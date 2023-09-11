Появился даже иранский бренд. Эксперт рассказал, как изменился автомобильный рынок в РФ после 2022 года

Он рассказал, что, по данным многих аналитических агентств, за последние 10 лет в среднем на российском рынке продавалось 2 миллиона автомобилей, но в 2022 году в стране было продано чуть более 687 тысяч авто.

— То есть средний дефицит составил больше миллиона машин, а точнее, 1 миллион 170 тысяч. В этом году рынок начал потихонечку восстанавливаться. Слышны победные реляции, что мы за полгода догнали прошлый год, — да, действительно так. Но всё же наш прогноз, что будет продано в 2023-м около миллиона машин. То есть это еще дефицит почти в миллион. И что же тогда будет с ценами? Дефицит на рынке всегда провоцирует рост цен. Еще есть курс рубля, который, к сожалению, сегодня не стабилен. Поэтому рынок точно останется дефицитным в этом году, — резюмировал Алексей Подщеколдин.