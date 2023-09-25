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Собирается пробка: ВАЗ перевернулся на Гурьевской — водитель и его пассажиры скрылись с места аварии

Инцидент произошел на пересечении с улицей Толстого

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В ДТП перевернулась «Лада»

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В Новосибирске утром 25 сентября произошло ДТП в Октябрьском районе на пересечении улиц Гурьевской и Льва Толстого. В результате происшествия автомобиль перевернулся. На месте работали спасатели и ГИБДД. Об этом НГС сообщила читательница.

Авария произошла на пересечении улиц Гурьевской и Толстого утром 25 сентября. В аварии столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один автомобиль перевернулся. На месте работали сотрудники ГИБДД и МАСС.

Согласно данным «Яндекс Карты», на указанном перекрестке собралась пробка в направлении улицы Кирова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Спасатели смогли перевернуть машину

Видео: читательница НГС

Из-за аварии на перекрестке собралась пробка

Из-за аварии на перекрестке собралась пробка

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На видеозаписи, которую прислала читательница НГС, спасатели МАСС работают на месте происшествия. Они раскачивали перевернутый автомобиль и смогли его перевернуть. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ДТП было с материальным ущербом. Столкнулись «Лада» и Reno. Какое из транспортных средств перевернулось, пояснить не смогли. Согласно видео перевернулся ВАЗ 2114.

В МАСС прокомментировали произошедшее. Там рассказали, что не застали людей на месте аварии.

— Люди до нашего прибытия были извлечены. Либо самостоятельно убыли с места происшествия, либо доставлены в ближайшее лечебное учреждение города. Произведена стабилизация обеспечения противопожарной безопасности и передача поврежденной техники сотрудникам ГИБДД, которые потом прибыли на место для дальнейшего оформления и разбирательства, — сообщил НГС начальник службы МАСС Новосибирска Дмитрий Фокин.

В группе МАСС сообщили, что в ДТП пострадали три автомобиля, а виновник ДТП и его два пассажира скрылись с места ДТП. Пострадавших нет.

Ранее НГС писал о больших пробках на двух мостах города. Заторы наблюдались с 6:30.

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