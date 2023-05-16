Мирный «Атом»: смотрим первые изображения по-настоящему российского электромобиля

Компания «Кама» представила функциональный прототип первого российского электромобиля «Атом», серийное производство которого планируют запустить в 2025 году:
- при длине 4 метра машина сопоставима с пятидверными KIA Rio, то есть относится к компактному В-классу;
- в основе — платформа собственной разработки, которая, по сообщению компании, обеспечила вместительность и комфорт автомобиля более высокого класса;
- мощность электромоторов не разглашается, но разгон до сотни заявлен на уровне 7 секунд, что значительно лучше возможностей среднего хетчбэка В-класса (типичный для них показатель — 10–14 секунд).
- за счет использования литий-ионных батарей высокой плотности паспортный запас хода декларируется на уровне
500 км.
Впрочем, пока это лишь «протокол о намерениях», и каким именно будет серийный электромобиль (и будет ли), мы увидим не ранее 2024 года, когда планируют начать предсерийное производство, площадку для которого еще не выбрали.
Название проекта «Кама» несколько сбивает с толку, потому что напоминает о камазовском электромобиле
Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк также имеет отношения к КАМАЗу, где он ранее отвечал за инновационные проекты. Но вообще над «Атомом» работает интернациональная команда инженеров, например, исполнительный директор Харальд Грюбер знаком россиянам как бывший вице-президент АВТОВАЗа по инжинирингу, до этого работавший на VW и Mercedes. Вообще же инженерная команда «Атома» насчитывает 400 специалистов.
Создатели проекта рассчитывают собирать до 200 тысяч «Атомов» в год, что выглядит крайне амбициозной планкой: например, таков был объем выпуска Hyundai и KIA на петербургском заводе в лучшие годы. Одним из рынков сбыта должны стать службы каршеринга, и «Атом» адаптируют под их нужды за счет цифровой платформы, которая облегчит интеграцию машины в информационные системы шеринговых служб и такси.
Под российским брендом Evolute выпускают электромобили в Липецке, но по сути это копии китайских моделей. Еще одним как бы российским электромобилем является «Москвич 3е», но по факту это одна из вариаций JAC JS4. При этом цена составляет