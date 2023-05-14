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Я паркуюсь как чудакНомерок блатнойПроблема

Понаехали! Машины бизнесменов из Армении и Красноярска нагло нарушают ПДД — водители скандалят с новосибирцами

Очередная подборка рассекреченных автохамов

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Сегодня в нашей подборке автохамов любители красивых номеров

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Обидно, когда новосибирские автомобилисты не учитывают интересы пешеходов и не задумываются о благоустройстве своего родного города. Но вдвойне удручает, когда элементарные правила ПДД нарушают приезжие. Впрочем, в сегодняшнем обзоре для доски позора хватает и тех, и других.

Уроженец Армении паркуется в Новосибирске, как ему удобно

Уроженец Армении паркуется в Новосибирске, как ему удобно

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Водитель Toyota Land Cruiser 100 на блестящих хромированных дисках заехал на тротуарную плитку к фонтану у Орджоникидзе, 18 (на фото выше). Может быть, автомобилист подумал, что если кому-то можно, то почему ему нельзя? В любом случае, это один из самых наглых примеров неправильной парковки за всю историю существования рубрики на НГС.

Джип с номерами 999 зарегистрирован на 55-летнего Гегама Суреновича Е. Для друзей он — «Гарик». В 2008 году его полный тезка руководил красноярской строительной компанией «Стройтех», затем, по всей видимости, перебрался в Новосибирск. У Гарика на сегодня семь неоплаченных штрафов за превышение скорости и больше 20 открытых исполнительных производств у приставов: в объемном списке — штрафы за нарушение ПДД, долги по коммунальным платежам и налогам, судебные взыскания.

Оказалось, что Гегам Суренович в Новосибирске продолжает заниматься строительным бизнесом, хотя ни ИП на его имя, ни ООО найти не удалось. Судя по данным на сайтах Кировского и Ленинского судов, водители грузовиков, которые на него работают, нередко попадают в ДТП по своей вине, а бремя расплаты с пострадавшими ложится на бизнесмена. Когда тут думать о правилах парковки?

Кстати, тематические боты в Telegram окрестили водителя джипа меткой «агрессивный».

«Мне на 5 минут» — самое популярное оправдание парковки на тротуаре

«Мне на 5 минут» — самое популярное оправдание парковки на тротуаре

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Фото наглеца на кроссовере Mitsubishi ASX прислали читатели. Молодой человек «очень красиво» припарковался на тротуаре на улице Кропоткина, куда обычно заезжают машины для разгрузки в магазины фруктов и мороженого.

— Когда парень сдавал назад, он еще и наехал на мужчину (слава богу, он не пострадал). Водитель очень эмоционально доказывал, что ничего страшного не произошло и он «просто встречает девушку», хотя парковочные места были, и достаточно много, — пояснил автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последующий диалог с автохамом и его «девушкой» очевидцы записали на видео

Видео: читатель НГС

Машина зарегистрирована на 45-летнюю Елену Валериевну К. — жительницу Красноярского края. Ее полная тезка раньше работала в администрации Саянского района, затем возглавила местный центр развития туризма, наконец, занялась бизнесом: сегодня у нее есть ИП по производству хлеба и кондитерских изделий в селе Агинское.

За рулем находилась, конечно, не Елена Валериевна, но воспитать молодого человека, управлявшего машиной, она наверняка может.

Широкий тротуар на Советской притягивает нарушителей

Широкий тротуар на Советской притягивает нарушителей

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Угол Ленина и Советской просто манит к себе автохамов. Понятно, что найти парковку в будний день там — это удача. Но стоит ли из-за этого превращать тротуар в проезжую часть со всеми вытекающими, вернее, сыплющимися в лицо пешеходам.

Этот красный Mini Cooper принадлежит 23-летней Наталье Петровне Е. Девушка раньше жила в Искитиме, а сегодня, скорее всего, по праву считает себя жительницей мегаполиса. В соцсетях она позиционирует себя как основатель линии одежды Ery, который запустила буквально в прошлом месяце. Ни ИП, ни ООО, оформленного на девушку, найти не удалось.

Судя по фото в соцсети, жизнь Натальи состоит из путешествий, отдыха, еды и подарков

Судя по фото в соцсети, жизнь Натальи состоит из путешествий, отдыха, еды и подарков

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На сегодня у Натальи Петровны 17 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. В списке: превышение скорости, движение на красный сигнал светофора, нарушение правил разворота, езда без ремня безопасности и т. д. При этом девушка накопила эти штрафы меньше, чем за месяц — с 17 апреля.

В уме держим 18-е нарушение — правил парковки. Штраф 1000 рублей.

Газон — роскошь в Новосибирске, на которую «охотятся» автохамы

Газон — роскошь в Новосибирске, на которую «охотятся» автохамы

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Коллективное бессознательное накрывает водителей, когда один из них позволяет себе припарковать машину на газоне. Почему бы и нет, если за это не штрафуют, скажут некоторые. Потому что из-за таких автомобилистов Новосибирск окрашен в серые тона без зеленых островков, которые могли бы быть.

Среди этих нарушителей просматривается Subaru Legacy. Машина принадлежит 42-летней Наталье Геннадьевне П. Ее полная тезка — предприниматель очень широкого профиля. За последние 20 лет она зарегистрировала 13 ИП в разных городах России от Владивостока до Калининградской области. Один из недавних действующих проектов — торговая компания в Донецке.

Тяжелая артиллерия в атаке на новосибирские тротуары

Тяжелая артиллерия в атаке на новосибирские тротуары

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Фото прислал читатель, который запечатлел КАМАЗ на тротуаре недалеко от остановки «ГПНТБ» на улице Кирова. К сожалению, разглядеть номер машины не удалось, поэтому его владельцу повезло сохранить инкогнито.

У кого-то еще остаются вопросы, почему в Новосибирске так пыльно?

В прошлый раз мы рассказывали, как новосибирский «мажор» атаковал тротуары на спортивном купе.

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