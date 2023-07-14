На Старом шоссе Новосибирска столкнулись несколько машин — собирается пробка

В Первомайском районе Новосибирска на Старом шоссе в направлении Бердска произошло массовое ДТП. В аварии столкнулось сразу несколько автомобилей.
— «Паровозик» собрался перед светофором по направлению с Речного вокзала в сторону Бердска, обездвижены правая и средняя полосы, — рассказали в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным 2ГИС, на месте ДТП несколько машин, работают сотрудники ГИБДД, растянулась пробка.
— Это каким надо быть, чтобы на ровном месте устроить ДТП, — интересуются автомобилисты в приложении.
В ГИБДД НГС прокомментировали произошедшее. В ведомстве сообщили, что ДТП оформляют с материальным ущербом.
— Ничего серьезного, может, даже сами разберутся, без сотрудников ГИБДД, — сообщили в Госавтоинспекции города.
Ранее НГС писал, что житель Новосибирска выяснил, в чем секрет езды без ДТП. Он подсмотрел идею на Бали.