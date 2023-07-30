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Проблема

«Кричали: "Тебе хана"». Врача обвинили в угоне из-за попытки вернуть собственную машину из Киргизии

Автовладелец определил по маячкам, что его машину перегнали за границу

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Юрий уже полмесяца не может выбраться из Киргизии, куда он приехал за своей машиной

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Герой нашего материала Юрий — по профессии врач, работал нейрохирургом в екатеринбургской больнице. Сейчас он практикующий невролог в одном из медицинских центров. Ни в какие криминальные истории никогда не попадал, законопослушный гражданин, «не судим, не привлекался». Сейчас его хотят обвинить в угоне и в том, что он умышленно пытался задавить человека — всё из-за того, что он пытался вернуть свою же машину, которую у него забрали. Подробности — в материале E1.RU.

У Юрия, помимо врачебной практики и консультаций, уже несколько лет был свой бизнес: он приобрел несколько автомобилей и сдавал их в аренду. Одну из машин, KIA Rio 2018 года, у него арендовал гражданин Киргизии Алимбек, живущий в Москве. Аренда была на три года с правом выкупа. Мужчина работал в такси и платил за аренду — хотя, по словам Юрия, платежи водитель вносил не вовремя, были постоянные задержки, просрочки. По договору за это начислялись пени.

— Ему оставалось выплатить не так уже много: около 230 тысяч, но с пенями за постоянные просрочки сумма была больше: 350–400 тысяч, — рассказывает автовладелец. — И тогда Алимбек решил просто забрать машину себе.

На KIA была установлена навигация — маячки, которые передавали сигнал о местонахождении машины.

— Алимбек просто снял всю навигацию, оставил ее в Москве, поэтому я не получил сигнала, что машина выехала из города, — объясняет Юрий. — Когда я прислал ему сообщение, что он опять пропускает срок оплаты, он сам перезвонил мне и сообщил, что авто уже у него дома, в Киргизии.

Юрий сначала не поверил. Пересечь две границы на чужой машине без ПТС (этот документ был у автовладельца) невозможно. Но оказалось, что у таксиста получилось это сделать. На машине был еще один скрытый маяк, он срабатывал раз в пять дней. Вскоре этот датчик показал, что KIA действительно в Киргизии. Напоследок Алимбек еще и пошутил. Маячок начал показывать, что машина едет обратно в Москву, на на самом деле он был в бардачке обычной пассажирской «Газели», выполнявшей международный рейс. Таксист «остроумно» передал приборчик шоферу за 500 рублей и сказал, что эту посылку заберут в Москве.

Уралец написал заявление в московскую полицию (по месту регистрации машины), но посчитал, что на правоохранительные органы надежды мало, ведь авто было уже на территории другого государства, и решил искать сам. Ему вызвался помочь знакомый, тоже уроженец Киргизии. Он когда-то также арендовал у Юрия машину, добросовестно всё выплатил. Никаких претензий не было, и они остались друзьями.

Поехали в Киргизию вместе на машине Юрия. Геолокация, которую в последний раз дал маяк, указала на село Бобуй в Ноокенском районе.

— Доехали до него уже ночью, глухой аул. Едем по улице, смотрю: у въезда в один из дворов моя машина, — рассказывает екатеринбуржец. — У меня были и ключи, и ПТС. Сначала была мысль вызвать милицию (в Киргизии полиция называется именно так. — Прим. ред.), но побоялся, что ничем они не помогут. Парень местный, возможно, они там все друг с другом знакомы, родня. А я приезжий, из другой страны…

Так что Юрий просто сел в свою машину и поехал. В бардачке он нашел доверенность, написанную от его имени.

— Никакой доверенности я не писал! Она липовая, — утверждает уралец. — По ней он и смог пересечь границу. В России я бы, конечно, тут же бы по этому поводу обратился в полицию, но тут я побоялся, что ничего не докажу. Поэтому доверенность выбросил почти сразу.

Друг сел за руль того автомобиля, на котором они приехали. Их догнали на самом выезде из села и перегородили дорогу.

— Выбежала компания, человека четыре, и среди них этот самый Алимбек. Улица пустая, темно. Я понял, что со мной сейчас могут сделать что угодно. Газанул назад, вывернул и рванул вперед. Выехал на федеральную трассу. Остановился, заехав в какой-то населенный пункт. Созвонился с другом. Тот тоже благополучно уехал из села, мы договорились встретиться на заправке, бензин у меня в баке был на нуле, — рассказывает Юрий.

Когда он доехал до заправки, то увидел, как четыре или пять автомобилей окружили машину, в которой сидел его друг. Дальше начался настоящий боевик.

— Они выскочили из своих автомобилей, их была целая толпа, не меньше 20 человек. Я подъехал, специально встал под камеры. Они кинулись ко мне, я заблокировал двери. Они стали пытаться разбить стекла: сначала руками, потом камнями… Друга они вытащили из машины, начали избивать, пинать. Они вели себя как звери. Я помню этого Алимбека, когда мы с ним общались в Москве, тихий, спокойный, не очень разговорчивый. А тут в толпе он был совсем другим: диким, буйным. Запрыгнул ко мне на капот. Я в этот момент газанул в сторону толпы, которая забивала друга. Надо было как-то спасать его.

Екатеринбуржец рванул с заправки на трассу, нападавшие на машинах — за ним. От погони удалось оторваться. Он остановился, дозвонился до друга, тот рассказал, что приехала милиция.

Позже полицейские доехали до Юрия. Он рассказывает:

— У отделения милиции, куда мы подъехали, была уже вся толпа в 20 или 30 человек, которая только что кидалась на нас. Орали, что мы угонщики. Угрожали. Моему другу кричали: «Предатель, русскому помогаешь». Мне кричали: «Ты отсюда никогда не выйдешь, а если выйдешь, тебе хана». А в Москве этот Алимбек был такой вежливый…

Милиция опросила обе стороны. Нападавшие написали заявление на Юрия и его друга. Екатеринбуржца обвиняли, что он забрал свой автомобиль с их частной территории, а также в том, он пытался наехать на человека.

Фото первого теста на алкоголь. Более темные образцы — контрольные, а те, что посветлее — это пробы. На основании того, что пробы оказались светлее образцов, в милиции сделали вывод, что водители пьяны. За это их чуть не лишили прав. Позже анализ крови дал отрицательный результат

Фото первого теста на алкоголь. Более темные образцы — контрольные, а те, что посветлее — это пробы. На основании того, что пробы оказались светлее образцов, в милиции сделали вывод, что водители пьяны. За это их чуть не лишили прав. Позже анализ крови дал отрицательный результат

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А вот тот же самый тест в правильном исполнении. Юрий по своей инициативе из интереса повторил этот анализ. И образцы, и пробы выглядят гораздо темнее. У нас в России таких тестов нет

А вот тот же самый тест в правильном исполнении. Юрий по своей инициативе из интереса повторил этот анализ. И образцы, и пробы выглядят гораздо темнее. У нас в России таких тестов нет

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— На АЗС была камера, и по записи можно увидеть, что он сам запрыгнул ко мне на капот, — уверен Юрий.

На избитого друга тоже написали заявление, его также обвинили в попытке наезда.

— При этом у него было сотрясение. Когда нас везли до милиции, его рвало в машине, — вспоминает уралец. — Я говорил, что я врач, что это признаки черепно-мозговой травмы, надо вызывать медиков. Но никто никого не спешил вызывать. На освидетельствование также не отправляли.

Утром, спустя шесть часов, обоих задержанных повезли на освидетельствование.

— Процедура освидетельствования — это отдельная история. Алкотестеров, как у нас, там нет. В пробирки налили какую-то жидкость (возможно, физраствор), затем туда нужно дышать три минуты через пластиковые трубочки. Посредине контрольная пробирка. Дальше в пробирки, в которые мы дышали, добавляют, как я потом выяснил, серную кислоту и какой-то окрашиватель, вроде марганцовку. Тест считается отрицательным, если цвет состава примерно такой же, как в контрольной пробирке.

Я настаивал, чтобы взяли анализ крови. Нас начали уверять, что у них такого нет. Я уже включил диктофон. Врач тогда все-таки спасла нас, настояла, чтобы мы сдали кровь. Права у нас забрали. Гаишники в пояснениях потом указали, что мы были пьяны, — говорит Юрий.

Забегая вперед, скажем, что анализ крови на алкоголь у обоих оказался отрицательным. Юрий предполагает, что первый тест сделали «на глазок», добавив в пробирки не ту дозировку нужного вещества. Но права так и не возвращали.

Заявление у избитого товарища все-таки приняли. Сделали это лишь после вмешательства прокуратуры, туда позвонили и пожаловались его родные. Юрия уже не обвиняли в угоне, следователь стал предлагать договориться. Что, в общем-то, правильно: такие вопросы вообще нужно решать через гражданский суд.

Областная прокуратура Жалал-Абада. Заявление об избиении друга Юрия приняли после прокурорского вмешательства

Областная прокуратура Жалал-Абада. Заявление об избиении друга Юрия приняли после прокурорского вмешательства

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— Но тут начался какой-то шантаж. Алимбек стал требовать с меня то 600 тысяч, то 500, то 350. Якобы тогда он заберет заявление на меня, а я смогу забрать свою машину, за которую он все-таки платил. Правда, сказал, что колеса снимет. Я не соглашался: он нарушил все условия договора, мне разбили стекла на одной машине, вторую отдают без колес, как я поеду? В общем, меня поставили перед фактом Алимбек и его родня: или они подают в суд, это всё тянется примерно год и обе машины будут стоять здесь на штрафстоянке всё это время, или заплатить ему 370 тысяч, забрать свои заявления, и мне сразу вернут мои разбитые машины, — описывает странную ситуацию Юрий.

Уралец уже полмесяца не может выехать из Киргизии. В российском консульстве, куда позвонил Юрий, посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру. После вмешательства юриста, которого он нанял, одну машину все-таки уже удалось вернуть. Вместе с ней отдали и права.

Мы не смогли дозвониться до второй стороны конфликта. Если Алимбек свяжется с редакцией (WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704-57-70), мы готовы опубликовать его мнение.

«Ехать в чужую страну и самому всё решать —рискованно»

Екатеринбургский юрист Сергей Тетерин уверен, что предприниматели, которые предоставляют машину в аренду, никак не застрахованы от подобных ситуаций. К сожалению, подделать документы (ту же доверенность на выезд) достаточно просто.

— Бизнес по предоставлению автомобилей мигрантам под такси рискованный. Единственное, что можно посоветовать другим, чтобы снизить риски, — это застраховать машину от такого «присвоения», — объясняет юрист.

По его словам, назвать это угоном будет юридически некорректно.

— Приведу аналогию: мы берем в банке кредит и не выплачиваем ни копейки. В этом случае банк вправе обратиться в полицию, поскольку есть признаки мошенничества: умысел, что мы брали деньги, не планируя их вернуть. Но если заемщик внес несколько платежей, доказать какой-то умысел невозможно, это уже гражданско-правовой спор, — рассуждает Сергей Тетерин. — Так же с машиной и любой другой недвижимостью. Бывает, что кредиторы и инвесторы действительно за малейшие просрочки начисляют гигантские пени. Всё это решается в суде, в гражданских процессах.

Однако юрист пояснил следующее: если всё было так, как утверждает Юрий, и доверенность была поддельная, то со стороны гражданина Киргизии есть все признаки мошеннических действий, и екатеринбуржец совершенно правильно сделал, когда обратился в правоохранительные органы РФ.

— Когда он получил информацию с маячка, что машина находится в Киргизии, у сотрудников полиции были все основания (если доверенности хозяин не давал), чтобы возбуждать уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и вступать в рамках межгосударственных соглашений во взаимодействие с правоохранительными органами Киргизии, — уверен юрист. — В том заявлении нужно было обязательно указать, что, согласно полученным данным, автомобиль находится на территории другого государства. Он не выдавал доверенности, а значит, машина могла пересечь границу только в двух случаях: либо в результате сговора и совершения противоправных действий сотрудниками пограничной службы, либо по предоставлению подложных документов.

Специалист советует тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, сосредоточиться именно на таком варианте решения.

— Хозяин машины в данном случае не нарушал никаких законов, когда хотел забрать ее за нарушение условий договора. Если строго по закону, он все-таки должен был обращаться в суд, но вот ехать в чужую страну и самому всё решать — это достаточно рискованно, — считает Сергей Тетерин. — Хотя данный гражданин правильно сделал, что подстраховался и хотя бы поехал не один, а с местным знакомым. Но даже в таком случае это авантюра. Безусловно, так тоже можно, но перед этим надо или выйти на авторитетные частные структуры в стране и заключить с ними договор, либо найти заранее адвоката, к которому прислушиваются в правоохранительных структурах.

Также надо понимать: возможна такая ситуация, когда тот, кто нарушил закон, может иметь тесные связи с местными этническими структурами, в том числе и криминальными. Тогда всё может закончиться очень печально.

Юрист считает, что сейчас Юрию, застрявшему в другой стране, нужно обращаться куда только можно, чтобы на его ситуацию обратили внимание: в МИД, с жалобой на недостаточную помощь консульской службы, к депутатам, которые курируют международные дела (в том числе с бывшими союзными республиками).

Мы писали про молодую пару из Екатеринбурга, которая купила двенадцатилетний Ford, а уже через час после сделки полиция возбудила дело об угоне этой машины. А вот история, как хозяин угнанного прицепа сам нашел вора по одной грязной детали.

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