Военкомам разрешили лишать уклонистов водительских прав. Разбираемся, что это за экспресс-метод

МВД опубликовало проект приказа, который позволяет оперативно приостанавливать действие водительских прав в случае, если военнообязанный или призывник не явился в военкомат по повестке. Процедура максимально упрощена, что, вероятно, говорит о готовности властей применять ее «ковровым» методом.
Впервые о возможности запрещать вождение уклонистам заговорили в середине апреля после спешного принятия закона об электронных повестках. Он, напомним, исключает необходимость личного вручения повесток: она считается полученной через семь дней после внесения в реестр или в день размещения на «Госуслугах». Закон предусматривает ряд ограничительных мер для уклонистов, включая запрет на получение кредитов, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля. Поначалу не был понятен механизм лишения или приостановки действия водительских прав, и в прошлый раз эксперты сошлись во мнении, что власти используют схему, которая уже применяется судебными приставами. Так, по сути, и произошло.
Не путать с лишением
Речь в приказе идет не о лишении прав — процедуре громоздкой и требующей решения суда. Уклонистам грозит приостановка действия прав на срок, пока военкоматы не отменят такое решение. Это происходит в двух случаях: при явке военнообязанного в военкомат или при изменении решения военкомата или призывной комиссии. То есть в теории для строптивых уклонистов запрет может действовать годами.
Приказ обязывает органы МВД в течение суток вносить информацию о принятом военкоматом решении о приостановке прав в базы данных ГИБДД. Важный момент: никакого обязательного (личного или заказным письмом) уведомления уклониста об инициации процедуры не предусмотрено, то есть он сам должен узнать о попадании в запретный список, например на тех же «Госуслугах». Передавать информацию о снятии запрета также необходимо в течение суток.
Юрист компании «Форлекс» Николай Попов говорит, что особенных вопросов приказ не вызывает:
— Очевидно, что стоит задача создать дополнительную мотивацию исполнять свои обязанности, связанные с военной службой. Для меня главным является вопрос с получением информации. Наверняка будет разделение граждан на тех, кто действовал добросовестно, просто не получил уведомление, и тех, кто уклоняется. Ни одна система извещений не работает идеально, это может быть связано и с почтой, и с аккаунтами «Госуслуг». И окажется, что извещения направлялись, но люди их не получали и считаются уклонистами, что влечет все последствия, включая ограничения водительских прав.
Кстати, хотя приказ МВД делает акцент на решения, зафиксированные в реестре военнообязанных, сроки запуска которого пока неясны, пункт 4 дает возможность приостановить действия прав даже без внесения данных в реестр. Это позволит применять данную меру еще до полноценного запуска информационной системы или при ее сбоях.
Был бы человек, статья найдется
А что будет, если водитель продолжит ездить? Ведь права будут у него на руках, и в каких-то случаях он может вполне искренне не знать, что их действие приостановлено (например, если это случилось в поездке). Пока КоАП РФ не предусматривает наказания, но автоюрист Лев Воропаев считает, что карательный механизм разработают быстро.
— В КоАП РФ есть статья 17.17, которая наказывает водителей, севших за руль после приостановки действия прав судебными приставами, — поясняет он. — Она предусматривает обязательные работы или лишение прав на срок до 1 года, но применяется только к автомобилистам, чьи права приостановлены приставами. Однако с учетом того, с какой скоростью принимаются законы, связанные с призывом и мобилизацией, я не удивлюсь, если к 1 сентября появится, условно, статья 17.17.1, применяющая аналогичное или более суровое наказание к водителям, действие прав которых приостановил военком.
Даже в нынешнем КоАП РФ есть механизмы наказания таких водителей с помощью печально известной статьи 19.3 КоАП РФ — за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
— Сейчас она активно используется, например, для водителей, которые ездят с тонировкой, — продолжает Лев Воропаев. — Инспектор останавливает такой автомобиль и выносит требование об устранении нарушения, а в случае неисполнения применяет статью 19.3 КоАП: она по решению суда позволяет, например, арестовывать водителя на срок до 15 суток. То же самое может быть с уклонистами: инспектор выносит требование не садиться за руль, в случае неповиновения составляет протокол по статье 19.3 КоАП и доставляет водителя в суд, там его наказывают, допустим, административным арестом, а после его окончания принудительно доставляют в военкомат.
Наказание — вплоть до уголовных дел
Николай Попов добавляет, что реальную практику нужно еще увидеть в действии, но если после первой остановки инспектором водителю будет грозить лишение прав (например, благодаря появлению новой статьи КоАП РФ), то в дальнейшем наказание будет прогрессивным: за езду без прав на первый и второй раз грозят части 2 и 4 статьи 12.7 КоАП РФ (штраф до 150 тысяч, обязательные работы), а на третий раз — уже уголовная ответственность по статье 264.3 УК РФ.
По мнению Льва Воропаева, процедуру приостановки прав максимально автоматизируют и будут применять массово. Он описывает примерный сценарий, как это может выглядеть на практике:
— Условно, 1 сентября военком вносит в реестр данные о повестках для группы военнообязанных, далее с 8 сентября они считаются врученными и начинается отсчет 20 дней, в течение которых гражданин должен явиться. Если он не явился, 28 сентября военком принимает решение об ограничительных мерах, через сутки информация попадает в базы данных ГИБДД.
Кстати, срок может быть и меньшими: мы уже объясняли, что повестка, размещенная в личном кабинете «Госуслуг», считается врученной сразу же. Помимо ограничений на управление автомобилем, уклонисту могут запретить регистрацию транспорта, ИП, самозанятого или недвижимости, а также исключить возможность получения кредитов и займов. Региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения. Если повестка не пришла во время призывной кампании, нужно лично явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва. И, что важно, запрет на выезд за границу действует сразу с момента внесения повестки в реестр.
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