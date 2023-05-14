Понаехали! Машины бизнесменов из Армении и Красноярска нагло нарушают ПДД — водители скандалят с новосибирцами

Джип с номерами 999 зарегистрирован на 55-летнего Гегама Суреновича Е. Для друзей он — «Гарик». В 2008 году его полный тезка руководил красноярской строительной компанией «Стройтех», затем, по всей видимости, перебрался в Новосибирск. У Гарика на сегодня семь неоплаченных штрафов за превышение скорости и больше 20 открытых исполнительных производств у приставов: в объемном списке — штрафы за нарушение ПДД, долги по коммунальным платежам и налогам, судебные взыскания.

Оказалось, что Гегам Суренович в Новосибирске продолжает заниматься строительным бизнесом, хотя ни ИП на его имя, ни ООО найти не удалось. Судя по данным на сайтах Кировского и Ленинского судов, водители грузовиков, которые на него работают, нередко попадают в ДТП по своей вине, а бремя расплаты с пострадавшими ложится на бизнесмена. Когда тут думать о правилах парковки?