— Вы «Приусов» продаёте? — Нет, только показываем. Эксперты — о запрете подержанных японских автомобилей

Несмотря на то, что в ряде регионов цены на бензин начали постепенно снижаться, топливный рынок по-прежнему продолжает лихорадить. И это не говоря уже о покупке автомобилей: по данным Росстата, за 2022 год цены на иномарки поднялись аж на 40%.
Тем не менее, вопреки угрожающей статистике, спрос на иностранные автомобили остаётся стабильным. В кризисное время особо привлекательно выглядят подержанные автомобили, привезенные с японских барахолок — предложение весьма выгодно даже с учетом растаможки и оплаты услуг фирм-посредников, которые перегоняют машины во все города России по адекватной цене.
Но в августе этого года правительство Японии в рамках очередного пакета санкций решило запретить экспорт в Россию любых автомобилей с объемом двигателя выше 1,9 литра. Также под запрет попали машины с гибридной и электрической силовой установкой, позволяющие существенно экономить на бензине. Означает ли это, что «дешевым японкам» придет конец? Есть ли варианты обхода санкций? А какие есть альтернативы? Об этом — в материале наших коллеги из MSK1.RU.
Почему в России популярны бывшие в употреблении японские машины?
Подержанные японские автомобили популярны еще с «лихих» девяностых, когда официальных дилеров иномарок практически не существовало. В силу географической близости, основным поставщиком иномарок для регионов Сибири и Дальнего Востока стала Япония: этому способствовали небольшое расстояние и низкая закупочная цена. Также стоит отметить, что, в силу специфики, японские праворульные автомобили, производящиеся для внутреннего рынка, имеют комплектацию куда богаче по сравнению с их леворульными собратьями.
Один из ведущих японистов России, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, предположил, что конечная выгода от обладания подобным агрегатом нивелирует все неудобства, связанные с официальным оформлением.
— Уже доказано, что японские автомобили — высокого качества, с хорошей комплектацией, с конкурентоспособными ценами, и те неудобства, которые связаны с необходимостью их сертификации, с тем, что правый руль, документация на японском языке — это всё с лихвой окупается их высокими потребительскими свойствами, поэтому этот продукт всё равно будет привлекательным для российских потребителей, — отметил профессор и доктор исторических наук в разговоре с MSK1.RU
Так ли всё плохо? Возможно ли обойти ограничительные меры?
Пока запрет не стал всеобъемлющим, фирмы-перекупщики продолжают жить и здравствовать, продавая машины с объемом двигателя менее 1,9 литра. Обычно это авто бюджетного и компакт-класса (так называемые «кей-кары»). Однако о солидных автомобилях, а также о суперпопулярных экономичных Toyota Prius и Nissan Leaf (самый доступный электромобиль в России), судя по всему, придётся забыть.
Редакция связалась с несколькими из таких фирм. На вопрос корреспондента о возможности покупки свежего «Приуса» прямиком из Японии, представленного на сайте, менеджер одной из таких компаний ответил отрицательно.
— Это просто варианты аукционной статистики, у нас нет «Приусов» и мы не можем их привезти, — ответил сотрудник в беседе с MSK1.RU.
Другой менеджер оказался посговорчивее и предложил необычную сделку.
— Да, автомобиль можно приобрести, но с доплатой 300 тысяч иен (201 845 рублей по свежему курсу ЦБ) и идти будет 2–3 месяца, — заявил менеджер в телефонном разговоре с MSK1.RU. — По какой схеме — я не вникал.
Впрочем, эксперты сомневаются в целесообразности параллельного импорта подержанных машин (поставки санкционных товаров через посредников в третьих странах). Экономист Олег Буклемишев скептически отнесся к подобной перспективе.
— Сейчас вводят параллельный импорт, но в основном — дорогих машин. Подержанные машины к дорогим, как правило, не относятся, поэтому здесь эффективность их завоза сомнительна. Она должна быть или совсем раздолбанная, или брать дешево оптом сразу несколько штук, но я не уверен в этом варианте, — заявил MSK1.RU доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ.
Дмитрий Стрельцов поделился более оптимистичным мнением, при этом отметив, что такого рода мероприятия уместны, если речь идёт о дорогих машинах.
— Какие-то обходные пути всегда можно найти, привезти праворульную машину можно дорогую, через третьи страны, европейский опыт это доказывает, — прокомментировал специалист.
Великая китайская альтернатива
Помимо попыток обхода санкций, буквально на ладони лежит ещё один вариант: поставки автомобилей из соседнего с Японией Китая. Из плюсов — невысокая цена и разнообразие выбора во всём: от класса машины до типа силовой установки. Не зря Китай считается лидером по количеству гибридных и электрических автомобилей: по статистике компании Sinopec, каждый третий новый автомобиль, продающийся в Китае, является таковым.
Заместитель директора Института «Центр развития» Высшей Школы Экономики Валерий Миронов положительно оценил китайскую альтернативу.
— Может быть, им будет выгодно поставлять автомобили в Россию, они будут увеличивать цены и мы будем покупать китайские, может быть, не подержанные, а новые, но менее навороченные автомобили, — отметил экономист в разговоре с MSK1.RU. — Я думаю, вся надежда на китайский автопром, на эти небольшие заводы, которые могут быстро, учитывая наличие рабочей силы и сырья и опыта, развернуть производство автомобилей и заместить японцев.
Отменят ли японцы санкции?
Согласно недавней статистике, собранной в октябре аналитическим агентством Reuters, запрет сильно ударил по японским бизнесменам. Неудивительно, ведь Россия являлась крупнейшим покупателем бывших в употреблении японских машин: в прошлом году более 25% всех отправленных на экспорт подержанных автомобилей приходилось на Россию. Обороты же некоторых компаний после введения санкций уменьшились на 70%.
Тем не менее, эксперты весьма туманно относятся к перспективе отмены санкций. Экономист Олег Буклемишев отметил неэкономическую природу принятия японских санкций.
— Санкции вообще невыгодны тем государствам, которые их объявляют. Но то, ради чего они их объявляют, для них почему-то дороже. Ну, не почему-то, для них это на стоимостном уровне оказывается дороже, чем тот ущерб, который они несут в результате объявления санкций, — отметил кандидат экономических наук.
Валерий Миронов отметил, что рынок б/у автомобилей в Японии, несмотря на ущерб от ограничительных мер, сможет выжить.
— Российский рынок в силу географической близости был для японцев очень важен. В данном случае им хуже, их лихорадит, но они не погибнут, — подытожил специалист.
Дмитрий Стрельцов связал принятие санкций с давними союзническими отношениями между Японией и США.
— Япония старается быть лояльным союзником Запада, Соединённых Штатов и не выбиваться из общего ряда, и, в общем-то, политическое давление внешнее велико, и даже если это в какой-то степени противоречит экономическим интересам страны, тем не менее, Япония идет на это, — заявил профессор МГИМО.
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