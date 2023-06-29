Полпути до Кубы. Россияне стремительно пересаживаются на подержанные автомобили

Объем вторичного рынка по итогам пяти месяцев 2023 года возрос сразу на четверть. Май и вовсе установил локальный рекорд — было продано более полумиллиона подержанных машин, что в полтора раза больше, чем в мае 2022 года. Последний раз столь высокая активность на вторичке наблюдалась еще до начала СВО, в конце 2021 года, и тогда триггером был постковидный дефицит машин.

А при чем тут Куба? Остров Свободы прославился на весь мир колоритностью своего автопарка, который даже в наше время пестрит старомодными американскими и советскими автомобилями. Причины этого похожи на те, что разрушают авторынок России: в 1959 году постреволюционная Куба попала под эмбарго США, поставки машин в страну прекратились, а гражданам запретили продавать автомобили, выпущенные после 1959 года. России подобный сценарий в чистом виде не грозит, потому что страна обладает собственным автопромом плюс поставки продолжает Китай. Но полпути до кубинского варианта мы все-таки прошли.