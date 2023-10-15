Парад наглых Audi: бизнесмены раскидали свои немецкие авто по тротуарам Новосибирска — мы рассекретили автохамов

Улица Чаплыгина. Автор снимка уверяет, что водитель бросил машину и скрылся за дверями гастробара «Коробок». Осуждаем.

— Облюбовали газоны, — подчеркнул автор фото, намекая, что это не единственный проступок со стороны посетителей заведения.

Автомобиль зарегистрирован на 46-летнего предпринимателя Сергея Александровича К. Его полный тезка владеет компанией по резке и обработке камня. Параллельно у мужчины есть фирма, через которую он занимается оптовой торговлей. Дела у него идут, по всей видимости, неплохо: в прошлом году компания отчиталась о чистой прибыли в 5 миллионов рублей.