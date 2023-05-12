Поднимаемся с полен. Продажи автомобилей выросли почти втрое, «Гранта» установила рекорд

В апреле 2023 года продажи новых автомобилей выросли в 2,7 раза в годовом выражении, превысив 75 тысяч единиц, а Lada Granta разошлась тиражом почти 20 тысяч автомобилей, что стало абсолютным рекордом для модели за всё время ее продаж (то есть с 2011 года). Здесь и далее приводятся данные агентства «Автостат» на основе регистраций машин в системе «Электронный паспорт».
Отрицательный подъем
Красивая цифра общей статистики объясняется эффектом низкой базы, поскольку апрель прошлого года был худшим месяцем для российского автопрома с начала века. В целом же 75 тысяч проданных автомобилей — это немного. Например, в феврале 2022 года было реализовано свыше 110 тысяч машин, а в рекордном апреле 2012 года — более 250 тысяч. Тем не менее пока нынешний апрель является лучшим месяцем для авторынка с начала СВО, когда началось его мучительное переформатирование после ухода всех иностранных автобрендов, кроме китайских.
По итогам апреля за «китайцами» — 44% рынка, что также является их «личным» рекордом, ведь до начала СВО доля марок из КНР не превышала
Самой популярной моделью предсказуемо стала самая дешевая — Lada Granta. За месяц в России зарегистрировали
Наиболее популярным иностранным брендом стала Chery, а лидерство среди моделей-иномарок — у кроссовера Geely Coolray, за которым идут Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro.
Каких моделей ждать летом
В ближайшие месяцы ожидается начало продаж как минимум пяти моделей со сравнительно невысокой ценой. Среди них — калининградские седаны BAIC U5 и Kaiyi E5, а также китайские Lada, которые планируют собирать в Петербурге. Вторую модель добавят в свои линейки Omoda и «Москвич».