Китайцы привезли замену «Солярису»: смотрим на самую дешевую иномарку мая 2023 года

В России — смена лидера в категории «самая доступная иномарка»: Changan Alsvin сместил прежнего фаворита
Changan Alsvin впервые появился в 2009 году как бюджетная модель
Стоимость Alsvin в Китае начиналась от 50 тысяч юаней (примерно 560 тысяч рублей), изначально он ориентирован на непритязательную публику. Alsvin адресован в том числе развивающимся рынкам, например, его поставляли в Пакистан, Чили и Мексику. По размерам он немногим компактнее нынешнего Hyundai Solaris и может считаться его прямым конкурентом.
Версия за 1,65 миллиона рублей включает 1,5-литровый 107-сильный атмосферный мотор, пятиступенчатую роботизированную коробку передач, литые 15-дюймовые диски, электростеклоподъемники, систему стабилизации, две подушки безопасности, камеру заднего вида, кондиционер, мультимедиа с
При таких исходных данных модель пока не выглядит кандидатом в бестселлеры даже с учетом умеренной цены. Так, например, калининградский BAIC U5 Plus стоит от 1,7 миллиона, но это автомобиль более высокого класса (размером с Hyundai Elantra). За эти деньги его предлагают в схожей комплектации, правда, с механической коробкой передач, а версии с вариатором на 130 тысяч дороже.
Но главным конкурентом Changan Alsvin выглядит Lada Vesta, которая, по информации дилеров, стоит в диапазоне 1,28–1,68 миллиона рублей. Правда, в первое время ее предложат лишь с 90-сильным мотором (106-сильный ожидается в течение лета-осени 2023 года), зато за стоимость «Алсвина» уже можно посмотреть кросс-универсал с набором теплых опций. Другое дело, что продажи «Лады-Весты» раскачиваются очень неспешно, и к моменту, когда дилеры действительно получат модель во всех комплектациях, она наверняка подорожает вслед за «Грантой».
Еще одним конкурентом «Алсвина» выглядит иранский IKCO Tara с ценой от 1,5 миллиона рублей, но такие автомобили везут к нам лишь параллельным импортом.