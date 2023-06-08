Vesta недели. АВТОВАЗ объявил о старте продаж обновленной флагманской модели Lada

А дилеры уже не теряют времени: наш вчерашний обзвон продавцов Lada показал, что купить машину по рекомендованной цене практически нереально. Так, в некоторых салонах нам предложили базовую версию по цене 1,389 миллиона, что на 150 тысяч рублей выше прайса. Цена Lada Vesta и без того неприятно удивила нас, поставив в очередной раз вопрос: нужен ли стране завод, который в трудные времена вгоняет россиян практически в ипотеку и требует обложить иномарки дополнительными сборами?