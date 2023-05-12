freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняТуман в Новосибирске
Все новости
Все новости
Кризис-2023Подробности

Поднимаемся с полен. Продажи автомобилей выросли почти втрое, «Гранта» установила рекорд

Апрель стал самым успешным месяцем для авторынка с февраля 2022 года

70

«Москвич» в апреле разошелся тиражом 969 автомобилей, но почти половину спроса обеспечили корпоративные клиенты

Поделиться

В апреле 2023 года продажи новых автомобилей выросли в 2,7 раза в годовом выражении, превысив 75 тысяч единиц, а Lada Granta разошлась тиражом почти 20 тысяч автомобилей, что стало абсолютным рекордом для модели за всё время ее продаж (то есть с 2011 года). Здесь и далее приводятся данные агентства «Автостат» на основе регистраций машин в системе «Электронный паспорт».

Отрицательный подъем

Красивая цифра общей статистики объясняется эффектом низкой базы, поскольку апрель прошлого года был худшим месяцем для российского автопрома с начала века. В целом же 75 тысяч проданных автомобилей — это немного. Например, в феврале 2022 года было реализовано свыше 110 тысяч машин, а в рекордном апреле 2012 года — более 250 тысяч. Тем не менее пока нынешний апрель является лучшим месяцем для авторынка с начала СВО, когда началось его мучительное переформатирование после ухода всех иностранных автобрендов, кроме китайских.

По итогам апреля за «китайцами» — 44% рынка, что также является их «личным» рекордом, ведь до начала СВО доля марок из КНР не превышала 7–8%. На отечественные бренды пришлось 35% рынка, а 21% — на продукцию глобальных автоконцернов, ушедших из России (тут учитываются как остаточные продажи, так и параллельный импорт).

Одно время Lada Granta уступала пальму первенства «Весте» и даже KIA Rio, но теперь модель снова на коне. В ценовой категории до <nobr class="_">1 млн</nobr> рублей альтернатив ей нет и, увы, не предвидится

Одно время Lada Granta уступала пальму первенства «Весте» и даже KIA Rio, но теперь модель снова на коне. В ценовой категории до 1 млн рублей альтернатив ей нет и, увы, не предвидится

Поделиться

Самой популярной моделью предсказуемо стала самая дешевая — Lada Granta. За месяц в России зарегистрировали 19 899 «Грант», и таких продаж модель не видела никогда. Правда, есть нюанс: в 2018 году АВТОВАЗ слил два модельных ряда, «Гранты» и «Калины», статистика которых до этого считалась порознь. Поэтому, например, их суммарные продажи в апреле 2012 года были 23 688, но на «Гранту» тогда приходилось менее 10 тысяч. Однако сейчас львиная доля «Грант» — это седаны, которые и до всех реформ несли имя Granta, так что можно засчитать модели этот рекорд. Неудивительно, что она подорожала второй раз с начала весны: АВТОВАЗ выжимает максимум из безальтернативного статуса модели.

Наиболее популярным иностранным брендом стала Chery, а лидерство среди моделей-иномарок — у кроссовера Geely Coolray, за которым идут Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro.

Chery стала самым популярным иностранным брендом, но упустила лидерство в рейтинге моделей

Chery стала самым популярным иностранным брендом, но упустила лидерство в рейтинге моделей

Поделиться

Каких моделей ждать летом

В ближайшие месяцы ожидается начало продаж как минимум пяти моделей со сравнительно невысокой ценой. Среди них — калининградские седаны BAIC U5 и Kaiyi E5, а также китайские Lada, которые планируют собирать в Петербурге. Вторую модель добавят в свои линейки Omoda и «Москвич».

По теме

АвторынокЛадаПродажи автомобилей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter