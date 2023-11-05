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Тест-драйв

Прет, как танк: тестируем китайского «проходимца», который претендует на лавры Jeep

У BAIC BJ40 есть рама, понижающая передача и честный полный привод

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Внешность правдива: это не очередной кроссовер, а рамный внедорожник с «жестким» полным приводом

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Не так сложно было заехать на холм для диагонального вывешивания, сколько распахнуть потом мощную дверь (у которой вместо тяг — брезентовые хлястики), а потом выпрыгнуть через широкую подножку наружу. Меня ждало разочарование — левое заднее колесо продолжало цепляться за землю. Я забрался в салон, проехал еще, выбрался снова, но именно на этой кочке вывесить машину не сумел. Позже, прыгая по колеям, BAIC BJ40 несколько раз вроде бы вставал в «диагональную позу», но она его не испугала: хотя версия для России лишена блокировки межколесных дифференциалов, их функцию выполняет ESP, тормозя буксующие колеса. Главное правило: газу, газу, газу!

Артикуляция заднего моста весьма неплохая

Артикуляция заднего моста весьма неплохая

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BAIC BJ40 — это внедорожник в настолько староверческом смысле, что на его капоте есть две резиновые штуковины, на которые при желании можно откинуть лобовое стекло. Не знаю, для чего это нужно: возможно, для охоты с автомобиля? И кузов у него не цельнометаллический, а, как и положено «джипу», со съемным верхом, ладно что пластиковым, а не брезентовым. Говорят, верх можно легко снять и превратить машину в подобие пляжного багги, но я не разобрался с фиксаторами, которые прижимают пластиковые панели к уплотнителям. На вид крыша стоит весьма капитально, а под ней — трубы силового каркаса, обернутые в поролоновые муфты. Занятно...

Верхнюю часть крыши можно снять, а лобовое стекло откинуть вперед

Верхнюю часть крыши можно снять, а лобовое стекло откинуть вперед

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А какой кайф нестись на нем по щербатым дорогам и полевым направлениям! У меня давно не было на тесте УАЗа или «Нивы», и я забыл ощущение, когда ты не объезжаешь яму, а целишься в нее, чтобы еще раз убедиться в обороноспособности ходовой части. Мясистые шины работают заодно с пружинной подвеской, которая спереди — независимая, а сзади — в виде неразрезного моста. После кроссоверов ощущение такое, словно тебя освободили от моральных обязательств и застраховали по кругу.

Чем хуже дорога — тем интереснее с «би-джеем»

Чем хуже дорога — тем интереснее с «би-джеем»

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Впрочем, есть и обратная сторона, например, на асфальте он ведет себя именно как рамный внедорожник с высоким центром тяжести и тягой Панара в заднем мосту. Он реагирует на выбоины и боковой ветер, требуя подруливаний. Ты не можешь отвлечься на смартфон, потому что машины такого рода создавались во времена до смартфонов, так что будь добр держаться за баранку. Как и любой тяжелый внедорожник, «би-джей» располагает к более размеренной езде по асфальту, но, если не требовать невозможного, управляется вполне естественно с поправкой на задумчивый длинноходный руль.

Эту дорогу словно изрыли кроты. Я специально проехал по ней несколько раз, наслаждаясь упорностью подвески. Правда, в таком режиме пассажиров может укачать

Эту дорогу словно изрыли кроты. Я специально проехал по ней несколько раз, наслаждаясь упорностью подвески. Правда, в таком режиме пассажиров может укачать

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Что касается грунта, то скорость езды зависит от умения водителя предвидеть колебания кузова и использовать их во благо. На убитой дороге порой чувствуешь себя пилотом легкомоторного самолета в зоне турбулентности, который прыгает от одной воздушной ямы к другой, покрепче вцепившись в штурвал. Ты боишься не столько пробить подвеску, сколько чиркнуть защитой двигателя в момент переднего клевка. Впрочем, всё познается в сравнении, и на фоне кроссоверов «би-джей» находится в другой лиге, а его качка если и ограничивает скорость на грунтовках, то лишь потому, ты всё время ищешь предел этой скорости.

Просвет не очень большой, 210 миллиметров, то есть как у Renault Duster. Но в остальном возможности серьезнее. Обращают на себя внимание мощные буксировочные петли

Просвет не очень большой, 210 миллиметров, то есть как у Renault Duster. Но в остальном возможности серьезнее. Обращают на себя внимание мощные буксировочные петли

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Полный привод у BAIC BJ40 выполнен по самой популярной схеме с жестким подключением передних колес с помощью кругляша на центральной консоли. Из-за отсутствия дифференциала ездить в режиме 4WD постоянно нельзя — пострадают и управляемость, и сама трансмиссия. Есть понижающая передача, а вот блокировок межколесных дифференциалов, доступных китайским версиям, нет. Для несложных вывешиваний они и не нужны из-за упомянутой электронной имитации.

В профиль машина напоминает сразу несколько внедорожников, например, Jeep Wrangler

В профиль машина напоминает сразу несколько внедорожников, например, Jeep Wrangler

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Порядок и с геометрической проходимостью: просвет — 210 миллиметров, углы въезда и съезда 37 и 31 градус. Для сравнения: у весьма способного кроссовера Renault Duster эти углы 30 и 36 градусов, у Mitsubishi Pajero Sport — 30 и 24, у Tank 300 — 33 и 34. Угол рампы у всех перечисленных машин одинаков — 23 градуса. Правда, если брать обычный Mitsubishi Pajero (IV), то угол въезда составляет 41 градус, съезда — 31 градус, то есть получше «байковских», но в любом случае по геометрии «би-джей» попадает в число лидеров.

Защита двигателя и раздаточной коробки, которая висит к тому же над стальной балкой

Защита двигателя и раздаточной коробки, которая висит к тому же над стальной балкой

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Передняя подвеска — независимая, пружинная, на мощных поперечных рычагах

Передняя подвеска — независимая, пружинная, на мощных поперечных рычагах

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Задняя подвеска — пружинная с неразрезным мостом и тягой Панара

Задняя подвеска — пружинная с неразрезным мостом и тягой Панара

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Из таких позиций он выбирается легко даже без включения полного привода: нужно просто газовать и ждать, когда электроника притормозит вывешенное колесо

Из таких позиций он выбирается легко даже без включения полного привода: нужно просто газовать и ждать, когда электроника притормозит вывешенное колесо

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Китайские производители активно везут в Россию кроссоверы, и легко забыть, что вообще-то осваивать наш рынок они начинали именно за счет рамных внедорожников: помните Great Wall Safe и Hover? 20 лет назад китайцы увлекались пародированием японских марок, качество было ужасающим, а от машин веяло откровенной архаикой. Сейчас «чайнабренды» возвращаются в те же колеи с радикально другой техникой, например, у Great Wall появился суббренд Tank, который позиционируют как конкурента Toyota.

Уровень китайских внедоржников за 20 лет заметно вырос

Уровень китайских внедоржников за 20 лет заметно вырос

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И BAIC BJ40 близок по замыслу к Tank 300, хотя компактнее и в чем-то проще его. По крайней мере, субъективное качество «би-джей» — не чета внедорожникам первой китайской волны: если он и старомоден, то лишь в тех областях, где старомодность считается классикой. В остальном он современный настолько, насколько в принципе может быть современен «рамник»: турбомотор, «автомат», цифровая панель приборов, круиз-контроль и прочие словеса, которых старый джипер бы не понял.

BAIC BJ40 выпускают на калининградском «Автоторе» параллельно с другой моделью пекинской марки, <a href="https://74.ru/text/auto/2023/10/09/72781043/" class="io-leave-page _" target="_blank">кроссовером X35</a>, а также парой <a href="https://74.ru/text/auto/2023/05/30/72346301/" class="io-leave-page _" target="_blank">Kaiyi</a>

BAIC BJ40 выпускают на калининградском «Автоторе» параллельно с другой моделью пекинской марки, кроссовером X35, а также парой Kaiyi

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С динамикой разгона порядок: двухлитровый турбодвигатель с интеркулером развивает 218 л.с., причем в диапазоне 1800–3600 об/мин крутящий момент остается максимальным — 380 Н*м. Вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» это обеспечивает настолько непринужденный разгон, что о рамном фундаменте забываешь, воспринимая машину как кроссовер. Автомат предсказуем и расторопен, и отмечу лишь его задумчивость в момент старта с места (хотя эта плавность удобна на бездорожье, а усугубить ее можно понижающей передачей). А еще порой озадачивала электроника в режиме подавления пробуксовки колес: войдя в раж, она душит машину, даже когда ты ослабил нажатие на газ. Говоря откровенно, смахивало на глюк, который устраняется перепрошивкой. Да и вообще китайские марки любят чрезмерную бдительность электроники: вспомнить тот же Zeekr.

Двигатель HY4C20B — 1967 кубических сантиметров, 218 л.с. Допускает бензин с октановым числом от 92. Кстати, этот же мотор у прямого конкурента — Tank 300

Двигатель HY4C20B — 1967 кубических сантиметров, 218 л.с. Допускает бензин с октановым числом от 92. Кстати, этот же мотор у прямого конкурента — Tank 300

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Управляемость на асфальте по-джиповски симптоматичная. Длинноходный руль имеет невысокое самоцентрирующее усилие, ощущения от него рыхловаты. На резкие выпады BAIC отзывается с леностью, кренится, покачивается, поэтому лосиные переставки и автослалом удовольствия не доставляют. Но в обычной езде он не напрягает, более того, за счет неплохой обзорности во всех направлениях шустрить по городу несложно. А на трассе помогает напористость мотора, поэтому обгонять можно с запасом, избегая резких переставок.

Динамика разгона вполне легковая, а хороший запас момента помогает на обгонах

Динамика разгона вполне легковая, а хороший запас момента помогает на обгонах

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Неплох и комфорт, например, наличие заднего моста не отдается дроблением неподрессоренных масс. Мягкая подвеска обезвреживает 90% дорожной дряни, включая рельсовые переезды, но для чувствительных пассажиров проблемой может стать морская болезнь. Из шумов доминируют, естественно, шины с полувнедорожным протектором, а на большой скорости добавляется ветер, причем угловатый кузов делает слышимыми даже задувания с боку. В целом едешь на нем расслабленно, и на ум мне приходит еще одна похожая машина — Jeep Cherokee, который я тестировал в 2008 году. Боже, как давно это было: в те годы целый Jeep стоил втрое дешевле, чем этот BAIC.

Интерьер — смесь классики, слегка напоминающей интерьеры Mercedes, и жидкокристаллического модернизма. Обзорность, кстати, хороша: огромные зеркала, вертикальные стойки, видимый капот

Интерьер — смесь классики, слегка напоминающей интерьеры Mercedes, и жидкокристаллического модернизма. Обзорность, кстати, хороша: огромные зеркала, вертикальные стойки, видимый капот

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Зеркало заднего вида может работать в классическом режиме, а может транслировать картинку с камеры заднего вида. Угол обзора получается шикарным, но есть проблема: у меня лично глаза с трудом перефокусировались на близко расположенную картинку. А еще могут слепить фары машин позади

Зеркало заднего вида может работать в классическом режиме, а может транслировать картинку с камеры заднего вида. Угол обзора получается шикарным, но есть проблема: у меня лично глаза с трудом перефокусировались на близко расположенную картинку. А еще могут слепить фары машин позади

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По центру консоли — кнопка запуска двигателя в обрамлении кольца управления раздаточной коробкой. Ниже — управление климат-контролем, кнопка аварийки, рециркуляции и так далее

По центру консоли — кнопка запуска двигателя в обрамлении кольца управления раздаточной коробкой. Ниже — управление климат-контролем, кнопка аварийки, рециркуляции и так далее

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Цифровая панель приборов позволяет выводить массу информации, включая температуру трансмиссии и угол поворота передних колес (полезно, например, при езде по колеям)

Цифровая панель приборов позволяет выводить массу информации, включая температуру трансмиссии и угол поворота передних колес (полезно, например, при езде по колеям)

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Классическому «автомату» — традиционный селектор. Есть электрический ручник и пульт управления мультимедиа

Классическому «автомату» — традиционный селектор. Есть электрический ручник и пульт управления мультимедиа

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А вот изображение с камеры заднего вида весьма посредственное: крупное зерно, чрезмерная контрастность

А вот изображение с камеры заднего вида весьма посредственное: крупное зерно, чрезмерная контрастность

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По габаритам BAIC BJ40 сопоставим со среднеразмерными кроссоверами класса Nissan X-Trail, но что касается практичности — тут плюс на минус. Например, на задних сиденьях достаточно места для пассажиров моего роста (180 см), но сама посадка высокая и несколько напряженная, да и забираться в салон через широкий порог не всегда легко.

Задние сиденья не тесные, но за счет рамы посадка джиперская, высокая

Задние сиденья не тесные, но за счет рамы посадка джиперская, высокая

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Багажник не столько большой (532 литра по линию стекла), сколько удобный за счет простой формы и низкого порога. Правда, при складывании сидений образуется большая ступенька, так что на роль машины для ночевок он мало подходит. А еще озадачивает схема открывания задней двери: сначала нужно откинуть тяжелую створку с запасным колесом, затем — верхнее стекло, и никак иначе. А створка не имеет фиксатора, поэтому со временем я нашел лайфак — ставить машину с легким креном на правый борт. Почему не предусмотреть хотя бы примитивные крючки-фиксаторы?

Задняя дверь открывается вот так, требуя много места. И она не фиксируется, что порой очень неудобно. Зато сам багажник порадовал и объемом, и формой

Задняя дверь открывается вот так, требуя много места. И она не фиксируется, что порой очень неудобно. Зато сам багажник порадовал и объемом, и формой

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Обычно для погрузки мелочевки можно откидывать только стекло, но здесь оно открывается уже после основной двери

Обычно для погрузки мелочевки можно откидывать только стекло, но здесь оно открывается уже после основной двери

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С выбором комплектаций все предельно просто — его нет. Россиянам предложили BAIC BJ40 c 2-литровым турбомотором, восьмиступенчатым «автоматом», полным приводом и богатым оснащением: помимо перечисленных выше опций есть светодиодные фары с датчиками света, круиз-контроль, трехступенчатый подогрев передних сидений и руля, двухзонный климат-контроль, парктроник и камера заднего вида, полный набор электронных помощников (АБС, ESP, система помощи при спуске и так далее) и даже видеорегистратор в зеркале заднего вида. Из минусов — только фронтальные подушки безопасности.

Цена за полгода выросла почти на 600 тысяч...

Цена за полгода выросла почти на 600 тысяч...

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Цена также едина — 4,35 миллиона рублей. Кстати, изначально «Автотор» планировал продавать автомобиль по 3,76 миллиона, но скакнувшие курсы валют и утилизационные сборы привели к общему подорожанию машин. Да «би-джей» и может себе это позволить, потому что конкурентов у него мало.

Получился неплохой автомобиль для путешествий по российской глубинке

Получился неплохой автомобиль для путешествий по российской глубинке

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Самый очевидный соперник — Tank 300, который на 115 мм длиннее, но в остальном похож: у них почти одинаковая длина колесной базы, и даже силовые агрегаты — близнецы. Цена Tank 300 чуть ниже, от 4,1 миллиона рублей, есть выбор комплектаций и типов привода: жесткий или с подключением по требованию. В целом, Tank выглядит серьезным конкурентом, и без сравнительного теста сложно сказать, что именно BAIC противопоставляет ему. Ну, например, он компактнее, но имеет багажник большего объема. Думаю, выбор между ними будет сводиться к личным предпочтениям.

Раз уж Great Wall назвал свою машину Tank, BAIC мог назвать Traktor

Раз уж Great Wall назвал свою машину Tank, BAIC мог назвать Traktor

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Можно рассматривать BAIC BJ40 конкурентом кроссоверам, ведь некоторым нужна настоящая проходимость. За стоимость «би-джея» можно купить, например, Chery Tiggo 8 Pro Max с подключаемым полным приводом, 2-литровым 197-сильным мотором, роботизированной коробкой передач и семиместным салоном или более доступный, но весьма импозантный Jetour X90. Но это уже вопрос вкуса: семейным ценностям больше подходит кроссовер, но у тех же Chery Tiggo подвески отнюдь не настроены на изнурительную работу, поэтому для нахрапистого штурма грунтовок альтернатива внедорожнику — только другой внедорожник.

Главный плюс настоящего внедорожника: он не застревает сразу и намертво, позволяя поелозить и выбрать нужный режим трансмиссии

Главный плюс настоящего внедорожника: он не застревает сразу и намертво, позволяя поелозить и выбрать нужный режим трансмиссии

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А вообще, глядя на BAIC BJ40, я всё думал: ведь это типичная модель для нашего УАЗа, если бы он обновлял модели чаще, чем раз в полвека. Вот так и должен выглядеть какой-нибудь «Патриот-2», которого мы, похоже, не увидим. «Би-джей» сохранил все родовые признаки внедорожников, но, в отличие от уазиков, он нормально рулится, у него комфортный салон, множество опций и широкий ареал обитания. Но УАЗу, понятно, сейчас не до того — он работает на другой фронт.

Автомобиль, чтобы постигнуть дзен сельской жизни

Автомобиль, чтобы постигнуть дзен сельской жизни

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В родном Китае у BJ40 вышло второе поколение, которое крупнее, имеет другой дизайн, но сохранило рамную конструкцию. А еще в Китае есть выбор версий: машину можно купить в трехдверном исполнении, с механической коробкой передач, атмосферным мотором, с турбодвигателем объемом 2,3 литра. А нам не до жиру — местная сборка пока идет в отверточном режиме, поэтому пошлины и прочие оброки задирают цену относительно китайской аж вдвое. Ведь на родине дебютировавшая в 2016 году пятидверка оценивалась в 130 тысяч юаней, то есть 1,7 миллиона рублей, и это с учетом обесценивания рубля. Поэтому задранная цена — это не проблема автомобиля, который сам по себе выглядит убедительно. Просто теперь, как и 90-х, импортный внедорожник стал машиной для избранных.

В дизайне сильны аллюзии на Jeep, и в целом BJ40 не ударил в грязь лицом

В дизайне сильны аллюзии на Jeep, и в целом BJ40 не ударил в грязь лицом

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А вот тест супермощного Lotus Eletre, первого кроссовера английской марки (спойлер: тут тоже не обошлось без китайского следа). Последнее время мы всё чаще кайфуем от китайских машин, например, очень впечатляет 544-сильный лифтбек Zeekr 001. А если взять автомобили попроще, то у того же BAIC есть ещё одна модель — компактный кроссовер X35.

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