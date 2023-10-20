«В 80-е ее купил коллекционер из Москвы»: новосибирец продает раритетную BMW — машине 85 лет

Житель Новосибирска на Avito продает раритетную BMW 326 1938 года выпуска. Пробег у авто — 35 тысяч километров, а раньше она находилась в руках московского коллекционера. Представитель продавца рассказал НГС о необычном товаре.
На сайте по размещению объявлений Avito новосибирец выставил на продажу машину, которой 85 лет, но она до сих пор на ходу.
— Новый двигaтель, механическая коробка передач и задний мост — от «ГАЗ-21», 4 пеpедачи. Hoвые диcки, aмериканскиe 16-e кoлеса. Новый кapбюpaтоp. Ocтальноe — оpигинaл. Все документы в пoрядкe, сoвpeмeнный ПTС. Страховка, — указал продавец в объявлении.
Также отмечается, что машина на ходу, на ней можно спокойно передвигаться по городу. BMW в очень хорошем состоянии, «живет» в кирпичном гараже и ни разу не попадала за последние 4 года под дождь, уверяет продавец.
Машину готовы обменять, в случае надобности — уступить в разумных пределах в цене. Владелец оценил ее в 1,45 миллиона рублей. Представитель собственника рассказал корреспонденту НГС, что машина попала к нынешнему владельцу примерно 6 лет назад. До этого ею владел некий коллекционер из Москвы. Он и приобрел раритет в 80-х годах, а затем в силу возраста не смог передвигаться на ней.
— Видимо, некому было передать ее по наследству. Ее купил мой начальник, привез в Новосибирск. Изначально, еще в те времена, у машины заменили движок и подвеску, чтобы было легче ее обслуживать в реалиях СССР. Мы ее тоже немного подремонтировали, теперь продаем, — сообщил представитель продавца.
Мужчина отметил, что по объявлению звонят многие, но очень много «хулиганов и спаммеров». Например, один покупатель предлагал выменять раритет на двух гусей и поросенка.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске автоблогеры восстанавливают машину, которую прежние владельцы утопили в реке. Автомобиль удалось завести, но не сразу.