Автомобили Lada снова подорожали. Смотрим, что теперь можно купить за 1 млн рублей

АВТОВАЗ дорожает быстрее

По данным сайта Auto.ru, за последний месяц среди новых автомобилей быстрее всего дорожала как раз Lada Vesta, ее средняя цена достигла 1,4 миллиона рублей (+7%). Также ощутимо выросли цены на ее конкурента, Changan Alsvin, который прибавил 4% и в среднем стоит 1,7 миллиона . Есть, кстати, и примеры удешевлений, например, на 5% снизились средние цены на «УАЗ-Патриот».