Собирается пробка: ВАЗ перевернулся на Гурьевской — водитель и его пассажиры скрылись с места аварии

В Новосибирске утром 25 сентября произошло ДТП в Октябрьском районе на пересечении улиц Гурьевской и Льва Толстого. В результате происшествия автомобиль перевернулся. На месте работали спасатели и ГИБДД. Об этом НГС сообщила читательница.
Авария произошла на пересечении улиц Гурьевской и Толстого утром 25 сентября. В аварии столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один автомобиль перевернулся. На месте работали сотрудники ГИБДД и МАСС.
Согласно данным «Яндекс Карты», на указанном перекрестке собралась пробка в направлении улицы Кирова.
На видеозаписи, которую прислала читательница НГС, спасатели МАСС работают на месте происшествия. Они раскачивали перевернутый автомобиль и смогли его перевернуть. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ДТП было с материальным ущербом. Столкнулись «Лада» и Reno. Какое из транспортных средств перевернулось, пояснить не смогли. Согласно видео перевернулся ВАЗ 2114.
В МАСС прокомментировали произошедшее. Там рассказали, что не застали людей на месте аварии.
— Люди до нашего прибытия были извлечены. Либо самостоятельно убыли с места происшествия, либо доставлены в ближайшее лечебное учреждение города. Произведена стабилизация обеспечения противопожарной безопасности и передача поврежденной техники сотрудникам ГИБДД, которые потом прибыли на место для дальнейшего оформления и разбирательства, — сообщил НГС начальник службы МАСС Новосибирска Дмитрий Фокин.
В группе МАСС сообщили, что в ДТП пострадали три автомобиля, а виновник ДТП и его два пассажира скрылись с места ДТП. Пострадавших нет.
Ранее НГС писал о больших пробках на двух мостах города. Заторы наблюдались с 6:30.