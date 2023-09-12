Автомобили Lada снова подорожали. Смотрим, что теперь можно купить за 1 млн рублей

После поднятия утильсборов и удешевления рубля цены на автомобили рванули вверх: в августе почти все марки переписали прайсы, и процесс продолжается. Прибавила в цене даже самая дешевая Lada Granta, минимальная стоимость которой теперь начинается от
АВТОВАЗ дорожает быстрее
По данным сайта Auto.ru, за последний месяц среди новых автомобилей быстрее всего дорожала как раз Lada Vesta, ее средняя цена достигла
Интересно, что и среди подержанных автомобилей в лидерах удорожания — Lada Granta в дорестайлинговом исполнении, прибавившая за месяц 7%. Средняя цена такого автомобиля с пробегом составила
Если ориентироваться на официальную стоимость новых автомобилей, то августовским рекордсменом стал «Москвич-3», который подорожал сразу на
Что можно купить за 1 миллион рублей
Из новых машин за эти деньги предлагается почти весь ассортимент Lada Granta: самая дорогая комплектация стоит
А вот плохая новость: купить относительно свежую иномарку (до 3 лет) в пределах
Также встречаются узбекские Chevrolet Cobalt, можно найти Volkswagen Polo или Skoda Rapid, но в одной из базовых комплектаций и также с огромными пробегами (читайте — машины таксистов). Если же нужен «Полик» с более вменяемой родословной, то за
В этом же диапазоне возрастов можно поискать японский праворульный автомобиль, в том числе привезенный через аукционы (то есть с известной историей и состоянием). Но за миллион рублей автомобиль в возрасте 5–6 лет будет, скорее всего, кей-каром: малолитражкой с двигателем объемом до
Среди автомобилей в возрасте 8–10 лет выбор шире: за миллион можно присмотреть машину гольф-класса, например, KIA Ceed, Skoda Octavia, Ford Focus и Volkswagen Golf.
Если нужен полноприводный кроссовер, то стоит посмотреть автомобили, скорее, 2010–2012 года выпуска, например, Renault Duster. Интересно, что в новом состоянии в 2012 году он стоил от
Среди более возрастной техники, помимо множества кроссоверов, можно найти и автомобили премиум-марок. Есть и совсем уж радикальные варианты, например, Mercedes-Benz S-класса в возрасте 18–20 лет. Но из более реалистичных это немецкий автомобиль D-класса, например, такой.
Росту цен на автомобили способствовало увеличение утилизационных сборов, а также частичный запрет на ввоз японских машин. При этом продажи авто восстановились уже к концу августа.