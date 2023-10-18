Лупо-дорого: производитель внедорожников Great Wall привез в Россию забавные компакты

В Россию пришла еще одна китайская марка — Ora, подкупающая лупоглазым ретростилем своих моделей. Наряду с Haval и Tank компания Ora является суббрендом Great Wall, но если большая часть продукции концерна — крупные машины повышенной проходимости, то Ora 03 — это хетчбэк размером с VW Golf. В России машин такого формата было наперечет и до кризиса 2022 года, а теперь конкурентов у Ora и вовсе нет, так как китайские марки неохотно везут к нам хетчбэки.