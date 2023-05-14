Понаехали! Машины бизнесменов из Армении и Красноярска нагло нарушают ПДД — водители скандалят с новосибирцами

Обидно, когда новосибирские автомобилисты не учитывают интересы пешеходов и не задумываются о благоустройстве своего родного города. Но вдвойне удручает, когда элементарные правила ПДД нарушают приезжие. Впрочем, в сегодняшнем обзоре для доски позора хватает и тех, и других.
Водитель Toyota Land Cruiser 100 на блестящих хромированных дисках заехал на тротуарную плитку к фонтану у Орджоникидзе, 18 (на фото выше). Может быть, автомобилист подумал, что если кому-то можно, то почему ему нельзя? В любом случае, это один из самых наглых примеров неправильной парковки за всю историю существования рубрики на НГС.
Джип с номерами 999 зарегистрирован на
Оказалось, что Гегам Суренович в Новосибирске продолжает заниматься строительным бизнесом, хотя ни ИП на его имя, ни ООО найти не удалось. Судя по данным на сайтах Кировского и Ленинского судов, водители грузовиков, которые на него работают, нередко попадают в ДТП по своей вине, а бремя расплаты с пострадавшими ложится на бизнесмена. Когда тут думать о правилах парковки?
Кстати, тематические боты в Telegram окрестили водителя джипа меткой «агрессивный».
Фото наглеца на кроссовере Mitsubishi ASX прислали читатели. Молодой человек «очень красиво» припарковался на тротуаре на улице Кропоткина, куда обычно заезжают машины для разгрузки в магазины фруктов и мороженого.
— Когда парень сдавал назад, он еще и наехал на мужчину (слава богу, он не пострадал). Водитель очень эмоционально доказывал, что ничего страшного не произошло и он «просто встречает девушку», хотя парковочные места были, и достаточно много, — пояснил автор видео.
Машина зарегистрирована на
За рулем находилась, конечно, не Елена Валериевна, но воспитать молодого человека, управлявшего машиной, она наверняка может.
Угол Ленина и Советской просто манит к себе автохамов. Понятно, что найти парковку в будний день там — это удача. Но стоит ли из-за этого превращать тротуар в проезжую часть со всеми вытекающими, вернее, сыплющимися в лицо пешеходам.
Этот красный Mini Cooper принадлежит
На сегодня у Натальи Петровны 17 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. В списке: превышение скорости, движение на красный сигнал светофора, нарушение правил разворота, езда без ремня безопасности и
В уме держим
Коллективное бессознательное накрывает водителей, когда один из них позволяет себе припарковать машину на газоне. Почему бы и нет, если за это не штрафуют, скажут некоторые. Потому что из-за таких автомобилистов Новосибирск окрашен в серые тона без зеленых островков, которые могли бы быть.
Среди этих нарушителей просматривается Subaru Legacy. Машина принадлежит
Фото прислал читатель, который запечатлел КАМАЗ на тротуаре недалеко от остановки «ГПНТБ» на улице Кирова. К сожалению, разглядеть номер машины не удалось, поэтому его владельцу повезло сохранить инкогнито.
У кого-то еще остаются вопросы, почему в Новосибирске так пыльно?
В прошлый раз мы рассказывали, как новосибирский «мажор» атаковал тротуары на спортивном купе.
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