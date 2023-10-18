Лупо-дорого: производитель внедорожников Great Wall привез в Россию забавные компакты

В Россию пришла еще одна китайская марка — Ora, подкупающая лупоглазым ретростилем своих моделей. Наряду с Haval и Tank компания Ora является суббрендом Great Wall, но если большая часть продукции концерна — крупные машины повышенной проходимости, то Ora 03 — это хетчбэк размером с VW Golf. В России машин такого формата было наперечет и до кризиса 2022 года, а теперь конкурентов у Ora и вовсе нет, так как китайские марки неохотно везут к нам хетчбэки.
В отличие от материнской компании, Ora выпускает только электромобили. Ora 03 имеет один электромотор мощностью
Ora — марка молодая, создана в 2018 году, но сразу с прицелом на экспорт в Европу. В 2020 году начались продажи в Великобритании, причем спрос оказался довольно высоким. Сейчас марка работает и в континентальной Европе, включая Германию.
В дизайне электромобиля чувствуются нотки Porsche и отчасти Alfa Romeo; к сожалению, чувствуются они и в цене. Так, в Британии Ora в хороших комплектациях стоят более 30 тысяч фунтов, то есть более 3,5 миллиона рублей. Китайские расценки гуманнее, порядка 150 тысяч юаней, но даже так получается более 2 миллионов рублей без учета таможенных пошлин, утилизационных сборов, доставки и прочих расходов. Российские цены пока не объявлены, но вряд ли Ora будет дешевле 3 миллионов рублей. Впрочем, чуть более крупный кроссовер «Москвич-3е» стоит сейчас 3,95 миллиона рублей, так что у Ora есть пространство для маневра.
Помимо ситикара в обойме Ora есть и модель покрупнее, например, лифтбэк Lightning Cat, также отдаленно напоминающий Porsche. Марка активно использует кошачьи аллюзии, например, модель 03 в Европе называется Funky Cat (прикольный кот). В этом не откажешь: действительно, очень фанки.
В России растет интерес к электромобилям, и ассортимент расширяется. Так, за последнее время у нас на тесте побывал