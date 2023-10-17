— Вы «Приусов» продаёте? — Нет, только показываем. Эксперты — о запрете подержанных японских автомобилей

Один из ведущих японистов России, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, предположил, что конечная выгода от обладания подобным агрегатом нивелирует все неудобства, связанные с официальным оформлением.



— Уже доказано, что японские автомобили — высокого качества, с хорошей комплектацией, с конкурентоспособными ценами, и те неудобства, которые связаны с необходимостью их сертификации, с тем, что правый руль, документация на японском языке — это всё с лихвой окупается их высокими потребительскими свойствами, поэтому этот продукт всё равно будет привлекательным для российских потребителей, — отметил профессор и доктор исторических наук в разговоре с MSK1.RU

