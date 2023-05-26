freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 8/10
usd 79.98
eur 85.88
Тема дняВандалы разрисовали автомобиль у лицея
Все новости
Все новости
Подробности

Китайцы привезли замену «Солярису»: смотрим на самую дешевую иномарку мая 2023 года

Changan Alsvin займет нишу бюджетных седанов и бросит вызов Lada Vesta

1 362

Changan Alsvin — самая доступная иномарка, которую ввозят в страну официально (по состоянию на 23 мая 2023 года)

Поделиться

В России — смена лидера в категории «самая доступная иномарка»: Changan Alsvin сместил прежнего фаворита BAIC U5. Если за последний просили минимум 1,7 миллиона рублей, то стоимость базового «Алсвина» без учета скидок — 1,65 миллиона. Впрочем, при ближайшем знакомстве с моделью возникают сомнения, станет ли она бестселлером даже при умеренной цене, ведь и калибр у нее не бронебойный.

Changan Alsvin впервые появился в 2009 году как бюджетная модель В-класса. В 2012 году вышло второе поколение, дизайн которого копировал более крупную Mazda 3. После этого «генеалогическое древо» раздваивается: Alsvin V7 оказался заметно крупнее и перешел в более высокий размерный класс, а обычный «Алсвин» сохранил габариты первоначальной модели (длина составляет 4,39 метра), но получил более современный интерьер и дизайн. Именно такую версию 2018 модельного года и предложат россиянам.

Длина автомобиля составляет <nobr class="_">4390 мм</nobr>: типичный седан <nobr class="_">В-класса</nobr>

Длина автомобиля составляет 4390 мм: типичный седан В-класса

Поделиться

Стоимость Alsvin в Китае начиналась от 50 тысяч юаней (примерно 560 тысяч рублей), изначально он ориентирован на непритязательную публику. Alsvin адресован в том числе развивающимся рынкам, например, его поставляли в Пакистан, Чили и Мексику. По размерам он немногим компактнее нынешнего Hyundai Solaris и может считаться его прямым конкурентом.

К нам Changan Alsvin приедет в относительно оснащенных комплектациях

К нам Changan Alsvin приедет в относительно оснащенных комплектациях

Поделиться

Версия за 1,65 миллиона рублей включает 1,5-литровый 107-сильный атмосферный мотор, пятиступенчатую роботизированную коробку передач, литые 15-дюймовые диски, электростеклоподъемники, систему стабилизации, две подушки безопасности, камеру заднего вида, кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем. По китайской традиции комплектация выглядит не вполне сбалансированной, например, в ней нет подогрева сидений, а из теплых опций — подогрев зеркал и заднего стекла. Доплатив 60 тысяч рублей, можно получить версию с люком, камерой кругового обзора и системой «Старт-стоп».

Объем багажника составляет 380 литров: далеко не рекорд

Объем багажника составляет 380 литров: далеко не рекорд

Поделиться

При таких исходных данных модель пока не выглядит кандидатом в бестселлеры даже с учетом умеренной цены. Так, например, калининградский BAIC U5 Plus стоит от 1,7 миллиона, но это автомобиль более высокого класса (размером с Hyundai Elantra). За эти деньги его предлагают в схожей комплектации, правда, с механической коробкой передач, а версии с вариатором на 130 тысяч дороже.

Но главным конкурентом Changan Alsvin выглядит Lada Vesta, которая, по информации дилеров, стоит в диапазоне 1,28–1,68 миллиона рублей. Правда, в первое время ее предложат лишь с 90-сильным мотором (106-сильный ожидается в течение лета-осени 2023 года), зато за стоимость «Алсвина» уже можно посмотреть кросс-универсал с набором теплых опций. Другое дело, что продажи «Лады-Весты» раскачиваются очень неспешно, и к моменту, когда дилеры действительно получат модель во всех комплектациях, она наверняка подорожает вслед за «Грантой».

Еще одним конкурентом «Алсвина» выглядит иранский IKCO Tara с ценой от 1,5 миллиона рублей, но такие автомобили везут к нам лишь параллельным импортом.

Поделиться

По теме

АвторынокЦены на автоChangan
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter