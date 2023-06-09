«Машины — в пути, допов — на сотню». Мы попытались купить базовую Lada Vesta NG, и вот что получилось

Комплектация Enjoy стоит 1,443 миллиона рублей и от Life отличается рулем с кожаной оплеткой, обогревом лобового стекла, задним парктроником и чуть более навороченной мультимедийной системой с функциями Apple CarPlay и Android Auto.



Топовая версия Techno за 1,565 миллиона — это прежде всего продвинутая мультимедийная система с 10-дюймовым планшетом на центральной консоли и цифровой панелью приборов, позволяющей, например, выводить данные «Яндекс.Навигатора» в пространство между спидометром и тахометром. Появляется третий подголовник сзади, 16-дюймовые легкосплавные колеса и кое-что по мелочи.