Сын погибшего в ДТП отсудил 300 тысяч рублей морального ущерба у человека, который в этом ДТП не виноват

Вопрос о причинении морального ущерба судам приходится решать по разным причинам. Буквально на днях в Архангельске суд взыскал 408 тысяч рублей в пользу семьи школьника, который подрался с педагогом (учительница первая начала), а ранее мы рассказывали о том, как мужчина отсудил компенсацию морального вреда из-за опоздания автобуса. В этой истории речь пойдет о более серьезных вещах — о гибели человека.

Имена участников судебного процесса изменены.

