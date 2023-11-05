Прет, как танк: тестируем китайского «проходимца», который претендует на лавры Jeep

Не так сложно было заехать на холм для диагонального вывешивания, сколько распахнуть потом мощную дверь (у которой вместо тяг — брезентовые хлястики), а потом выпрыгнуть через широкую подножку наружу. Меня ждало разочарование — левое заднее колесо продолжало цепляться за землю. Я забрался в салон, проехал еще, выбрался снова, но именно на этой кочке вывесить машину не сумел. Позже, прыгая по колеям, BAIC BJ40 несколько раз вроде бы вставал в «диагональную позу», но она его не испугала: хотя версия для России лишена блокировки межколесных дифференциалов, их функцию выполняет ESP, тормозя буксующие колеса. Главное правило: газу, газу, газу!
BAIC BJ40 — это внедорожник в настолько староверческом смысле, что на его капоте есть две резиновые штуковины, на которые при желании можно откинуть лобовое стекло. Не знаю, для чего это нужно: возможно, для охоты с автомобиля? И кузов у него не цельнометаллический, а, как и положено «джипу», со съемным верхом, ладно что пластиковым, а не брезентовым. Говорят, верх можно легко снять и превратить машину в подобие пляжного багги, но я не разобрался с фиксаторами, которые прижимают пластиковые панели к уплотнителям. На вид крыша стоит весьма капитально, а под ней — трубы силового каркаса, обернутые в поролоновые муфты. Занятно...
А какой кайф нестись на нем по щербатым дорогам и полевым направлениям! У меня давно не было на тесте УАЗа или «Нивы», и я забыл ощущение, когда ты не объезжаешь яму, а целишься в нее, чтобы еще раз убедиться в обороноспособности ходовой части. Мясистые шины работают заодно с пружинной подвеской, которая спереди — независимая, а сзади — в виде неразрезного моста. После кроссоверов ощущение такое, словно тебя освободили от моральных обязательств и застраховали по кругу.
Впрочем, есть и обратная сторона, например, на асфальте он ведет себя именно как рамный внедорожник с высоким центром тяжести и тягой Панара в заднем мосту. Он реагирует на выбоины и боковой ветер, требуя подруливаний. Ты не можешь отвлечься на смартфон, потому что машины такого рода создавались во времена до смартфонов, так что будь добр держаться за баранку. Как и любой тяжелый внедорожник, «би-джей» располагает к более размеренной езде по асфальту, но, если не требовать невозможного, управляется вполне естественно с поправкой на задумчивый длинноходный руль.
Что касается грунта, то скорость езды зависит от умения водителя предвидеть колебания кузова и использовать их во благо. На убитой дороге порой чувствуешь себя пилотом легкомоторного самолета в зоне турбулентности, который прыгает от одной воздушной ямы к другой, покрепче вцепившись в штурвал. Ты боишься не столько пробить подвеску, сколько чиркнуть защитой двигателя в момент переднего клевка. Впрочем, всё познается в сравнении, и на фоне кроссоверов «би-джей» находится в другой лиге, а его качка если и ограничивает скорость на грунтовках, то лишь потому, ты всё время ищешь предел этой скорости.
Полный привод у BAIC BJ40 выполнен по самой популярной схеме с жестким подключением передних колес с помощью кругляша на центральной консоли. Из-за отсутствия дифференциала ездить в режиме 4WD постоянно нельзя — пострадают и управляемость, и сама трансмиссия. Есть понижающая передача, а вот блокировок межколесных дифференциалов, доступных китайским версиям, нет. Для несложных вывешиваний они и не нужны из-за упомянутой электронной имитации.
Порядок и с геометрической проходимостью: просвет — 210 миллиметров, углы въезда и съезда 37 и 31 градус. Для сравнения: у весьма способного кроссовера Renault Duster эти углы 30 и 36 градусов, у Mitsubishi Pajero Sport — 30 и 24, у Tank 300 — 33 и 34. Угол рампы у всех перечисленных машин одинаков — 23 градуса. Правда, если брать обычный Mitsubishi Pajero (IV), то угол въезда составляет 41 градус, съезда — 31 градус, то есть получше «байковских», но в любом случае по геометрии «би-джей» попадает в число лидеров.
Китайские производители активно везут в Россию кроссоверы, и легко забыть, что вообще-то осваивать наш рынок они начинали именно за счет рамных внедорожников: помните Great Wall Safe и Hover? 20 лет назад китайцы увлекались пародированием японских марок, качество было ужасающим, а от машин веяло откровенной архаикой. Сейчас «чайнабренды» возвращаются в те же колеи с радикально другой техникой, например, у Great Wall появился суббренд Tank, который позиционируют как конкурента Toyota.
И BAIC BJ40 близок по замыслу к Tank 300, хотя компактнее и в чем-то проще его. По крайней мере, субъективное качество «би-джей» — не чета внедорожникам первой китайской волны: если он и старомоден, то лишь в тех областях, где старомодность считается классикой. В остальном он современный настолько, насколько в принципе может быть современен «рамник»: турбомотор, «автомат», цифровая панель приборов, круиз-контроль и прочие словеса, которых старый джипер бы не понял.
С динамикой разгона порядок: двухлитровый турбодвигатель с интеркулером развивает 218 л.с., причем в диапазоне 1800–3600 об/мин крутящий момент остается максимальным — 380 Н*м. Вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» это обеспечивает настолько непринужденный разгон, что о рамном фундаменте забываешь, воспринимая машину как кроссовер. Автомат предсказуем и расторопен, и отмечу лишь его задумчивость в момент старта с места (хотя эта плавность удобна на бездорожье, а усугубить ее можно понижающей передачей). А еще порой озадачивала электроника в режиме подавления пробуксовки колес: войдя в раж, она душит машину, даже когда ты ослабил нажатие на газ. Говоря откровенно, смахивало на глюк, который устраняется перепрошивкой. Да и вообще китайские марки любят чрезмерную бдительность электроники: вспомнить тот же Zeekr.
Управляемость на асфальте по-джиповски симптоматичная. Длинноходный руль имеет невысокое самоцентрирующее усилие, ощущения от него рыхловаты. На резкие выпады BAIC отзывается с леностью, кренится, покачивается, поэтому лосиные переставки и автослалом удовольствия не доставляют. Но в обычной езде он не напрягает, более того, за счет неплохой обзорности во всех направлениях шустрить по городу несложно. А на трассе помогает напористость мотора, поэтому обгонять можно с запасом, избегая резких переставок.
Неплох и комфорт, например, наличие заднего моста не отдается дроблением неподрессоренных масс. Мягкая подвеска обезвреживает 90% дорожной дряни, включая рельсовые переезды, но для чувствительных пассажиров проблемой может стать морская болезнь. Из шумов доминируют, естественно, шины с полувнедорожным протектором, а на большой скорости добавляется ветер, причем угловатый кузов делает слышимыми даже задувания с боку. В целом едешь на нем расслабленно, и на ум мне приходит еще одна похожая машина — Jeep Cherokee, который я тестировал в 2008 году. Боже, как давно это было: в те годы целый Jeep стоил втрое дешевле, чем этот BAIC.
По габаритам BAIC BJ40 сопоставим со среднеразмерными кроссоверами класса Nissan X-Trail, но что касается практичности — тут плюс на минус. Например, на задних сиденьях достаточно места для пассажиров моего роста (180 см), но сама посадка высокая и несколько напряженная, да и забираться в салон через широкий порог не всегда легко.
Багажник не столько большой (532 литра по линию стекла), сколько удобный за счет простой формы и низкого порога. Правда, при складывании сидений образуется большая ступенька, так что на роль машины для ночевок он мало подходит. А еще озадачивает схема открывания задней двери: сначала нужно откинуть тяжелую створку с запасным колесом, затем — верхнее стекло, и никак иначе. А створка не имеет фиксатора, поэтому со временем я нашел лайфак — ставить машину с легким креном на правый борт. Почему не предусмотреть хотя бы примитивные крючки-фиксаторы?
С выбором комплектаций все предельно просто — его нет. Россиянам предложили BAIC BJ40 c
Цена также едина — 4,35 миллиона рублей. Кстати, изначально «Автотор» планировал продавать автомобиль по 3,76 миллиона, но скакнувшие курсы валют и утилизационные сборы привели к общему подорожанию машин. Да «би-джей» и может себе это позволить, потому что конкурентов у него мало.
Самый очевидный соперник — Tank 300, который на 115 мм длиннее, но в остальном похож: у них почти одинаковая длина колесной базы, и даже силовые агрегаты — близнецы. Цена Tank 300 чуть ниже, от
Можно рассматривать BAIC BJ40 конкурентом кроссоверам, ведь некоторым нужна настоящая проходимость. За стоимость «би-джея» можно купить, например, Chery Tiggo 8 Pro Max с подключаемым полным приводом,
А вообще, глядя на BAIC BJ40, я всё думал: ведь это типичная модель для нашего УАЗа, если бы он обновлял модели чаще, чем раз в полвека. Вот так и должен выглядеть какой-нибудь «Патриот-2», которого мы, похоже, не увидим. «Би-джей» сохранил все родовые признаки внедорожников, но, в отличие от уазиков, он нормально рулится, у него комфортный салон, множество опций и широкий ареал обитания. Но УАЗу, понятно, сейчас не до того — он работает на другой фронт.
В родном Китае у BJ40 вышло второе поколение, которое крупнее, имеет другой дизайн, но сохранило рамную конструкцию. А еще в Китае есть выбор версий: машину можно купить в трехдверном исполнении, с механической коробкой передач, атмосферным мотором, с турбодвигателем объемом 2,3 литра. А нам не до жиру — местная сборка пока идет в отверточном режиме, поэтому пошлины и прочие оброки задирают цену относительно китайской аж вдвое. Ведь на родине дебютировавшая в 2016 году пятидверка оценивалась в 130 тысяч юаней, то есть 1,7 миллиона рублей, и это с учетом обесценивания рубля. Поэтому задранная цена — это не проблема автомобиля, который сам по себе выглядит убедительно. Просто теперь, как и
А вот тест супермощного Lotus Eletre, первого кроссовера английской марки (спойлер: тут тоже не обошлось без китайского следа). Последнее время мы всё чаще кайфуем от китайских машин, например, очень впечатляет