freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 93.04
eur 99.01
СрочноСколько стоит вырастить гимнастку
Все новости
Все новости

У жителя Первомайки отобрали автомобиль стоимостью в миллион — как он его вернул

Машину забрали за долги

1 768

Пристав взыскали с новосибирца долги

Поделиться

Новосибирец заплатил 200 тысяч рублей, чтобы приставы не отобрали у него машину Toyota Kluger. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

У жителя Первомайского района образовался долг в 200 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно предупреждал мужчину о том, что задолженность нужно погасить.

— Мужчина с оплатой не торопился. Тогда судебные приставы арестовали и изъяли принадлежащий ему автомобиль Toyota Kluger. Данная мера побудила должника к исполнению обязательств, — сообщили в ГУ ФССП.

По информации сайта auto.ru, цены на автомобиль Toyota Kluger начинаются от 810 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 257 тысяч рублей. Меньше, чем за неделю, сибиряк нашел 200 тысяч и выплатил долг. Также он заплатил 14 000 рублей в качестве сбора.

В октябре НГС писал о том, что у новосибирца забрали автомобиль Land Rover. Приставы приняли такое решение из-за долга сибиряка в 500 тысяч рублей.

По теме

Первомайский районПриставыГУ ФССПНовосибирец
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter