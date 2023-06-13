«Инициативы АВТОВАЗа нас настораживают»: эксперты — о состоянии авторынка и ценах на машины

— Китайские марки уже конкурируют друг с другом, — объясняет он. — Когда говорят, что нигде в мире нет таких цен на «китайцев», доля правды в этом есть. Но любая китайская машина по пути в Россию становится на 1 миллион рублей дороже, и это объективно: это не навар, это наценка, обусловленная логистикой, рисками, сложностями с платежами. То есть маржи в этой наценке нет, это геополитический довесок.

Доля китайских автомобилей в России вплотную приблизилась к 50%, и это даже больше, чем занимают российские марки, Lada и УАЗ. Автомобили глобальных автоконцернов контролируют менее 20% рынка, и доля продолжает падать.

По мнению Александра Рулевского, цены могут снизиться, если начнется полноценная сборка китайских автомобилей, чем в России пока занимается только Haval, тогда как завод «Москвич» по производству копий JAC JS4 и калининградский «Автотор» работают в режиме отверточной (крупноузловой) сборки. Эксперт подчеркивает, что сборочный автопром России образца 2022 года возник не враз.