Военкомам разрешили лишать уклонистов водительских прав. Разбираемся, что это за экспресс-метод

Не путать с лишением

Речь в приказе идет не о лишении прав — процедуре громоздкой и требующей решения суда. Уклонистам грозит приостановка действия прав на срок, пока военкоматы не отменят такое решение. Это происходит в двух случаях: при явке военнообязанного в военкомат или при изменении решения военкомата или призывной комиссии. То есть в теории для строптивых уклонистов запрет может действовать годами.

Приказ обязывает органы МВД в течение суток вносить информацию о принятом военкоматом решении о приостановке прав в базы данных ГИБДД. Важный момент: никакого обязательного (личного или заказным письмом) уведомления уклониста об инициации процедуры не предусмотрено, то есть он сам должен узнать о попадании в запретный список, например на тех же «Госуслугах». Передавать информацию о снятии запрета также необходимо в течение суток.