Время «расКАИвания». Тестируем первую иномарку российской сборки после начала СВО

К тому же он вовсе не размазня по управляемости и большую часть времени максимально понятен водителю. А если поехать агрессивно? Сомневаюсь, что кто-то будет скрипеть шинами на Kaiyi, но на дороге между Увильдами и Аргазями я не смог противостоять искушению, и здесь уже седан обнаружил некую брешь в своей обороне. Его первая реакция на слишком агрессивный вход в поворот — леность. Но если всё же дожать его рулем, в дело вступит многорычажная задняя подвеска, автомобиль вдруг станет достаточно острым, а затем сорвется в занос, который жестко пресечет система стабилизации. В целом проблем нет, но момент перехода от лености к резкости не очень понятен, а потому и гонять в трековых режимах на Kaiyi не хочется. Если же не «танцевать» в поворотах, он кажется очень интуитивным и совсем не прочь пошустрить. А бдительность системы стабилизации — это скорее плюс.