«Порезать шины, поцарапать краску?»: сибирячка нашла на машине записку с угрозами и вымогательством

Жительница Новосибирска нашла на своей машине анонимную записку с угрозами и требованием перевести деньги на электронный кошелек. В противном случае автор послания обещал повредить машину.
Пост об этом появился в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автомобиль был припаркован у дома на улице Рельсовой, 7.
По легенде записки, ее автор бывший заключенный.
— Порезать шины, поцарапать краску? Легко!!! Уважаемый владелец этого авто! Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо! Во избежание действий первой строки прошу вас сделать добровольный единоразовый взнос в размере 1 тысячи рублей (на электронный кошелек по номеру).
Судя по записке, незнакомец также просит водителей указывать в комментариях или СМС марку и номера машины. Добавляет:
— Новый баллон — от 3 тысяч рублей. А покраска очень дорогая. Мне особо-то и терять нечего.
Владелица автомобиля рассказала НГС, что похожая записка также лежала на соседнем автомобиле. Девушка попросила редакцию НГС не называть ее имя и фамилию.
— Записку на своем авто обнаружила пару дней назад. Напрямую в полицию не обращалась. Написала знакомому сотруднику, он сказал, что это мошенники, — объяснила владелица машины.
Мы обратились в пресс-службу ГУ МВД с просьбой прокомментировать ситуацию с записками. Там пообещали уточнить информацию.
Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков в свою очередь, считает, что подобные послания — не всегда реальная угроза автовладельцам, но все-таки рекомендует на время ставить машину на другую парковку, желательно под камерами видеонаблюдения:
— Каждый сам принимает решение, как относиться к таким бумагам. В большинстве своем, это, конечно, обычный «развод». Кто-то возьмет и заплатит, необязательно это реальная угроза. Не слышал, чтобы люди страдали от таких нападений, если бы они не заплатили. Но я на месте хозяина автомобиля некоторое время ставил бы его в другое место. А еще старался бы поставить машину под камерой, чтобы хотя бы понимать, что с ней происходит. У нас сейчас столько камер, что при желании можно найти того, кто совершил какие-то противоправные действия в отношении твоего авто.
В июле читатели НГС рассекретили водителя брошенного на тротуаре «Майбаха» за 25 миллионов рублей.