У жителя Первомайки отобрали автомобиль стоимостью в миллион — как он его вернул

Новосибирец заплатил 200 тысяч рублей, чтобы приставы не отобрали у него машину Toyota Kluger. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
У жителя Первомайского района образовался долг в 200 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно предупреждал мужчину о том, что задолженность нужно погасить.
— Мужчина с оплатой не торопился. Тогда судебные приставы арестовали и изъяли принадлежащий ему автомобиль Toyota Kluger. Данная мера побудила должника к исполнению обязательств, — сообщили в ГУ ФССП.
По информации сайта auto.ru, цены на автомобиль Toyota Kluger начинаются от 810 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 257 тысяч рублей. Меньше, чем за неделю, сибиряк нашел 200 тысяч и выплатил долг. Также он заплатил 14 000 рублей в качестве сбора.
В октябре НГС писал о том, что у новосибирца забрали автомобиль Land Rover. Приставы приняли такое решение из-за долга сибиряка в 500 тысяч рублей.