решетками для готовки, несколькими трубами и так далее.
— Он объединяет в себе функции гриля, мангала, барбекю и коптильни. Работает на дровах и углях. Возможно обучение [использованию], — отмечается в описании.
В переписке продавец рассказала: иногда она замечает фото смокера в чужих объявлениях. Однако, по ее информации, второго такого ни у кого нет: с ее слов, он изготовлен по индивидуальному заказу.
Стоимость смокера — 990 тысяч.
Еще один красный
Новосибирцам также предлагают фудтраки в соседнем регионе — Кемеровской области. Как утверждается в описании на «Авито», их производит компания IronBull. НГС заинтересовало одно из объявлений — о продаже красного ларька на колесах. Под видом покупателя корреспондент написала и этому продавцу. Он уточнил, что фудтрак изготавливается под заказ.
В «шапке» объявления названа следующая цена: 865,2 тысячи рублей. Продавец уточнил, что во столько обойдется эконом-вариант. Без электричества, воды и отопления — это только за корпус.
Одновременно и «ГАЗель», и кухня
Лаконичная «ГАЗель»-автолавка, белая внутри и снаружи, стоит 1,15 миллиона рублей. На «Авито» представлены сразу несколько ее фотографий, на которых видно: транспортное средство фактически представляет из себя кухню. Она оборудована рабочими поверхностями, шкафами и так далее. Помимо этого, здесь тоже имеются окна с форточками.
Описание «ГАЗели» — короткое. В нем упоминается лишь следующее:
— Состояние б/у. Все вопросы и предложения по телефону, либо в сообщениях. Собственник.
Плюсом к этому, в объявлении указана геолокация: Новосибирск, Северо-Чемской жилмассив.
В качестве покупателя корреспондент НГС пыталась связаться с автором объявления, чтобы узнать о предложении подробнее. Но на момент подготовки публикации она не ответила на сообщение.
С «минусами», но недорогой
Есть и весьма бюджетный вариат: передвижной торговый прицеп «Купава» за 200 тысяч рублей.
Страна его производства — Беларусь, говорится в описании на «Авито». Однако год выпуска не указан. Судя по фото, в ларьке на колесах есть несколько больших окон, которые задвигаются рольставнями.
— Длина внутри — 4,4 метра. Из минусов: отсутствуют ось и дверь. Документы в порядке, — перечисляется в объявлении.
Автор объявления — Елена. Корреспондент НГС, снова под видом потенциального покупателя, позвонила ей через приложение «Авито». Но трубку взял некий мужчина. Он подтвердил, что «Купава» находится в Новосибирске, и уточнил: прицеп, в частности, укомплектован морозилками.
В 2020 году НГС писал о буме фуд-траков в Новосибирске. Редакция показывала фото новых ларьков на колесах и вспоминала интересные старые.