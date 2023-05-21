Травматическая память. Тестируем Chery Tiggo 8 Pro с семьей, которая хейтит китайские машины

У моей жены есть травматические воспоминания о китайских автомобилях. Еще в 2008 году я взял на тест-драйв седанчик Geely MK, и мы поехали на одно из уральских озер, намотав в тот день километров 600. Поездка запомнилась ей болтанкой в салоне, ядовитым запахом, а еще внезапной кончиной бензина посреди трассы из-за кривого топливомера. Так что следующие пятнадцать лет я тестировал китайские автомобили в одиночестве.
С тех пор многое изменилось: продукция Geely теперь в топе продаж (в частности, кроссовер Coolray), а китайские марки уже лет восемь всё больше напоминают привычные «хюндайки» и прочие «ренохи». Поэтому в очередную семейную поездку я рискнул взять китайский автомобиль, не слишком афишируя этот факт для супруги (справедливости ради, из тестовых машин некитайского производства оставались разве что упрощенные Lada Granta). При этом я слегка подстраховался, потому что Chery Tiggo 8 Pro является флагманом марки в России, да и сама «Чери» представлена у нас уже лет двадцать, так что сумела приспособиться к нашим вкусам. И всё же, заметит ли жена?
Вообще с обозначением кроссоверов у Chery можно сломать голову. Если с Tiggo 4 Pro и 7 Pro всё понятно, то «восьмерок» аж четыре. Самый простой Chery Tiggo 8 — это модель длиной 4,7 метра и двигателем мощностью 147
И что за прелесть: у Tiggo 8 Pro подогрев сидений есть и на первом, и на втором ряду. Я, может быть, избыточно зациклен на этом вопросе, но когда в «параллельной» Toyota Avalon за почти
Пятнадцать лет назад китайские автомобили очаровывали нас плохо работающими финтифлюшками типа экранчиков и разных гирлянд. Сейчас они показывают класс, напичкивая автомобили помощниками водителю, и, едва я стартую от салона, как Chery начинает изводить звуками, выводя на экран предупреждение, что некая система LKA отключена. Как я понял, ассистент удержания в полосе остался недоволен нашей российской разметкой и самоустранялся, предупреждая об этом каждые секунд 20. В итоге я его отключил, оставив из электронных помощников два наиболее полезных (не считая ESP, конечно): это предупреждение о машине в слепой зоне и адаптивный круиз-контроль. Последний работает прекрасно. Я даже попробовал спровоцировать его на трассе, резко перестроившись позади более медленной машины — он затормозил уверенно, но не слишком резко.
Вообще системы типа контроля слепых зон и кругового обзора для Chery Tiggo 8 Pro полезны, потому что обзорность из автомобиля средняя: мне особенно мешало массивное основание правой передней стойки с зеркалом. Это характерно для многих китайских кроссоверов, которые за счет стоек с фактурой столетнего дуба выжимают пять звезд в краш-тестах по системе
С чем у Tiggo 8 Pro всё прекрасно — это с динамикой разгона. У него двигатель нетипичного для китайских машин объема 1,6 литра, тогда как большая часть чайнакаров экспортируется в Россию с полуторалитровыми агрегатами — сказываются особенности экспортной политики.
Мотор нашей «восьмерки» имеет турбонаддув, выдает 186
Но мотор обычно интересует водителя, а его пассажиров заботит салон, и здесь у Tiggo 8 Pro порядок. По размеру он ощутимо крупнее, чем большинство одноклассников вроде Toyota RAV4 и Hyundai Tuscon последнего поколения, и ближе всего к нему Mitsubishi Outlander. Поэтому задние места тут просторны, а из развлечений — панорамная крыша и USB-порты. Плюс регулируемая по углу наклона спинка и подлокотник.
Удобен Tiggo 8 Pro и для погрузки туристического скарба: багажник имеет развитую погрузочную площадь плюс тайничок у ближней кромки, чтобы положить, например, бутылки с разными жидкостями (я об омывайке, если что). Вот только запасное колесо висит под задним свесом. Кто-то любит такое решение, но как по мне, в подполе запаске уютнее.
Tiggo 8 Pro во всех версиях семиместный, но, как и прочим машинам этого класса, маршруткой ему не стать: задний ряд довольно тесный, а багажник при этом становится номинальным. Пожалуй, такую компоновку сможет использовать многодетная семья, где как минимум два ребенка в возрасте
Мои пассажиры посчитали «восьмерку» комфортной машиной. Но я бы сказал, что ее подвеска работает грубее, чем ожидаешь от крупного автомобиля на 18-дюймовых колесах. Чем-то настройки напомнили о корейских кроссоверах предыдущей волны: совсем жесткой ее не назовешь, но трамвайные рельсы Tiggo проезжает с характерным перестуком. Мне всё время хотелось увести настройки подвески к одной из крайностей: или уж сделать совсем мягкой, на манер первого Renault Koleos, либо, наоборот, затянуть потуже и превратить машину в этакий «Фольксваген», который отрабатывает всё в одно касание и потому не раздражает.
К управляемости вопросов не возникло. Да, можно насыпать журналистских клише про недостаточную поворачиваемость, но относительно своего класса Tiggo 8 Pro рулится абсолютно нормально. Мне нравится уровень усилия на руле, нравится спокойствие его повадок и возможность выбрать режим езды. А поскольку двигатель всегда обеспечивает надежный подпор, а преселективный робот не мешкает с передачами, при желании на нем можно и пошустрить. В общем, прошли времена, когда детали рулевого привода китайских машин были сделаны словно из размякшей на солнце резины.
Эргономика хороша за счет классической компоновки салона и нормальных диапазонов регулировок. Хорошо, что в дополнение к экрану, отвечающему за климат, есть рычажки, позволяющие менять температуру и мощность обдува. Да и сами экраны у Tiggo 8 Pro логичны и не перегружены, ну разве что на панели приборов можно убрать анимацию: это всё же водительский компас, а не дискотека.
Из минусов — профиль сиденья, знакомый по многим азиатским машинам, в том числе корейским. Это когда спину давит, а лопатки висят. Наверняка это индивидуально, и, возможно, люди с большей массой сядут сюда плотнее, но мне всё время хотелось ослабить поясничный подпор и добавить поддержки спины. Плюс я не фанат этого черного глянца на панели приборов, который является мечтой дактилоскописта: все пальчики на виду. Кто трогал, зачем — полная история.
Стоимость обычных Chery Tiggo 8 составляет 2,94 млн рублей, а версия единственная: полуторалитровый турбомотор (147
У Tiggo 8 Pro комплектаций две, но разница между ними несущественная: Dreamline за 3,54 млн отличается от Ultimate за 3,66 только отсутствием ряда электронных помощников (адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и так далее). В остальном оснащение столько же разнообразно, а в качестве силового агрегата — турбомотор 1,6 литра (186
Ну так как, удалось ли китайским автомобилям реабилитироваться в глазах семьи? Вообще до всех кризисов нашим любимым транспортом для дальних поездок были разнообразные Skoda. Например, мы с теплотой вспоминаем дизельный Kodiaq, на котором ездили в Казань: удобный, легкий на подъем, чуткий к фантазиям водителя. Китайским автомобилям (и тут я говорю не только о Tiggo 8 Pro) еще предстоит дойти до того эволюционного совершенства, которое достигли лучшие европейские марки. Я еще замечаю где-то грубоватую работу робота или не всегда естественное усилие на руле, хотя, опять же, такие претензии периодически возникали и к некитайским моделям. В конце концов супруга сказала, что ничего китайского в машине не заметила, а я ответил: «Говорил же, их уже не отличить от условных "корейцев", а ты не верила». Полдороги она проехала, откинув почти на максимум электрифицированную спинку сиденья, а поскольку в китайских машинах больше не пахнет клеем и ничего не брякает, то и травмирующие ассоциации не возникли. Отдельно ей понравился багажник, ведь, собираясь даже в трехдневную поездку семьей, нужно быть готовым грузить несколько сумок, чемоданов и пакетов, половину из которых никто не откроет.
Отдавая ключи от тестовой машины, я думал: даже жаль, что мы не увидим полноценной конкуренции китайских марок со старожилами рынка, да еще бы по старым ценам. Ведь тот дизельный Kodiaq в 2018 году стоил менее
Попутно в Екатеринбурге мы протестировали Toyota Avalon, ввезенную из КНР в виде параллельного импорта.
Одной из самых ожидаемых новинок весны стал новый «