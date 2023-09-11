«Порезать шины, поцарапать краску?»: сибирячка нашла на машине записку с угрозами и вымогательством

Пост об этом появился в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автомобиль был припаркован у дома на улице Рельсовой, 7.

По легенде записки, ее автор бывший заключенный.

— Порезать шины, поцарапать краску? Легко!!! Уважаемый владелец этого авто! Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо! Во избежание действий первой строки прошу вас сделать добровольный единоразовый взнос в размере 1 тысячи рублей (на электронный кошелек по номеру).