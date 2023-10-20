freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 97.31
eur 102.63
СрочноСамолет с неисправностью отстранили от полетов
Все новости
Все новости

«В 80-е ее купил коллекционер из Москвы»: новосибирец продает раритетную BMW — машине 85 лет

Двигатель и коробка передач у нее — от советской «Волги»

203

Автомобиль в очень хорошем состоянии

Поделиться

Житель Новосибирска на Avito продает раритетную BMW 326 1938 года выпуска. Пробег у авто — 35 тысяч километров, а раньше она находилась в руках московского коллекционера. Представитель продавца рассказал НГС о необычном товаре.

На сайте по размещению объявлений Avito новосибирец выставил на продажу машину, которой 85 лет, но она до сих пор на ходу.

— Новый двигaтель, механическая коробка передач и задний мост — от «ГАЗ-21», 4 пеpедачи. Hoвые диcки, aмериканскиe 16-e кoлеса. Новый кapбюpaтоp. Ocтальноe — оpигинaл. Все документы в пoрядкe, сoвpeмeнный ПTС. Страховка, — указал продавец в объявлении.

Автомобиль на ходу

Автомобиль на ходу

Поделиться

Также отмечается, что машина на ходу, на ней можно спокойно передвигаться по городу. BMW в очень хорошем состоянии, «живет» в кирпичном гараже и ни разу не попадала за последние 4 года под дождь, уверяет продавец.

Передняя панель выглядит необычно

Передняя панель выглядит необычно

Поделиться

Машину готовы обменять, в случае надобности — уступить в разумных пределах в цене. Владелец оценил ее в 1,45 миллиона рублей. Представитель собственника рассказал корреспонденту НГС, что машина попала к нынешнему владельцу примерно 6 лет назад. До этого ею владел некий коллекционер из Москвы. Он и приобрел раритет в 80-х годах, а затем в силу возраста не смог передвигаться на ней.

Руль раритетной машины выглядит колоритно

Руль раритетной машины выглядит колоритно

Поделиться

— Видимо, некому было передать ее по наследству. Ее купил мой начальник, привез в Новосибирск. Изначально, еще в те времена, у машины заменили движок и подвеску, чтобы было легче ее обслуживать в реалиях СССР. Мы ее тоже немного подремонтировали, теперь продаем, — сообщил представитель продавца.

А так выглядит салон

А так выглядит салон

Поделиться

Мужчина отметил, что по объявлению звонят многие, но очень много «хулиганов и спаммеров». Например, один покупатель предлагал выменять раритет на двух гусей и поросенка.

Вид сзади впечатляет

Вид сзади впечатляет

Поделиться

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске автоблогеры восстанавливают машину, которую прежние владельцы утопили в реке. Автомобиль удалось завести, но не сразу.

По теме

МашинаКоллекционерНовосибирскАвитоРаритетПродажаBMW
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter