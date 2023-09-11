Появился даже иранский бренд. Эксперт рассказал, как изменился автомобильный рынок в РФ после 2022 года

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин во время одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
Ранее на той же площадке ВЭФ вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак назвал две новые главные проблемы отечественного автопрома — это нехватка кадров и автовозов. Кроме того, на заседании прозвучала информация, что за
— То, что произошло в 2022 году, — такой истории не было никогда. В первую очередь изменилась структура российского рынка. Примерно 60 брендов работало до 2022 года в России, при этом на самом деле рынок давно уже был не российским. Реальных российских брендов было 4, еще 12 были китайские и 44 бренда так называемых уже недружественных стран. И, как следовало ожидать, в результате санкций 45 брендов ушло, причем не только из недружественных стран, но ушли также и некоторые китайские производители, но в силу не санкционных, а экономических причин. Осталось всего-навсего работать в России в прошлом году 11 китайских и 4 российских бренда, — отметил Подщеколдин.
По его словам, произошедшее привело к резкому падению продаж, но сейчас рынок начал постепенно восстанавливаться, а российских брендов стало больше — возобновилось производство автомобилей «Москвич».
— Появился даже экзотический для России иранский бренд. Ну и китайцев прибыло, причем всё только начинается, потому что в Китае, например, работает 128 брендов, из них 80 с лишним — китайские. Пока у нас только 20, думаю, это не первые, за ними последуют еще, — подчеркнул руководитель ассоциации дилеров.
Он рассказал, что, по данным многих аналитических агентств, за последние
— То есть средний дефицит составил больше миллиона машин, а точнее,
Руководитель направления по оказанию услуг стратегии и сделок предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта «Группы компаний Б1» Андрей Томышев на этой же сессии ВЭФ рассказал, что к концу 2023 года в России может быть продано более 900 тысяч отечественных автомобилей, возможно, около миллиона, что является хорошим показателем на фоне санкций. А в 2024 году, по мнению эксперта, объем продаж российских авто может восстановиться до 1,5 миллиона машин.
— Возможно, что сейчас рынок будет тормозиться ростом процентных ставок, девальвацией рубля и так далее, но очевидно, что отрасль восстанавливается. Более того, мы наблюдаем рост продаж отечественных электрокаров. В этом году граждане приобрели 1,5 тысячи таких машин, что немало, так как в прошлом году таких продаж было в районе ноля. Это очень перспективное направление, а заявленный производителями объем мощностей может со временем увеличить продажи до 500 тысяч электрокаров в год, — подчеркнул Томышев.
ВЭФ будет проходить во Владивостоке до
Отмечалось, что президент России Владимир Путин проработает во Владивостоке во время форума два дня — с
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