Водителя лишили прав из-за наркотика. Он дошел до Верховного суда, доказывая, что причина в лекарстве

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
По данным ГИБДД за 2022 год было выявлено около 535 тысяч случаев управления транспортом водителями с признаками опьянения — сюда относятся как те, у кого в крови обнаружили алкоголь или наркотики, так и те, кто отказался от медосвидетельствования. Законом за пьяное вождение предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет — с учетом количества нарушителей, процедура довольно будничная, обычно всё заканчивается решением мирового судьи. Но не всегда — в этой истории из Санкт-Петербурга «пьяный водитель» дошел до Верховного суда, пытаясь доказать, что он не виновен.
Имена участников судебного процесса изменены.
Ранним утром 28 июня 2020 года автомобиль, за рулем которого был Павел Леонов, остановили сотрудники ГИБДД на Ушаковской набережной в Санкт-Петербурге. Водитель им сразу не понравился. Точнее не сам водитель, а его цвет лица — резкое изменение окраски кожных покровов лица считается одним из признаков опьянения, который может стать основанием для проверки на алкоголь.
Леонову предложили пройти освидетельствование — «дыхнуть в трубочку». Прибор показал, что алкоголь водитель не употреблял. Тем не менее сотрудники ГИБДД продолжали подозревать, что водитель нетрезв, и отправили его на медицинское освидетельствование — сдавать анализы. В моче у Леонова обнаружили пировалерон — психостимулятор, который входит в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, установленный правительством. Проще говоря — официально считается наркотиком. Врач установил, что Леонов находился в состоянии наркотического опьянения, на основании чего в ноябре того же года его лишили прав.
Казалось бы — всё здесь ясно. Но Павел Леонов был не согласен и обратился с жалобой сначала в Третий кассационный суд общей юрисдикции, а когда тот его не поддержал — пошел жаловаться в Верховный суд. Он ссылался на постановление Конституционного суда, в котором говорится о воздействии на водителя лекарственных препаратов. КС РФ обратил внимание, что сейчас в законе есть пробел в отношении лекарственных препаратов, а попытки заполнить его на практике противоречивы, так что обязал законодателей принять поправки, а пока за лекарства не наказывать.
Дело в том, что пировалерон, который был обнаружен в анализах водителя, — это еще и лекарство, его используют в некоторых препаратах, способствующих снижению веса, а также для лечения хронической усталости. В связи с этим Павел Леонов счел, что его лишили прав незаконно.
Итог этой истории
Судья Верховного суда не согласился с этими доводами. Постановление Конституционного суда, на которое ссылался Леонов, говорит о лекарствах, которые могут ухудшать внимание и реакцию водителя, но не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам. Пировалерон в списке наркотиков и психотропных веществ есть, так что в этом случае неважно, как и для чего его принял водитель — садиться за руль он был не должен. Так что Верховный суд, рассмотрев весной это дело еще раз, жалобу не удовлетворил, решение мирового судьи осталось в силе.
Впрочем, права Леонов уже наверняка вернул — в 2020 году его лишали всего на полтора года.
Другие истории из Верховного суда
У жителя Санкт-Петербурга вернуть права за счет постановления Конституционного суда не получилось, однако в других ситуациях оно вполне работает. Например, мужчине из Ставрополья удалось отменить наказание за «пьяное» вождение, в котором его обвиняли из-за габапентина в анализах.
А вот история жителя Адыгеи, который лишился прав из-за выпитого перед поездкой корвалола: он тоже долго судился, пытаясь вернуть права.