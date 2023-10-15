Парад наглых Audi: бизнесмены раскидали свои немецкие авто по тротуарам Новосибирска — мы рассекретили автохамов

Автохамы на машинах одной марки — явление нечастое. Недавно редакция НГС собрала подборку из наглых водителей «Мерседесов», сегодня — очередь владельцв Audi. Примечательно, что все они — бизнесмены: один занимается уборкой помещений, другой — обработкой камня, третий — оптовой торговлей. Объединяет их одно — мания парковаться на газонах и тротуарах.
Улица Революции, тротуар у театра «Красный факел». Водитель Audi Q7 удобно разместил кроссовер на пешеходной дорожке, наплевав на правила дорожного движения.
Автомобиль зарегистрирован на 55-летнего предпринимателя Романа Ифосифовича К. Ещё недавно у его полного тёзки была компания по производству и продаже молочных продуктов. Сегодня бизнесмен занимается оптовой неспециализированной торговлей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году компания, которой руководит Роман Иосифович, зафиксировала прибыль в 393 тысячи рублей. Немного, но на обслуживание дорогущей Audi, похоже, хватает.
Водитель этой машины нарушил правила наполовину — заехал на газон только двумя колесами из четырёх.
— Вот как с такими бороться? «Я на 5 минут приехал». Зато наш горзеленхоз убрал заборчики, — негодует автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 50-летнего предпринимателя Сергея Евгеньевича М. У него есть клининговая компания с названием известного персонажа из стихотворения Корнея Чуковского. Возможно, бизнесмену стоит также перечитать «Дядю Стёпу», чтобы освежить в памяти правила нормального поведения.
Улица Чаплыгина. Автор снимка уверяет, что водитель бросил машину и скрылся за дверями гастробара «Коробок». Осуждаем.
— Облюбовали газоны, — подчеркнул автор фото, намекая, что это не единственный проступок со стороны посетителей заведения.
Автомобиль зарегистрирован на 46-летнего предпринимателя Сергея Александровича К. Его полный тезка владеет компанией по резке и обработке камня. Параллельно у мужчины есть фирма, через которую он занимается оптовой торговлей. Дела у него идут, по всей видимости, неплохо: в прошлом году компания отчиталась о чистой прибыли в 5 миллионов рублей.
Сегодня бонусом к автохамам на Audi — водитель «Гелендвагена», который припарковался на выезде с территории «болгарского дома» на площади Ленина. О просьбе не ставить там машины буквально кричит табличка на воротах, но никого, как видно, не смущает.
Брутальный внедорожник зарегистрирован на 33-летнюю Дарью Дмитриевну С. Женщина, судя по её аккаунтам в соцсетях, ведет активный образ жизни, занимаясь, что называется, всем помаленьку. При этом в реестре предпринимателей её нет.
Наконец, водитель «Газели» решил, что ему удобнее припарковаться на тротуаре на улице Шевченко. О пешеходах он как-то не подумал.
— По тротуару ходит весь жилмассив, а он вынуждает всех, включая детей и коляски, обходить по оживленной проезжей части, — написал автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на индивидуальную предпринимательницу из Кемерова — 32-летнюю Елену Сергеевну Т. Она занимается грузоперевозками. Вряд ли женщина сама сидит за рулём «Газели», но провести разъяснительную работу среди своих сотрудников, считаем, обязана.
В прошлый раз мы выяснили кому принадлежит спорткар Porsche Panamera, который припарковался на тротуаре в центре города.