СТО неудачно отремонтировало машину сибирячки — автомобиль сгорел на парковке, а автосервис тянет с компенсацией

Осенью 2021 года жительница Новосибирска Анна отремонтировала свой автомобиль Toyota в автосервисе на улице Учительская, 62/3, а через несколько дней машина сгорела на парковке у продуктового магазина. Женщина обвинила в произошедшем СТО и обратилась в Калининский районный суд: с ее слов, решить проблему в досудебном порядке не удалось. Экспертизы установили, что ремонт, выполненный автосервисом, оказался некачественным. Суд обязал ООО «Авто-Моторс» выплатить Анне компенсацию, но руководитель организации не торопится делать это — он должен больше 800 тысяч рублей. В беседе с НГС он сказал, что не считает автосервис виноватым в пожаре.
От запаха бензина — до пожара
Принадлежавший Анне автомобиль Toyota Avensis частично сгорел на парковке рядом с продуктовым магазином в октябре 2021 года. На фото, предоставленных женщиной, видно, что у машины сильно оплавились капот, внутренние механизмы и фары, а также закоптилось лобовое стекло.
Всего сибирячка ездила на автомобиле около восьми лет. По ее словам, за это время транспортное средство попало в аварию лишь один раз, в 2019 году. В результате ДТП машина получила небольшие повреждения, которые были устранены. Toyota осталась на ходу. Анна уверяет, что перед тем, как произошел пожар, она обслуживалась в СТО на улице Учительская, 62/3. Именно станцию техобслуживания Анна винит в том, что автомобиль загорелся.
По данным 2ГИС, на Учительской, 62/3 находится автосервис сети «Реактор». Кроме того, это бывший юридический адрес ООО «Авто-Моторс», на который два года назад водитель подала в Калининский районный суд. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.
По словам Анны, она ремонтировала машину именно в автосервисе сети «Реактор». Об этом свидетельствуют и данные из документов по ремонту.
В сети автосервисов «Реактор» по номеру, указанному в 2ГИС сообщили, что не относятся к «Авто-Моторсу». Эту же информацию НГС подтвердили в «Авто-Моторсе».
Почему сибирячка винит СТО
Из решения, опубликованного на сайте Калининского районного суда, следует, что 9 октября 2021 года водитель обратилась в СТО на Учительской с жалобой на запах бензина в салоне. За несколько часов сотрудники станции выполнили ремонт, и запах исчез. Однако утром 15 октября — как раз, когда машина стояла на парковке у магазина — он появился снова. Анна позвонила в автосервис, и ее попросили еще раз пригнать машину. Но, увы, сибирячка не успела добраться до СТО. Она рассказала свою версию произошедшего:
— Мы с подругой приехали в магазин. Она пошла туда, а я осталась в автомобиле, на тот момент машина была заглушена. Когда подруга вернулась, я завела машину — и из-под ее капота пошел дым. Я успела дернуть за крючок капота, чтобы его открыть из салона. А к крючку, который находился под ним, никто не полез. Там уже и температура была [высокая], и огонь шел <…> Никуда не пошла, осталась. Тушили автомобиль буквально всем миром. Порядка 10 огнетушителей ушло. И пожарные приезжали.
Анна уверяет, что после пожара она также позвонила в автосервис и предупредила: «Я не приеду. Машина сгорела». После этого, говорит сибирячка, сотрудники станции техобслуживания приехали на место происшествия и осмотрели транспортное средство. Они, со слов женщины, сказали ей, что их вины в возгорании нет.
Что решили эксперты и суд
Причиной пожара стало то, что воспламенился бензин. Могла произойти утечка из топливной системы, говорится в заключении Сибирского регионального центра судебной экспертизы. Работы, выполненные ООО «Авто-Моторс», не соответствовали заказ-наряду, написано в документе. Об этом же сказано в заключении другой экспертизы, которую проводил научно-технический производственный центр «Техсервис» на улице Никитина.
— Согласно выводам как первоначальной судебной экспертизы, так и повторной судебной экспертизы, однозначно можно сделать вывод, что причиной возгорания автомобиля Toyota Avensis явилось некачественное оказание ответчиком ООО «Авто-Моторс» услуг при выполнении работ по заказ-наряду (снятие/проверка на стенде/установка топливных форсунок), что привело к нарушению герметичности и утечке топлива в моторном отсеке, ставшую причиной возникновения пожара в исследуемом автомобиле, — говорится в решении Калининского районного суда.
В своем иске Анна потребовала взыскать с ООО «Авто-Моторс» крупную сумму. Суд частично удовлетворил требования сибирячки и обязал компанию выплатить ей 1 026 310 миллиона рублей, из них 5 тысяч — в счет компенсации морального вреда. В августе этого года решение Калининского районного суда было изменено областным судом по иску ответчика. Общая сумма, которую обязали выплатить организацию, уменьшилась до 862,4 тысячи рублей.
Не может добиться компенсации
По словам Анны, она предлагала автосервису решить конфликт сначала в досудебном порядке, затем уже во время судебного процесса. Она предлагала автосервису забрать себе сгоревший автомобиль на запчасти, а ей купить точной такой же, но исправный. Решение суда вступило в силу, но компенсацию автомобилистка так и не получила.
— После первой экспертизы я сказала, что по-прежнему согласна на такой вариант: «Я готова, но прошло уже несколько заседаний и мои убытки увеличиваются <…> Вы по-прежнему можете забрать всё, что осталось от моей машины, но возместите мне ее стоимость. И теперь вот еще издержки». Но на СТО мне снова ответили: «Нет», — недоумевает владелица машины.
В материалах дела указано, что ООО «Независимая Экспертная Компания Арбитр» проводила оценку рыночной стоимости Toyota Avensis 2006 года. Она составляла 674 тысячи рублей.
Что говорит директор «Авто-Моторса»
По данным «Контур.Фокус», у ООО «Авто-Моторс» сменился юридический адрес. Теперь организация находится на улице Народная, 9. На момент публикации руководитель ООО — Василий Биба.
НГС связался с Василием Бибой. Он заявил, что планирует выплатить Анне компенсацию, однако пока не может этого сделать. На вопрос о том, почему у ООО сменился юридический адрес, руководитель «Авто-Моторс» ответил: «Аренда у меня закончилась».
— Я выплачу [компенсацию], когда буду работать <…> Сейчас нет [не работаю]. Арендный бизнес. Пока еще место не нашел, как только найду — сразу же выплачу. Пока нет денег, — сказал руководитель «Авто-Моторс».
Биба добавил, что не считает свой автосервис виноватым в пожаре.
«Биба исковые требования не признал в полном объеме, поддержал ранее данные пояснения, что ранее машина истца приезжала на ремонт ходовой части, диагностику, замену масла, делали ремонт подвески, последнее обращение — это жалобы на запах бензина, — приводится позиция Бибы в решении Калининского суда. — Когда стали осматривать автомобиль, установили, что запах бензина исходил от топливных форсунок, там манжеты от времени высохли, сняли манжеты, сняли форсунки, проверили их на работоспособность, промыли топливные форсунки, надели новые манжеты, машину завели, утечек в том месте больше не было. Сказали истцу, что если будет еще запах бензина, то обратиться к ним. Полагает, что возгорание автомобиля не связано с проведенными ими работами от ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что причиной возгорания является замыкание электропроводки, бензин является диэлектриком, он ток не проводит, даже если бы и было попадание бензина на электрическую часть, это никогда не вызовет замыкание, потому что топливный насос находится в топливном баке».
По данным «Контур.Фокус», на конец 2022-го выручка «Авто-Моторс» составила 19 миллионов, а чистая прибыль — 886 тысяч рублей.
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