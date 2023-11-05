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Полиция начала проверку после того, как сибирская автошкола не выпустила на экзамен в ГИБДД почти 30 учеников

Ранее стало известно, что у автошколы просрочена образовательная программа

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Коченевская автошкола взяла деньги за обучение почти с 30 учеников и не выпустила их на экзамен в ГИБДД. Полиция проводит проверку

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Полиция начала проверку после того, как коченевская автошкола «Сибирь-авто» не выпустила почти 30 учеников на экзамен в ГИБДД. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

В МВД уточнили, что 11 октября в полицию поступило заявление от учеников автошколы.

— В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе.

Недавно редакция рассказывала о том, что с февраля по июнь группа сибиряков прошла в автошколе обучение на права категории «В», включая теорию и практику. Согласно договору, копия которого есть в распоряжении НГС, всего курсы стоили по 45 тысяч рублей на ученика. По итогам обучения людям были выданы свидетельства о профессии водителя. Но до экзамена в ГИБДД так и не дошло, так как автошкола неоднократно переносила его дату.

В итоге, слов учеников, сотрудница автошколы написала в WhatsApp следующее: экзамена не будет, так как свидетельства аннулированы из-за нарушения сроков обучения.

В Госавтоинспекции НГС объяснили, что у автошколы просрочена образовательная программа. По информации ГИБДД, до октября 2023 этого года автошкола «Сибирь-авто» не обращалась в Госавтоинспекцию за согласованием новой программы.

КоченевоНовосибирская областьАвтошкола
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