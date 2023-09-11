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Кризис-2023

Появился даже иранский бренд. Эксперт рассказал, как изменился автомобильный рынок в РФ после 2022 года

С рынка ушли сразу 45 автопроизводителей

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В России свои авто сейчас продают 20 китайских брендов

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Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин во время одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 11 сентября рассказал, как изменился после начала спецоперации РФ на Украине и последовавших санкций российский автомобильный рынок, где представлены на данный момент 26 брендов производителей машин и который сейчас можно считать дефицитным, сообщает корреспондент VLADIVOSTOK1.RU.

Ранее на той же площадке ВЭФ вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак назвал две новые главные проблемы отечественного автопрома — это нехватка кадров и автовозов. Кроме того, на заседании прозвучала информация, что за 8 месяцев 2023 года среди всех новых легковых машин, которые россияне покупали для жизни и бизнеса, 45% составляют авто китайских брендов, а чуть более 40% — отечественные машины, тогда как в 2022 году доля автомобилей из КНР была менее 20%.

— То, что произошло в 2022 году, — такой истории не было никогда. В первую очередь изменилась структура российского рынка. Примерно 60 брендов работало до 2022 года в России, при этом на самом деле рынок давно уже был не российским. Реальных российских брендов было 4, еще 12 были китайские и 44 бренда так называемых уже недружественных стран. И, как следовало ожидать, в результате санкций 45 брендов ушло, причем не только из недружественных стран, но ушли также и некоторые китайские производители, но в силу не санкционных, а экономических причин. Осталось всего-навсего работать в России в прошлом году 11 китайских и 4 российских бренда, — отметил Подщеколдин.

По его словам, произошедшее привело к резкому падению продаж, но сейчас рынок начал постепенно восстанавливаться, а российских брендов стало больше — возобновилось производство автомобилей «Москвич».

— Появился даже экзотический для России иранский бренд. Ну и китайцев прибыло, причем всё только начинается, потому что в Китае, например, работает 128 брендов, из них 80 с лишним — китайские. Пока у нас только 20, думаю, это не первые, за ними последуют еще, — подчеркнул руководитель ассоциации дилеров.

Он рассказал, что, по данным многих аналитических агентств, за последние 10 лет в среднем на российском рынке продавалось 2 миллиона автомобилей, но в 2022 году в стране было продано чуть более 687 тысяч авто.

— То есть средний дефицит составил больше миллиона машин, а точнее, 1 миллион 170 тысяч. В этом году рынок начал потихонечку восстанавливаться. Слышны победные реляции, что мы за полгода догнали прошлый год, — да, действительно так. Но всё же наш прогноз, что будет продано в 2023-м около миллиона машин. То есть это еще дефицит почти в миллион. И что же тогда будет с ценами? Дефицит на рынке всегда провоцирует рост цен. Еще есть курс рубля, который, к сожалению, сегодня не стабилен. Поэтому рынок точно останется дефицитным в этом году, — резюмировал Алексей Подщеколдин.

Руководитель направления по оказанию услуг стратегии и сделок предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта «Группы компаний Б1» Андрей Томышев на этой же сессии ВЭФ рассказал, что к концу 2023 года в России может быть продано более 900 тысяч отечественных автомобилей, возможно, около миллиона, что является хорошим показателем на фоне санкций. А в 2024 году, по мнению эксперта, объем продаж российских авто может восстановиться до 1,5 миллиона машин.

— Возможно, что сейчас рынок будет тормозиться ростом процентных ставок, девальвацией рубля и так далее, но очевидно, что отрасль восстанавливается. Более того, мы наблюдаем рост продаж отечественных электрокаров. В этом году граждане приобрели 1,5 тысячи таких машин, что немало, так как в прошлом году таких продаж было в районе ноля. Это очень перспективное направление, а заявленный производителями объем мощностей может со временем увеличить продажи до 500 тысяч электрокаров в год, — подчеркнул Томышев.

ВЭФ будет проходить во Владивостоке до 13 сентября, на площадках форума заключаются соглашения на миллиарды, представляют разработки и презентации. В 2022 году во Владивосток на форум приехали 7 тысяч участников из 68 стран. В 2023 году ожидают не меньше гостей. Больше всего любят ВЭФ в Китае, Мьянме и Индии — делегации из этих государств самые многочисленные. Приезжают в город и представители регионов. Специально для презентации их инвестиционного и туристического потенциала открывается выставка «Улица Дальнего Востока», которую после окончания форума не разберут, а оставят на обозрение всем желающим.

Отмечалось, что президент России Владимир Путин проработает во Владивостоке во время форума два дня — с 11 сентября.

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Китайские машиныАвторынокДилерыАлексей ПодщеколдинОтечественный автопромСанкцииБрендыУход брендов
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