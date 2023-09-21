На торгах в Новосибирске за 5,5 миллиона спустили свежую Toyota — кто владел престижным кроссовером с госномером 001

Житель Новосибирска выкупил на торгах за 5,5 миллиона рублей автомобиль Toyota Highlander 2021 года выпуска с номерами Е001СН54.
Автомобиль был изъят у жительницы Искитимского района Дилрабо Гайбилоевой. Журналист НГС выяснил причины реализации иномарки через торги, пообщался с бывшим владельцем и победителем аукциона.
Toyota Highlander с номерами 001 выставили на торги в начале июля 2023 года. В уведомлении о готовности к реализации арестованного имущества взыскателем значится один из банков. Начальная цена аукциона составила 4,263 миллиона рублей, а шаг — почти 43 тысячи. Как рассказал корреспонденту НГС победитель торгов, борьба за кроссовер была жаркой.
— Воочию автомобиль я еще не видел — он пока стоит на штрафстоянке. На самом деле он обошелся мне в шесть с лишним миллионов: 550 тысяч составила комиссия электронной площадки. Toyota я приобрел для личных нужд, в электронных торгах я нередко участвую, — сказал покупатель Илья Вахрин.
Бывший владелец кроссовера Дилрабо Гайбилоева сказала журналисту НГС обсуждать все вопросы с ее супругом. Индивидуальный предприниматель Рамзатилло Гайбилоев — торговец овощами и фруктами. По информации «Контур.Фокуса», он поставлял овощи, сушеные ягоды и орехи Новосибирскому заводу искусственного волокна. Всего он заключил шесть госконтрактов с заводом на 360 тысяч рублей с 2014 по 2015 годы.
— Автомобиль у нас изъяли приставы по заявлению банка из-за просрочки по кредиту. Оспорить их действия не удалось. Средства от продажи полностью покроют наш долг перед банком: он составляет около 4,7 миллиона. Покупали мы Toyota за 6,5 миллиона. Овощами и фруктами я по-прежнему занимаюсь, — рассказал НГС Рамзатилло Гайбилоев.
В августе выставили на торги землю