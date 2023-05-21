Травматическая память. Тестируем Chery Tiggo 8 Pro с семьей, которая хейтит китайские машины

С чем у Tiggo 8 Pro всё прекрасно — это с динамикой разгона. У него двигатель нетипичного для китайских машин объема 1,6 литра, тогда как большая часть чайнакаров экспортируется в Россию с полуторалитровыми агрегатами — сказываются особенности экспортной политики.

Мотор нашей «восьмерки» имеет турбонаддув, выдает 186 л. с. и работает в паре с семиступенчатым роботом с двойным мокрым сцеплением компании Getrag. И он действительно работает. Что старт с места, что разгон в диапазоне 80–120 км/ч даются ему непринужденно. А вот при тесной парковке, когда нужно дозировать газ по миллиметрам, чувствуешь неспешную работу сцепления. Эх, не хватает ему гидротрансформаторной мягкости классических автоматов. Но уже в движении дуэт робота и коробки слажен, как два старых напарника по теннису: один подает, другой мягко принимает. Я даже не уверен, нужна ли в обычной жизни версия Max c двухлитровым мотором, потому что разница в разгоне до 100 км/ч несущественна, примерно 0,4 секунды. Другое дело, что «Макс» полноприводный, а это довольно редкое качество для кроссоверов из КНР, львиная доля там идет с моноприводом.