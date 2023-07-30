«Кричали: "Тебе хана"». Врача обвинили в угоне из-за попытки вернуть собственную машину из Киргизии

У Юрия, помимо врачебной практики и консультаций, уже несколько лет был свой бизнес: он приобрел несколько автомобилей и сдавал их в аренду. Одну из машин, KIA Rio 2018 года, у него арендовал гражданин Киргизии Алимбек, живущий в Москве. Аренда была на три года с правом выкупа. Мужчина работал в такси и платил за аренду — хотя, по словам Юрия, платежи водитель вносил не вовремя, были постоянные задержки, просрочки. По договору за это начислялись пени.

— Ему оставалось выплатить не так уже много: около 230 тысяч, но с пенями за постоянные просрочки сумма была больше: 350–400 тысяч, — рассказывает автовладелец. — И тогда Алимбек решил просто забрать машину себе.

