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Vesta недели. АВТОВАЗ объявил о старте продаж обновленной флагманской модели Lada

Сколько она стоит по официальному прайсу и в реальности

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Lada Vesta сразу доступна и в исполнении SW Cross (универсал повышенной проходимости)

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На рынок выходит рестайлинговая версия Lada Vesta NG, производство которой начали в марте в Тольятти. Выпущено около семи тысяч автомобилей, которые начали поступать в дилерскую сеть в конце мая. Официальные продажи начнутся в пятницу, 9 июня.

На официальном сайте АВТОВАЗа опубликованы прайс-листы четырех версий автомобиля: седана, универсала SW, а также кросс-вариантов обеих машин Vesta Cross и Vesta SW Cross.

Базовая версия стоит 1,24 миллиона рублей и имеет неплохую, на первый взгляд, комплектацию, в которой есть две подушки безопасности, АБС, кондиционер, система ЭРА-ГЛОНАСС, полностью дисковые тормоза, светодиодные фары, бортовой компьютер, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал. Но двигатель — 90-сильный 8-клапанный (раньше на Vesta его не ставили), цвет — только белый или серебристый, подогрева сидений и магнитолы нет, равно как и системы стабилизации, климат-контроля и автоматической трансмиссии: последние появятся позже в течение года. Самая простая версия с 16-клапанным мотором обойдется минимум в 1,339 миллиона.

Топовая версия седана Techno стоит 1,565 миллиона, и ее главная отличительная черта — продвинутая мультимедийная система с планшетом на центральной консоли и виртуальными приборами. Все Lada Vesta получили переработанный интерьер, хотя от идеи использовать блоки от салона Renalt Duster и Arkana пришлось отказаться.

Интерьер топовой версии Techno. Базовые не имеют планшета на центральной консоли, но в остальном выглядят похоже

Интерьер топовой версии Techno. Базовые не имеют планшета на центральной консоли, но в остальном выглядят похоже

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Lada Vesta Cross оснащают только 16-клапанным мотором, и стоит она в диапазоне 1,543–1,685 миллиона рублей. Универсалы SW и SW Cross пока предлагают только с 8-клапанным двигателем в самой простой комплектации, и обойдутся они в 1,33 миллиона и 1,512 миллиона соответственно. Топовые версии универсала, по нашим оценкам, будут стоить в диапазоне 1,8–1,9 миллиона рублей.

После разрыва с Renault автомобиль прошел изрядную русификацию и «чайнизацию», например, у него российские блоки электроники и китайские синхронизаторы коробки передач. В начале июня производство снова остановили из-за дефицита компонентов, но должны возобновить в конце месяца.

А дилеры уже не теряют времени: наш вчерашний обзвон продавцов Lada показал, что купить машину по рекомендованной цене практически нереально. Так, в некоторых салонах нам предложили базовую версию по цене 1,389 миллиона, что на 150 тысяч рублей выше прайса. Цена Lada Vesta и без того неприятно удивила нас, поставив в очередной раз вопрос: нужен ли стране завод, который в трудные времена вгоняет россиян практически в ипотеку и требует обложить иномарки дополнительными сборами?

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