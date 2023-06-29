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Обзор

Полпути до Кубы. Россияне стремительно пересаживаются на подержанные автомобили

Вторичный рынок бьет рекорды, в лидерах — Ford Focus

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Активность вторичного рынка бьет рекорды

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В России наблюдается беспрецедентный интерес к подержанным автомобилям. По данным агентства «Автостат», за пять месяцев 2023 года реализовано 2,25 млн автомобилей с пробегом против порядка 300 тысяч новых. Это значит, что соотношение подержанных машин к новым достигло семикратной величины, что значительно выше докризисных уровней. Например, в 2017 году этот коэффициент был 3,3 единицы, то есть с тех пор удельная доля «бэушек» выросла вдвое, как подскочил и спрос на японские праворульные машины.

Объем вторичного рынка по итогам пяти месяцев 2023 года возрос сразу на четверть. Май и вовсе установил локальный рекорд — было продано более полумиллиона подержанных машин, что в полтора раза больше, чем в мае 2022 года. Последний раз столь высокая активность на вторичке наблюдалась еще до начала СВО, в конце 2021 года, и тогда триггером был постковидный дефицит машин.

А при чем тут Куба? Остров Свободы прославился на весь мир колоритностью своего автопарка, который даже в наше время пестрит старомодными американскими и советскими автомобилями. Причины этого похожи на те, что разрушают авторынок России: в 1959 году постреволюционная Куба попала под эмбарго США, поставки машин в страну прекратились, а гражданам запретили продавать автомобили, выпущенные после 1959 года. России подобный сценарий в чистом виде не грозит, потому что страна обладает собственным автопромом плюс поставки продолжает Китай. Но полпути до кубинского варианта мы все-таки прошли.

Резкое увеличение цен на первичном рынке толкает вверх и стоимость б/у автомобилей. Их средняя цена достигла 1,385 млн рублей, превысив прошлогодний показатель на 15%. За эту осредненную цену сегодня можно купить, например, относительно свежие Renault Logan/Sandero, а из машин в возрасте до 5 лет — Skoda Rapid, KIA Rio или Renault Duster.

Рейтинг марок и моделей

Уже который месяц в лидерах вторичного рынка отнюдь не «Лады», а Ford Focus: он перепродается в количестве более 10 тысяч штук в месяц. За ним идет Hyundai Solaris, а далее лучшая из «Лад» — ВАЗ-2114. Следом расположилась KIA Rio, и, кстати, если сложить ее результат с «Солярисом», то дуэт корейских близнецов был бы лидером вторичного рынка (это ведь, по сути, одна модель). Большим спросом на вторичке пользуется неизменная Toyota с моделями Corolla и Camry, а также прочие модели «Лады», включая ВАЗ-2107, который продается в количестве почти 9 тысяч автомобилей в месяц. И это — спустя полвека с дебюта первых «Жигулей».

Ford Focus второго поколения всеволожской сборки был лидером рынка в годы своего расцвета, а сейчас пользуется большим спросом на вторичке. Он недешев: экземпляры 2010–2011 года в среднем стоят 500–600 тысяч — примерно как новые «Фокусы» в те годы

Ford Focus второго поколения всеволожской сборки был лидером рынка в годы своего расцвета, а сейчас пользуется большим спросом на вторичке. Он недешев: экземпляры 2010–2011 года в среднем стоят 500–600 тысяч — примерно как новые «Фокусы» в те годы

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Lada же предсказуемо лидирует в зачете марок, за ней расположилась Toyota (в том числе за счет праворульных экземпляров), далее KIA и Hyundai, а замыкает пятерку Nissan.

«Китайцы» буксуют

На первичном рынке чайнакары бьют личные рекорды, и их доля приближается к 50% от общего числа проданных машин. Поэтому всё чаще возникает вопрос, реально ли продать китайский автомобиль на вторичном рынке? Пока новости не слишком обнадеживающие — продажи «китайцев» на вторичке стагнируют, и за первые пять месяцев было куплено 42,5 тысячи машин из КНР, что соответствует уровню прошлого года. Доля китайцев на вторичном рынке по-прежнему ничтожна — лишь 2%. По итогам же первых четырех месяцев продажи китайских автомобилей на вторичке и вовсе упали.

Большая часть спроса приходится на «китайцев» в возрасте более 10 лет, они обеспечивают половину всех продаж. Чайнакары пока выбирает небогатая клиентура, которая ищет иномарку по низкой цене. Например, Chery Tiggo (T11) в возрасте 10–13 лет стоят в среднем около 400 тысяч рублей (есть и дешевле): это вдвое меньше, чем новая Lada Granta в бедненькой комплектации.

Chery Tiggo первого поколения в разных вариациях продавался в России более десяти лет с 2005 года, поэтому является и лидером чайнакаров на вторичном рынке

Chery Tiggo первого поколения в разных вариациях продавался в России более десяти лет с 2005 года, поэтому является и лидером чайнакаров на вторичном рынке

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Из китайских автомобилей на вторичном рынке наибольшей популярностью пользуется бренд Chery, за ним следует Geely, потом обанкротившийся Lifan, далее Great Wall и Haval. Впрочем, этот рейтинг не говорит о ликвидности марок: «Чери» лидирует, потому что продается дольше и активнее других марок уже почти 20 лет. А тот же Haval пришел в Россию лишь в 2014 году, поэтому и на вторичном рынке его меньше.

Постепенно растет интерес к китайским машинам новой волны, например, доля чайнакаров в возрасте 3–6 лет увеличилась за год с 10 до 18%. Но вот продажи китайских трехлеток, наоборот, сократились, что связано, скорее, с отказом продавцов расставаться с достаточно свежей машиной. Интересно, что в случае со многими китайскими автомобилями цена перепродажи выше, чем стоимость новой машины в год покупки. Например, по данным «Автостата», трехлетний Chery Tiggo 4 стоит сейчас в полтора раза больше, чем три года назад стоил новый.

Последнее обстоятельство справедливо и для других моделей. Например, Toyota Corolla турецкой сборки (такие поставлялись в Россию) в 2019 году в версии с вариатором стоила в районе 1,4–1,5 млн рублей, максимум — 1,7 млн. Сейчас автомобили этого года продаются в основном за 2 млн рублей.

Электромобили разменяли тысячу

Из других экзотических тенденций — увеличение спроса на подержанные электромобили. В мае их купили более 1000 штук, и сегмент демонстрирует уверенную динамику. Лидером был и остается Nissan Leaf, занимающий почти 60% рынка, на втором месте Tesla Model 3, а вот третьим идет «параллельный» Hyundai Kona. Остальные модели электромобилей на вторичном рынке расходятся в штучных количествах.

Hyundai Kona имеет и бензиновые версии, но в Россию часто везут электрические экземпляры. Электрокар 2020 года будет стоить порядка <nobr class="_">2,5 млн</nobr> рублей

Hyundai Kona имеет и бензиновые версии, но в Россию часто везут электрические экземпляры. Электрокар 2020 года будет стоить порядка 2,5 млн рублей

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Кстати, растет и рынок новых электромобилей, которые в мае купили в количестве 861 штуки — абсолютный рекорд для России. Но список востребованных моделей отличается от рейтинга вторичных моделей. Из общего — только Tesla Model 3. В остальном среди новых электромобилей спросом пользуются ввезенные параллельным импортом Volswagen ID.4 и ID.6, а также продукция липецкого Evolute (в основном седан i-Pro). Наш недавний тест электрического «Москвича-3е» показал, что машины с таким приводом уже не кажутся безнадежными.

А это статистика продаж новых автомобилей в мае 2023 года в сравнении с другими годами

А это статистика продаж новых автомобилей в мае 2023 года в сравнении с другими годами

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Главным автомобильным событием июня стало возвращение новой Lada Vesta, но ее стоимость обескураживает. Тем более автомобиль сложно купить без навязанного допоборудования. Стоимость получилась настолько высокой, что выбор альтернатив есть и на вторичном рынке, и даже среди новых иномарок.

Также вернулся интерес к праворульным японским автомобилям: вот обзор аукционных машин и анализ их цены.

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