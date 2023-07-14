freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 90.18
eur 100.68
СрочноНовосибирск получил 180 млн на проект метро
Все новости
Все новости

На Старом шоссе Новосибирска столкнулись несколько машин — собирается пробка

Обездвижены две полосы

1 997

По словам очевидцев, на месте собирается пробка

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска на Старом шоссе в направлении Бердска произошло массовое ДТП. В аварии столкнулось сразу несколько автомобилей.

— «Паровозик» собрался перед светофором по направлению с Речного вокзала в сторону Бердска, обездвижены правая и средняя полосы, — рассказали в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным 2ГИС, на месте ДТП несколько машин, работают сотрудники ГИБДД, растянулась пробка.

Причины ДТП не назвали

Причины ДТП не назвали

Поделиться

— Это каким надо быть, чтобы на ровном месте устроить ДТП, — интересуются автомобилисты в приложении.

В ГИБДД НГС прокомментировали произошедшее. В ведомстве сообщили, что ДТП оформляют с материальным ущербом.

— Ничего серьезного, может, даже сами разберутся, без сотрудников ГИБДД, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Ранее НГС писал, что житель Новосибирска выяснил, в чем секрет езды без ДТП. Он подсмотрел идею на Бали.

По теме

ДТППробкиМашинаАварияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter