Полпути до Кубы. Россияне стремительно пересаживаются на подержанные автомобили

В России наблюдается беспрецедентный интерес к подержанным автомобилям. По данным агентства «Автостат», за пять месяцев 2023 года реализовано
Объем вторичного рынка по итогам пяти месяцев 2023 года возрос сразу на четверть. Май и вовсе установил локальный рекорд — было продано более полумиллиона подержанных машин, что в полтора раза больше, чем в мае 2022 года. Последний раз столь высокая активность на вторичке наблюдалась еще до начала СВО, в конце 2021 года, и тогда триггером был постковидный дефицит машин.
А при чем тут Куба? Остров Свободы прославился на весь мир колоритностью своего автопарка, который даже в наше время пестрит старомодными американскими и советскими автомобилями. Причины этого похожи на те, что разрушают авторынок России: в 1959 году постреволюционная Куба попала под эмбарго США, поставки машин в страну прекратились, а гражданам запретили продавать автомобили, выпущенные после 1959 года. России подобный сценарий в чистом виде не грозит, потому что страна обладает собственным автопромом плюс поставки продолжает Китай. Но полпути до кубинского варианта мы все-таки прошли.
Резкое увеличение цен на первичном рынке толкает вверх и стоимость б/у автомобилей. Их средняя цена достигла
Рейтинг марок и моделей
Уже который месяц в лидерах вторичного рынка отнюдь не «Лады», а Ford Focus: он перепродается в количестве более 10 тысяч штук в месяц. За ним идет Hyundai Solaris, а далее лучшая из «Лад» —
Lada же предсказуемо лидирует в зачете марок, за ней расположилась Toyota (в том числе за счет праворульных экземпляров), далее KIA и Hyundai, а замыкает пятерку Nissan.
«Китайцы» буксуют
На первичном рынке чайнакары бьют личные рекорды, и их доля приближается к 50% от общего числа проданных машин. Поэтому всё чаще возникает вопрос, реально ли продать китайский автомобиль на вторичном рынке? Пока новости не слишком обнадеживающие — продажи «китайцев» на вторичке стагнируют, и за первые пять месяцев было куплено 42,5 тысячи машин из КНР, что соответствует уровню прошлого года. Доля китайцев на вторичном рынке по-прежнему ничтожна — лишь 2%. По итогам же первых четырех месяцев продажи китайских автомобилей на вторичке и вовсе упали.
Большая часть спроса приходится на «китайцев» в возрасте более 10 лет, они обеспечивают половину всех продаж. Чайнакары пока выбирает небогатая клиентура, которая ищет иномарку по низкой цене. Например, Chery Tiggo (T11) в возрасте 10–13 лет стоят в среднем около 400 тысяч рублей (есть и дешевле): это вдвое меньше, чем новая Lada Granta в бедненькой комплектации.
Из китайских автомобилей на вторичном рынке наибольшей популярностью пользуется бренд Chery, за ним следует Geely, потом обанкротившийся Lifan, далее Great Wall и Haval. Впрочем, этот рейтинг не говорит о ликвидности марок: «Чери» лидирует, потому что продается дольше и активнее других марок уже почти 20 лет. А тот же Haval пришел в Россию лишь в 2014 году, поэтому и на вторичном рынке его меньше.
Постепенно растет интерес к китайским машинам новой волны, например, доля чайнакаров в возрасте 3–6 лет увеличилась за год с 10 до 18%. Но вот продажи китайских трехлеток, наоборот, сократились, что связано, скорее, с отказом продавцов расставаться с достаточно свежей машиной. Интересно, что в случае со многими китайскими автомобилями цена перепродажи выше, чем стоимость новой машины в год покупки. Например, по данным «Автостата», трехлетний Chery Tiggo 4 стоит сейчас в полтора раза больше, чем три года назад стоил новый.
Последнее обстоятельство справедливо и для других моделей. Например, Toyota Corolla турецкой сборки (такие поставлялись в Россию) в 2019 году в версии с вариатором стоила в районе
Электромобили разменяли тысячу
Из других экзотических тенденций — увеличение спроса на подержанные электромобили. В мае их купили более 1000 штук, и сегмент демонстрирует уверенную динамику. Лидером был и остается Nissan Leaf, занимающий почти 60% рынка, на втором месте Tesla Model 3, а вот третьим идет «параллельный» Hyundai Kona. Остальные модели электромобилей на вторичном рынке расходятся в штучных количествах.
Кстати, растет и рынок новых электромобилей, которые в мае купили в количестве 861 штуки — абсолютный рекорд для России. Но список востребованных моделей отличается от рейтинга вторичных моделей. Из общего — только Tesla Model 3. В остальном среди новых электромобилей спросом пользуются ввезенные параллельным импортом Volswagen ID.4 и ID.6, а также продукция липецкого Evolute (в основном седан i-Pro). Наш недавний тест электрического «Москвича-3е» показал, что машины с таким приводом уже не кажутся безнадежными.
Главным автомобильным событием июня стало возвращение новой Lada Vesta, но ее стоимость обескураживает. Тем более автомобиль сложно купить без навязанного допоборудования. Стоимость получилась настолько высокой, что выбор альтернатив есть и на вторичном рынке, и даже среди новых иномарок.
Также вернулся интерес к праворульным японским автомобилям: вот обзор аукционных машин и анализ их цены.