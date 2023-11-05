Прет, как танк: тестируем китайского «проходимца», который претендует на лавры Jeep

В родном Китае у BJ40 вышло второе поколение, которое крупнее, имеет другой дизайн, но сохранило рамную конструкцию. А еще в Китае есть выбор версий: машину можно купить в трехдверном исполнении, с механической коробкой передач, атмосферным мотором, с турбодвигателем объемом 2,3 литра. А нам не до жиру — местная сборка пока идет в отверточном режиме, поэтому пошлины и прочие оброки задирают цену относительно китайской аж вдвое. Ведь на родине дебютировавшая в 2016 году пятидверка оценивалась в 130 тысяч юаней, то есть 1,7 миллиона рублей, и это с учетом обесценивания рубля. Поэтому задранная цена — это не проблема автомобиля, который сам по себе выглядит убедительно. Просто теперь, как и 90-х , импортный внедорожник стал машиной для избранных.