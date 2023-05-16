Мирный «Атом»: смотрим первые изображения по-настоящему российского электромобиля

Название проекта «Кама» несколько сбивает с толку, потому что напоминает о камазовском электромобиле «Кама-1» . Но он был значительно компактнее (3,4 метра) и так и остался в ранге макетов. Нынешний «Атом», по заявлению авторов, к той «Каме-1» отношения не имеет. При этом КАМАЗ был первоначальным инвестором проекта «Атом», но сейчас, насколько мы понимаем, занимается собственным электромобилем «Кама-2» . Одним из основных партнеров «Атома» стал концерн «Росатом», чья компания «Рэнера» обеспечивает новые электромобили моторами и литий-ионными батареями. Одна из ее специализаций — это как раз производство накопителей энергии для электробусов и прочих видов транспорта.