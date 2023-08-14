Водителя лишили прав из-за наркотика. Он дошел до Верховного суда, доказывая, что причина в лекарстве

Дело в том, что пировалерон, который был обнаружен в анализах водителя, — это еще и лекарство, его используют в некоторых препаратах, способствующих снижению веса, а также для лечения хронической усталости. В связи с этим Павел Леонов счел, что его лишили прав незаконно.



Итог этой истории

Судья Верховного суда не согласился с этими доводами. Постановление Конституционного суда, на которое ссылался Леонов, говорит о лекарствах, которые могут ухудшать внимание и реакцию водителя, но не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам. Пировалерон в списке наркотиков и психотропных веществ есть, так что в этом случае неважно, как и для чего его принял водитель — садиться за руль он был не должен. Так что Верховный суд, рассмотрев весной это дело еще раз, жалобу не удовлетворил, решение мирового судьи осталось в силе.

