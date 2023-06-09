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«Машины — в пути, допов — на сотню». Мы попытались купить базовую Lada Vesta NG, и вот что получилось

Старт продаж модели начинается сегодня

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Lada Vesta уже отгружают дилерам, продажи начнутся со дня на день

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Самая популярная фраза в разговоре с отделами продаж Lada: «Нет, продажи «Весты» еще не начались, но вам лучше побыстрее подъехать и обговорить все условия». Первые Lada Vesta NG уже едут к официальным дилерам, и продавцы агитируют бронировать их скорее, потому что «завтра не останется». И в этом, кстати, есть резон — с марта до конца весны АВТОВАЗ успел выпустить около семи тысяч «Вест», после чего ушел во внеплановый корпоративный отпуск из-за пресловутой нехватки компонентов (видимо, китайских), а потому к концу лета Vesta наверняка попадет в разряд дефицита. Чувствуя это, дилеры уже включают режим базарного дня: мол, подъезжайте лично, поторгуемся. Мы обзвонили продавцов Lada в нескольких регионах, и вот что удалось выяснить.

Какова рекомендованная цена Lada Vesta

АВТОВАЗ опубликовал прайс-листы для четырех версий: седан, универсал и кросс-версии обоих. База — это седан в цвете «неметаллик» с 90-сильным мотором, механической коробкой передач, в неплохой комплектации Comfort. В отличие от упрощенных «Грант», здесь сразу есть две подушки безопасности, АБС, кондиционер, система ЭРА-ГЛОНАСС, полностью дисковые тормоза, светодиодные фары, бортовой компьютер, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал (но нет обогрева сидений). Базовая цена автомобиля — 1,24 миллиона рублей. Из пробелов комплектации: отсутствие даже простенькой магнитолы (привет, 90-е) и системы стабилизации, которой раньше оснащались все «Весты» (китайская ESP появится в конце года).

Для Vesta адаптировали старый <nobr class="_">8-клапанный</nobr> мотор (<nobr class="_">90 л. с.</nobr>, <nobr class="_">143 Н*м</nobr>), но также доступны родные ей <nobr class="_">16-клапанные</nobr> двигатели (<nobr class="_">106 л. с.</nobr>, <nobr class="_">148 Н*м</nobr>)

Для Vesta адаптировали старый 8-клапанный мотор (90 л. с., 143 Н*м), но также доступны родные ей 16-клапанные двигатели (106 л. с., 148 Н*м)

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Раньше 90-сильные 8-клапанные моторы ставили только на базовые «Гранты» и «Ларгусы», так что для довольно крупной Vesta двигатель скудноват, а версия с 16-клапанным мотором (106 л. с.) выходит ощутимо дороже: от 1,339 миллиона рублей.

В версии Life за 1,401 миллиона рублей появляется мультируль, подогрев передних сидений и регулировка по высоте, центральный бокс-подлокотник, а также мультимедийная система Lada EnjoY c 7-дюймовым дисплеем.

Средние версии получат стандартный <nobr class="_">7-дюймовый</nobr> экранчик

Средние версии получат стандартный 7-дюймовый экранчик

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Комплектация Enjoy стоит 1,443 миллиона рублей и от Life отличается рулем с кожаной оплеткой, обогревом лобового стекла, задним парктроником и чуть более навороченной мультимедийной системой с функциями Apple CarPlay и Android Auto.

Топовая версия Techno за 1,565 миллиона — это прежде всего продвинутая мультимедийная система с 10-дюймовым планшетом на центральной консоли и цифровой панелью приборов, позволяющей, например, выводить данные «Яндекс.Навигатора» в пространство между спидометром и тахометром. Появляется третий подголовник сзади, 16-дюймовые легкосплавные колеса и кое-что по мелочи.

Отличительная черта комплектации Techno — планшет на центральной консоли. Кстати, все «Весты» получили улучшенный интерьер, хотя от блока управления кондиционером на манер Renault <nobr class="_">Duster II</nobr> пришлось отказаться, заменив на внешне похожую конструкцию

Отличительная черта комплектации Techno — планшет на центральной консоли. Кстати, все «Весты» получили улучшенный интерьер, хотя от блока управления кондиционером на манер Renault Duster II пришлось отказаться, заменив на внешне похожую конструкцию

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Седан Lada Vesta Cross доступен только с 106-сильным мотором в комплектациях Life, Enjoy и Techno по цене от 1,543 миллиона до 1,685 миллиона рублей. Все «Кроссы» сразу имеют легкосплавные 17-дюймовые колеса и прочие атрибуты версий с повышенной проходимостью, а дорожный просвет заявлен на уровне аж 203 мм.

А вот с универсалами Vesta SW пока всё грустно. Они доступны только с 90-сильным мотором в базовой версии Comfort (правда, сразу с подогревом сидений) по цене 1,33 миллиона рублей за обычную версию или 1,512 миллиона для SW Cross.

Vesta сразу можно купить в кузове универсал, но поначалу лишь с <nobr class="_">8-клапанным</nobr> мотором

Vesta сразу можно купить в кузове универсал, но поначалу лишь с 8-клапанным мотором

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Что такое антикризисная Vesta

В ходе антикризисной переработки Lada Vesta NG лишилась ряда версий, но они с большой вероятностью вернутся: например, в следующем году мы должны увидеть на «Ладах» китайский вариатор и двигатель объемом 1,8 литра. Также автомобиль претерпел изрядную «чайнизацию», которая коснулась даже таких «интимных» деталей, как синхронизаторы коробки передач, механизм ГРМ 16-клапанного мотора и «начинка» амортизаторов. Но есть и российские компоненты, например, блоки управления Bosch и Siemens заменила продукция «Итэлмы», а японские усилители руля скоро уступят место продукции калужского завода «Автоэлектроника», пишет «Авторевю».

Невелико пока и разнообразие цветов: базовый — белый, за доплату в 15 тысяч рублей — серый металлик. Следующий на очереди — черный, а «кориандр», как на фото ниже, — к осени.

Lada Vesta NG начали выпускать на ее родном заводе в Ижевске в феврале 2022 года, за два дня до начала СВО. Первую партию из нескольких сотен машин без особой шумихи распродавали дилеры по ценам <nobr class="_">2–3 млн</nobr> рублей весь прошлый год. В марте <nobr class="_">2023-го</nobr> производство Lada Vesta переехало в Тольятти, а конструкция была упрощена, русифицирована и «чайнизирована» для замещения западных компонентов

Lada Vesta NG начали выпускать на ее родном заводе в Ижевске в феврале 2022 года, за два дня до начала СВО. Первую партию из нескольких сотен машин без особой шумихи распродавали дилеры по ценам 2–3 млн рублей весь прошлый год. В марте 2023-го производство Lada Vesta переехало в Тольятти, а конструкция была упрощена, русифицирована и «чайнизирована» для замещения западных компонентов

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Что предлагают дилеры

После обзвона дилеров в ключевых регионах нашей сети сложилось впечатление, что единой политики продаж Lada Vesta пока не сформировано и продавцы в основном склоняют клиента приехать в салон и там уже поторговаться от души. Дату старта продаж называют разную: 9 июня, 15 июня...

Но все готовы обсуждать бронь конкретного автомобиля, предлагая внести символическую сумму 5–10 тысяч рублей, и обещают выдать именно этот экземпляр сразу после старта продаж. Машины в основном имеют статус «В поставке», но ожидаются со дня на день.

Стоит отметить, что базовые версии седана с 90-сильным мотором и рекомендованной ценой 1,24 миллиона рублей предлагают все дилеры. Но только в Екатеринбурге нам сказали, что машину можно забрать именно по этой цене, хотя правда ли это, сказать сложно. Нас настойчиво приглашали приехать как можно скорее и договориться на месте, намекая, что завтра машины уже может не быть.

Дилеры предлагают автомобили по ценам, близким к рекомендованным, но большинство пытается развести на допы

Дилеры предлагают автомобили по ценам, близким к рекомендованным, но большинство пытается развести на допы

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В остальном история стара как мир: к заводской цене дилеры добавляют свой «интерес». Челябинский дилер вообще заявил, что базовая «Веста» стоит 1,26 миллиона, но довеском будут обязательные опции: сигнализация, коврики и так далее. Причем точную сумму наценки не назвали, сказав лишь, что она в районе 100 тысяч. То есть итоговая цена за самую простую «Весту» — в районе 1,36 миллиона.

Самарский дилер оценил базовую версию в 1,389 миллиона за счет ряда дилерских допов, включая коврики, сигнализацию, защитную сеточку и всё в таком духе. Дилер в Ростове-на-Дону точную стоимость опций назвать затруднился, сказав, что индивидуальные условия согласуют только при личном визите в автосалон.

Если же нужна машина совсем без допов, то голос продавцов становился сухим:

— Тогда нужно оформлять заказ в производство, срок ожидания — 2–3 месяца.

Простите, а при чем тут производство? Разве это заводские допы?

— Нет, допы наши, но такие правила.

Дилер в Новосибирске предложил базовую «Весту» в комплектации Comfort с 90-сильным мотором так же, как и самарский, — за 1,389 миллиона, причем без учета допов (их предлагают по желанию). На вопрос, почему цена отличается от рекомендованной АВТОВАЗом в 1,24 миллиона, менеджер удивился:

— А где вы взяли такие цены?

На официальном сайте Lada.

— Так это, наверное, какие-то старые прайсы...

Нет, прайсы новые. Просто дилерам они, как водится, не указ. И, скорее всего, дальше будет только хуже: низкое производство вкупе с отсутствием альтернатив позволит разгонять цену «Весты» до спекулятивных величин. Нечто подобное мы видели в исполнении дилеров Lada в 2021 году, когда дефицитом были недорогие «Гранты».

Накрученная цена Lada Vesta расположила ее в опасной близости с китайскими автомобилями, поэтому АВТОВАЗ лоббирует дополнительные сборы для иномарок

Накрученная цена Lada Vesta расположила ее в опасной близости с китайскими автомобилями, поэтому АВТОВАЗ лоббирует дополнительные сборы для иномарок

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Есть ли альтернативы Lada Vesta?

Из-за полной «зачистки» рынка от корейских и европейских иномарок прямых конкурентов у «Лады-Весты» нет, что позволяет АВТОВАЗу творчески играть ценой, а попутно требовать обложить иномарки повышенным сбором. Vesta заполнит нишу между тремя архаичными моделями АВТОВАЗа (Granta и две Niva) и китайскими иномарками, поэтому альтернатива ее базовым версиям — разве что максимально оснащенные «Гранты».

Но топовые версии Lada Vesta уже сейчас попадают в зону влияния иномарок. Так, за 1,53 миллиона дилеры предлагают «параллельные» IKCO Tara из Ирана — это переделанный Peugeot 301 пятнадцатилетней давности.

Из официальных автомобилей конкурентом «Весты» выглядит ее «одноклассник» Changan Alsvin с базовой ценой 1,65 миллиона рублей. Он оснащен 1,5-литровым 107-сильным мотором, 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач и имеет неплохую комплектацию: литые колеса, систему стабилизации, камеру заднего вида, кондиционер, мультимедийную систему. Но, например, подогрева сидений нет — особенность многих китайских машин.

BAIC U5 Plus крупнее «Весты». Его базовая версия стоит, как Vesta Cross в версии Techno

BAIC U5 Plus крупнее «Весты». Его базовая версия стоит, как Vesta Cross в версии Techno

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Чуть дороже, 1,7 миллиона, стоит седан калининградской сборки BAIC U5 Plus, причем он на размер крупнее «Весты», то есть относится к полноценному С+ классу (автомобиль уровня KIA Cerato). Он оснащается 1,5-литровым 113-сильным мотором и механической коробкой передач. В базовой комплектации есть две подушки безопасности, мультимедиа, кондиционер, система стабилизации, легкосплавные колеса и камера заднего вида. Есть также версия с вариатором, но она дороже на 230 тысяч, зато имеет климат-контроль, люк и светодиодные фары. Официальные продажи BAIC U5 Plus должны начать в июне.

Несложно посчитать, что Lada Vesta SW Cross с 106-сильным мотором в комплектации Techno должна стоить порядка 1,8 миллиона рублей. Тут уже в конкуренты просятся кроссоверы, например, от 1,9 миллиона рублей стоят 143-сильные переднеприводные Haval Jolion c механической коробкой передач.

Примерно столько же просят за топовые Kaiyi E5 калининградской сборки: вот его тест-драйв.

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