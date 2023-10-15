freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 97.31
eur 102.55
Тема дняУ ЦУМа закрывают культовое уйгурское кафе
Все новости
Все новости
Обзор

Парад наглых Audi: бизнесмены раскидали свои немецкие авто по тротуарам Новосибирска — мы рассекретили автохамов

Очередная поборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

409

Сегодня — подборка автохамов на Audi

Поделиться

Автохамы на машинах одной марки — явление нечастое. Недавно редакция НГС собрала подборку из наглых водителей «Мерседесов», сегодня — очередь владельцв Audi. Примечательно, что все они — бизнесмены: один занимается уборкой помещений, другой — обработкой камня, третий — оптовой торговлей. Объединяет их одно — мания парковаться на газонах и тротуарах.

Стоимость такой машины в среднем начинается от 7 миллионов рублей

Стоимость такой машины в среднем начинается от 7 миллионов рублей

Поделиться

Улица Революции, тротуар у театра «Красный факел». Водитель Audi Q7 удобно разместил кроссовер на пешеходной дорожке, наплевав на правила дорожного движения.

Автомобиль зарегистрирован на 55-летнего предпринимателя Романа Ифосифовича К. Ещё недавно у его полного тёзки была компания по производству и продаже молочных продуктов. Сегодня бизнесмен занимается оптовой неспециализированной торговлей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году компания, которой руководит Роман Иосифович, зафиксировала прибыль в 393 тысячи рублей. Немного, но на обслуживание дорогущей Audi, похоже, хватает.

Так паркуются, когда нельзя нарушать правила, но очень хочется

Так паркуются, когда нельзя нарушать правила, но очень хочется

Поделиться

Водитель этой машины нарушил правила наполовину — заехал на газон только двумя колесами из четырёх.

— Вот как с такими бороться? «Я на 5 минут приехал». Зато наш горзеленхоз убрал заборчики, — негодует автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 50-летнего предпринимателя Сергея Евгеньевича М. У него есть клининговая компания с названием известного персонажа из стихотворения Корнея Чуковского. Возможно, бизнесмену стоит также перечитать «Дядю Стёпу», чтобы освежить в памяти правила нормального поведения.

Ты не ты, когда голоден

Ты не ты, когда голоден

Поделиться

Улица Чаплыгина. Автор снимка уверяет, что водитель бросил машину и скрылся за дверями гастробара «Коробок». Осуждаем.

— Облюбовали газоны, — подчеркнул автор фото, намекая, что это не единственный проступок со стороны посетителей заведения.

Автомобиль зарегистрирован на 46-летнего предпринимателя Сергея Александровича К. Его полный тезка владеет компанией по резке и обработке камня. Параллельно у мужчины есть фирма, через которую он занимается оптовой торговлей. Дела у него идут, по всей видимости, неплохо: в прошлом году компания отчиталась о чистой прибыли в 5 миллионов рублей.

Танки нарушений не боятся

Танки нарушений не боятся

Поделиться

Сегодня бонусом к автохамам на Audi — водитель «Гелендвагена», который припарковался на выезде с территории «болгарского дома» на площади Ленина. О просьбе не ставить там машины буквально кричит табличка на воротах, но никого, как видно, не смущает.

Брутальный внедорожник зарегистрирован на 33-летнюю Дарью Дмитриевну С. Женщина, судя по её аккаунтам в соцсетях, ведет активный образ жизни, занимаясь, что называется, всем помаленьку. При этом в реестре предпринимателей её нет.

Главное, чтобы водителю было удобно

Главное, чтобы водителю было удобно

Поделиться

Наконец, водитель «Газели» решил, что ему удобнее припарковаться на тротуаре на улице Шевченко. О пешеходах он как-то не подумал.

— По тротуару ходит весь жилмассив, а он вынуждает всех, включая детей и коляски, обходить по оживленной проезжей части, — написал автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на индивидуальную предпринимательницу из Кемерова — 32-летнюю Елену Сергеевну Т. Она занимается грузоперевозками. Вряд ли женщина сама сидит за рулём «Газели», но провести разъяснительную работу среди своих сотрудников, считаем, обязана.

В прошлый раз мы выяснили кому принадлежит спорткар Porsche Panamera, который припарковался на тротуаре в центре города.

По теме

АвтохамАвтохамствоНарушение правил парковкиНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter