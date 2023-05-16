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Мирный «Атом»: смотрим первые изображения по-настоящему российского электромобиля

Его планируют выпускать огромными тиражами — до 200 тысяч в год

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Дизайн электромобиля разрабатывали силами итальянских ателье

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Компания «Кама» представила функциональный прототип первого российского электромобиля «Атом», серийное производство которого планируют запустить в 2025 году:

  • при длине 4 метра машина сопоставима с пятидверными KIA Rio, то есть относится к компактному В-классу;
  • в основе — платформа собственной разработки, которая, по сообщению компании, обеспечила вместительность и комфорт автомобиля более высокого класса;
  • мощность электромоторов не разглашается, но разгон до сотни заявлен на уровне 7 секунд, что значительно лучше возможностей среднего хетчбэка В-класса (типичный для них показатель — 10–14 секунд).
  • за счет использования литий-ионных батарей высокой плотности паспортный запас хода декларируется на уровне 500 км.

Впрочем, пока это лишь «протокол о намерениях», и каким именно будет серийный электромобиль (и будет ли), мы увидим не ранее 2024 года, когда планируют начать предсерийное производство, площадку для которого еще не выбрали.

Автомобиль имеет компоновку, напоминающую минивэны, за счет чего, видимо, и удалось улучшить вместительность

Автомобиль имеет компоновку, напоминающую минивэны, за счет чего, видимо, и удалось улучшить вместительность

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Название проекта «Кама» несколько сбивает с толку, потому что напоминает о камазовском электромобиле «Кама-1». Но он был значительно компактнее (3,4 метра) и так и остался в ранге макетов. Нынешний «Атом», по заявлению авторов, к той «Каме-1» отношения не имеет. При этом КАМАЗ был первоначальным инвестором проекта «Атом», но сейчас, насколько мы понимаем, занимается собственным электромобилем «Кама-2». Одним из основных партнеров «Атома» стал концерн «Росатом», чья компания «Рэнера» обеспечивает новые электромобили моторами и литий-ионными батареями. Одна из ее специализаций — это как раз производство накопителей энергии для электробусов и прочих видов транспорта.

Так выглядели макеты <nobr class="_">«Кама-1»</nobr> — он тоже был электромобилем, но с куда более слабыми характеристиками, чем «Атом»

Так выглядели макеты «Кама-1» — он тоже был электромобилем, но с куда более слабыми характеристиками, чем «Атом»

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Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк также имеет отношения к КАМАЗу, где он ранее отвечал за инновационные проекты. Но вообще над «Атомом» работает интернациональная команда инженеров, например, исполнительный директор Харальд Грюбер знаком россиянам как бывший вице-президент АВТОВАЗа по инжинирингу, до этого работавший на VW и Mercedes. Вообще же инженерная команда «Атома» насчитывает 400 специалистов.

Не факт, что распашные двери сохранятся в серийной модели. Компоновка салона — вертикальная

Не факт, что распашные двери сохранятся в серийной модели. Компоновка салона — вертикальная

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Создатели проекта рассчитывают собирать до 200 тысяч «Атомов» в год, что выглядит крайне амбициозной планкой: например, таков был объем выпуска Hyundai и KIA на петербургском заводе в лучшие годы. Одним из рынков сбыта должны стать службы каршеринга, и «Атом» адаптируют под их нужды за счет цифровой платформы, которая облегчит интеграцию машины в информационные системы шеринговых служб и такси.

Руль с жидкокристаллическим дисплеем: броско, но удобно ли?

Руль с жидкокристаллическим дисплеем: броско, но удобно ли?

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Под российским брендом Evolute выпускают электромобили в Липецке, но по сути это копии китайских моделей. Еще одним как бы российским электромобилем является «Москвич 3е», но по факту это одна из вариаций JAC JS4. При этом цена составляет 3,5 млн рублей — в полтора с лишним раза дороже бензиновых версий. Ранее Минмпромторг анонсировал наполеоновские планы по развитию производства электромобилей в РФ.

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