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Обзор

Автомобили Lada снова подорожали. Смотрим, что теперь можно купить за 1 млн рублей

Парадокс: за 10-летний Renault Duster просят вдвое больше, чем когда-то за новую машину

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За 1 млн рублей есть вполне живенькие BMW, но в возрасте 15–20 лет

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После поднятия утильсборов и удешевления рубля цены на автомобили рванули вверх: в августе почти все марки переписали прайсы, и процесс продолжается. Прибавила в цене даже самая дешевая Lada Granta, минимальная стоимость которой теперь начинается от 700 тысяч рублей. Мы решили проверить, какие автомобили — новые и б/у — еще реально купить за миллион рублей (эту сумму просят за средне оснащенные комплектации Granta). Но сначала — небольшой обзор цен на авторынке.

АВТОВАЗ дорожает быстрее

По данным сайта Auto.ru, за последний месяц среди новых автомобилей быстрее всего дорожала как раз Lada Vesta, ее средняя цена достигла 1,4 миллиона рублей (+7%). Также ощутимо выросли цены на ее конкурента, Changan Alsvin, который прибавил 4% и в среднем стоит 1,7 миллиона. Есть, кстати, и примеры удешевлений, например, на 5% снизились средние цены на «УАЗ-Патриот».

Интересно, что и среди подержанных автомобилей в лидерах удорожания — Lada Granta в дорестайлинговом исполнении, прибавившая за месяц 7%. Средняя цена такого автомобиля с пробегом составила 456 тысяч рублей. На 6% подорожали Kalina 2004–2013 годов выпуска. Растут цены и на другие Lada, а вот иномарки прибавляют не столь резво: так, KIA Rio стал дороже всего на 1,5%, остальные автомобили иностранного производства в основном сохранили цену.

Lada Granta по-прежнему задает минимальную планку стоимости новых автомобилей в России. После прекращения выпуска автомобилей под нормы Евро-2 минимальная стоимость возросла до <nobr class="_">700 тысяч</nobr> рублей, а топовые Granta стоят <nobr class="_">1,15 миллиона</nobr>

Lada Granta по-прежнему задает минимальную планку стоимости новых автомобилей в России. После прекращения выпуска автомобилей под нормы Евро-2 минимальная стоимость возросла до 700 тысяч рублей, а топовые Granta стоят 1,15 миллиона

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Если ориентироваться на официальную стоимость новых автомобилей, то августовским рекордсменом стал «Москвич-3», который подорожал сразу на 228 тысяч рублей, или на 11%. В тех же пределах увеличились цены на кроссовер калининградской сборки BAIC X35. Большинство же марок изменило стоимость в диапазоне от 20 до 100 тысяч рублей.

Что можно купить за 1 миллион рублей

Из новых машин за эти деньги предлагается почти весь ассортимент Lada Granta: самая дорогая комплектация стоит 1,15 миллиона рублей. Но большинство средних комплектаций всё же укладываются в сумму до миллиона, как и Lada Niva Legend (старая Niva), цена которой стартует от 830 тысяч.

А вот плохая новость: купить относительно свежую иномарку (до 3 лет) в пределах 1 миллиона рублей сегодня практически невозможно. В некоторых регионах предложений нет вообще, но если поискать по России, то наиболее вероятный вариант — это Renault Logan или Sandero. Правда, в основном речь об экземплярах, которые эксплуатировали весьма нещадно.

Белый Renault Logan с пробегом более <nobr class="_">200 тысяч</nobr> километров за 3 года. Работал в такси?

Белый Renault Logan с пробегом более 200 тысяч километров за 3 года. Работал в такси?

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Также встречаются узбекские Chevrolet Cobalt, можно найти Volkswagen Polo или Skoda Rapid, но в одной из базовых комплектаций и также с огромными пробегами (читайте — машины таксистов). Если же нужен «Полик» с более вменяемой родословной, то за 1 миллион рублей предлагаются в основном машины в возрасте 5–6 лет.

За этот пятилетний VW Polo с пробегом <nobr class="_">136 тысяч</nobr> дилер просил около миллиона рублей. Автомобиль уже продан

За этот пятилетний VW Polo с пробегом 136 тысяч дилер просил около миллиона рублей. Автомобиль уже продан

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В этом же диапазоне возрастов можно поискать японский праворульный автомобиль, в том числе привезенный через аукционы (то есть с известной историей и состоянием). Но за миллион рублей автомобиль в возрасте 5–6 лет будет, скорее всего, кей-каром: малолитражкой с двигателем объемом до 0,66 л и длиной до 3,4 м.

Типичный кей-кар — Suzuki Wagon R. У него неплохое оснащение, двигатель <nobr class="_">0,66 л</nobr> (<nobr class="_">52 л. с.</nobr>), вариатор. Но длина составляет лишь <nobr class="_">3395 мм</nobr>, то есть он компактнее KIA Picanto и чуть крупнее «Оки»

Типичный кей-кар — Suzuki Wagon R. У него неплохое оснащение, двигатель 0,66 л (52 л. с.), вариатор. Но длина составляет лишь 3395 мм, то есть он компактнее KIA Picanto и чуть крупнее «Оки»

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Среди автомобилей в возрасте 8–10 лет выбор шире: за миллион можно присмотреть машину гольф-класса, например, KIA Ceed, Skoda Octavia, Ford Focus и Volkswagen Golf.

Этот Ford Focus имеет неплохие параметры, однако коробка передач роботизированная и при покупке нужно уделить ее состоянию внимание

Этот Ford Focus имеет неплохие параметры, однако коробка передач роботизированная и при покупке нужно уделить ее состоянию внимание

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Если нужен полноприводный кроссовер, то стоит посмотреть автомобили, скорее, 2010–2012 года выпуска, например, Renault Duster. Интересно, что в новом состоянии в 2012 году он стоил от 445 тысяч рублей. То есть, постарев на десять лет, он одновременно подорожал чуть ли не вдвое: таковы темпы «автомобильной инфляции» в России. Помимо Duster, есть выбор более возрастных Volkswagen Tiguan, Skoda Yeti, Nissan Juke, а также внедорожников SsangYong, Kyron и Rexton.

Пробег полноприводных Tiguan 2010 года выпуска будет близок к <nobr class="_">200 тысячам</nobr> км. Поскольку автомобиль оснащался турбодвигателями, их диагностика требует особого внимания: сложные моторы могут быть дороги в ремонте

Пробег полноприводных Tiguan 2010 года выпуска будет близок к 200 тысячам км. Поскольку автомобиль оснащался турбодвигателями, их диагностика требует особого внимания: сложные моторы могут быть дороги в ремонте

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Среди более возрастной техники, помимо множества кроссоверов, можно найти и автомобили премиум-марок. Есть и совсем уж радикальные варианты, например, Mercedes-Benz S-класса в возрасте 18–20 лет. Но из более реалистичных это немецкий автомобиль D-класса, например, такой.

За полноприводный универсал BMW 325xi с пробегом около 250 тысяч км просят <nobr class="_">970 тысяч</nobr>. Автомобилю 17 лет

За полноприводный универсал BMW 325xi с пробегом около 250 тысяч км просят 970 тысяч. Автомобилю 17 лет

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Росту цен на автомобили способствовало увеличение утилизационных сборов, а также частичный запрет на ввоз японских машин. При этом продажи авто восстановились уже к концу августа.

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