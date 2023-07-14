На Старом шоссе Новосибирска столкнулись несколько машин — собирается пробка

В Первомайском районе Новосибирска на Старом шоссе в направлении Бердска произошло массовое ДТП. В аварии столкнулось сразу несколько автомобилей.



— «Паровозик» собрался перед светофором по направлению с Речного вокзала в сторону Бердска, обездвижены правая и средняя полосы, — рассказали в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

