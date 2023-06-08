Vesta недели. АВТОВАЗ объявил о старте продаж обновленной флагманской модели Lada

На рынок выходит рестайлинговая версия Lada Vesta NG, производство которой начали в марте в Тольятти. Выпущено около семи тысяч автомобилей, которые начали поступать в дилерскую сеть в конце мая. Официальные продажи начнутся в пятницу,
На официальном сайте АВТОВАЗа опубликованы прайс-листы четырех версий автомобиля: седана, универсала SW, а также кросс-вариантов обеих машин Vesta Cross и Vesta SW Cross.
Базовая версия стоит 1,24 миллиона рублей и имеет неплохую, на первый взгляд, комплектацию, в которой есть две подушки безопасности, АБС, кондиционер, система ЭРА-ГЛОНАСС, полностью дисковые тормоза, светодиодные фары, бортовой компьютер, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал. Но двигатель —
Топовая версия седана Techno стоит 1,565 миллиона, и ее главная отличительная черта — продвинутая мультимедийная система с планшетом на центральной консоли и виртуальными приборами. Все Lada Vesta получили переработанный интерьер, хотя от идеи использовать блоки от салона Renalt Duster и Arkana пришлось отказаться.
Lada Vesta Cross оснащают только
После разрыва с Renault автомобиль прошел изрядную русификацию и «чайнизацию», например, у него российские блоки электроники и китайские синхронизаторы коробки передач. В начале июня производство снова остановили из-за дефицита компонентов, но должны возобновить в конце месяца.
А дилеры уже не теряют времени: наш вчерашний обзвон продавцов Lada показал, что купить машину по рекомендованной цене практически нереально. Так, в некоторых салонах нам предложили базовую версию по цене 1,389 миллиона, что на 150 тысяч рублей выше прайса. Цена Lada Vesta и без того неприятно удивила нас, поставив в очередной раз вопрос: нужен ли стране завод, который в трудные времена вгоняет россиян практически в ипотеку и требует обложить иномарки дополнительными сборами?