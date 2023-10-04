Чулымская администрация объяснила покупку «ГАЗели» почти за 4 миллиона — кого будет возить микроавтобус

Администрация Чулымского района Новосибирской области объяснила, зачем хочет купить «ГАЗель» почти за 4 миллиона рублей. Это нужно, чтобы обновить автопарк общественного транспорта, сообщили в районной администрации в ответ на запрос NGS.RU.
На прошлой неделе мы рассказывали, что администрация Чулмского района ищет того, кто предоставит ей микроавтобус «ГАЗель Next». За это поставщику готовы заплатить 3,7 миллиона рублей.
Новый микроавтобус позволит обновить состав общественного транспорта на регулярных маршрутах в Чулымском районе, говорят в администрации. Цену на «ГАЗель» там объяснили следующим образом:
— Максимальная начальная цена контракта определена, исходя из средней цены, заявленной в трех коммерческих предложениях поставщиков.
К микроавтобусу предъявлены следующие требования: он должен быть выпущен не раньше 2023 года, включать в себя 17 посадочных мест и иметь газовый или бензиновый двигатель. Кроме того, «ГАЗель» должна соответстовать требованиям безопасности.
Летом NGS.RU писал о том, что в Новосибирске искали подрядчика, который предоставит городским депутатам Госдумы автомобили с экипажами. За это ему обещали заплатить более 872 тысячи рублей.