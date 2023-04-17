«В нас на скорости влетел КАМАЗ». Парень угнал грузовик босиком и протаранил машины — пострадавшие не могут получить деньги

Девушка считает, что правоохранители подвергли ее жизнь и жизнь людей, находившихся в Volvo, опасности, а теперь не хотят брать на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, уверена сибирячка, авария произошла из-за того, что сотрудники ГИБДД совершили ошибку.



— У гаишников, мне кажется, всё пошло не по плану. Сотрудник ДПС хотел предотвратить аварию, но в итоге он ее создал. И теперь нам, не причастным к этим событиям, придется ремонтировать машины за свой счет. Видимо, гаишник думал, что камазист остановится из-за нас, но если его гнали сначала с правого берега, и он не остановился, то и тут не остановился бы. Ладно бы еще за нами несколько рядов машин было, а так только мы. Они за ним гнаться с площади Кондратюка стали и почему-то своими машинами не пытались остановить — думаю, им бы пришлось за свой счет их восстанавливать, — рассуждает автовладелица.

