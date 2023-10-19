СТО неудачно отремонтировало машину сибирячки — автомобиль сгорел на парковке, а автосервис тянет с компенсацией

От запаха бензина — до пожара

Принадлежавший Анне автомобиль Toyota Avensis частично сгорел на парковке рядом с продуктовым магазином в октябре 2021 года. На фото, предоставленных женщиной, видно, что у машины сильно оплавились капот, внутренние механизмы и фары, а также закоптилось лобовое стекло.



Всего сибирячка ездила на автомобиле около восьми лет. По ее словам, за это время транспортное средство попало в аварию лишь один раз, в 2019 году. В результате ДТП машина получила небольшие повреждения, которые были устранены. Toyota осталась на ходу. Анна уверяет, что перед тем, как произошел пожар, она обслуживалась в СТО на улице Учительская, 62/3. Именно станцию техобслуживания Анна винит в том, что автомобиль загорелся.