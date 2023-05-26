Китайцы привезли замену «Солярису»: смотрим на самую дешевую иномарку мая 2023 года

В России — смена лидера в категории «самая доступная иномарка»: Changan Alsvin сместил прежнего фаворита BAIC U5 . Если за последний просили минимум 1,7 миллиона рублей, то стоимость базового «Алсвина» без учета скидок — 1,65 миллиона. Впрочем, при ближайшем знакомстве с моделью возникают сомнения, станет ли она бестселлером даже при умеренной цене, ведь и калибр у нее не бронебойный.

