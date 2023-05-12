Поднимаемся с полен. Продажи автомобилей выросли почти втрое, «Гранта» установила рекорд

Отрицательный подъем

Красивая цифра общей статистики объясняется эффектом низкой базы, поскольку апрель прошлого года был худшим месяцем для российского автопрома с начала века. В целом же 75 тысяч проданных автомобилей — это немного. Например, в феврале 2022 года было реализовано свыше 110 тысяч машин, а в рекордном апреле 2012 года — более 250 тысяч. Тем не менее пока нынешний апрель является лучшим месяцем для авторынка с начала СВО, когда началось его мучительное переформатирование после ухода всех иностранных автобрендов, кроме китайских.