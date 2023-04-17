«В нас на скорости влетел КАМАЗ». Парень угнал грузовик босиком и протаранил машины — пострадавшие не могут получить деньги

12 апреля в Новосибирске запомнилось эпичной погоней — сразу пять экипажей ДПС ловили водителя КАМАЗа. Грузовик протаранил несколько автомобилей на Димитровском мосту, в том числе Toyota Camry и внедорожник Volvo XC90. По словам пострадавших, им никто не хочет компенсировать убытки — виновник аварии перед ДТП угнал чужую машину, владелец вовремя заявил об угоне, а сотрудники ГИБДД выполняли свою работу. Кто виноват в ДТП и заплатит сотни тысяч рублей собственникам помятых машин, разбиралась корреспондент НГС.
«У меня на бампере его номер отпечатался»
— Я ехала по улице Станционной на Димитровский мост. На площади Энергетиков меня и еще одного автомобилиста на Volvo остановил во время зеленого сигнала светофора сотрудник ГИБДД и потребовал прекратить движение. После этого мы услышали сзади звуки сирены. Я подумала, что, как всегда в нашем городе, едет какой-то важный человек, и из-за этого движение перекрыли, — рассказала одна из пострадавших в аварии сибирячка, пожелавшая остаться анонимной.
Девушка отметила, что сзади нее не было потока машин. В зеркале заднего вида она заметила большегруз, который стремительно приближался к ней на большой скорости.
— В нас на скорости влетел КАМАЗ. Меня со всей силы откинуло на 5 метров вперед, у меня даже на бампере его номер отпечатался, Volvo развернуло. А у них на заднем сидении находился ребенок — шестилетняя девочка. КАМАЗ пронесся дальше, не останавливаясь, за ним патрульные машины. Затем движение на мосту возобновилось, и все, кто ехал, тронулись дальше. Нам же сказали оставаться на своих местах и ждать приезда сотрудников, — вспоминает девушка.
Позже владельцы покалеченных машин увидели новости о том, что патрульные машины участвовали в погоне за водителем КАМАЗа по всему городу и пытались его остановить. Автомобили получили критические повреждения — на восстановление Volvo понадобится не меньше полумиллиона рублей. Camry досталось меньше — автомобиль на ходу, но ущерб от удара составил около 230 тысяч.
Странный водитель
Водителя КАМАЗа вскоре поймали. По словам собственницы пострадавшей Toyota Camry, им оказался безработный иностранец.
— За рулем большегруза был водитель 1997 года рождения из Азербайджана. Он машину угнал и был весь в грязи, босиком. С него взять нечего. Владелец КАМАЗа написал заявление об угоне. И на этом всё, ведь он не виноват. В ГАИ нам сказали, что не нужно надеяться на выплаты и со стороны сотрудников МВД. Хотя по сути мы пострадали из-за их действий. Если бы они нас не держали и дали проехать на зеленый, ничего бы не случилось, или, например, разрешили бы свернуть на стройплощадку чуть впереди. А из нас сделали живой щит, как будто это бы остановило КАМАЗ, — возмущается жительница Новосибирска.
Девушка считает, что правоохранители подвергли ее жизнь и жизнь людей, находившихся в Volvo, опасности, а теперь не хотят брать на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, уверена сибирячка, авария произошла из-за того, что сотрудники ГИБДД совершили ошибку.
— У гаишников, мне кажется, всё пошло не по плану. Сотрудник ДПС хотел предотвратить аварию, но в итоге он ее создал. И теперь нам, не причастным к этим событиям, придется ремонтировать машины за свой счет. Видимо, гаишник думал, что камазист остановится из-за нас, но если его гнали сначала с правого берега, и он не остановился, то и тут не остановился бы. Ладно бы еще за нами несколько рядов машин было, а так только мы. Они за ним гнаться с площади Кондратюка стали и почему-то своими машинами не пытались остановить — думаю, им бы пришлось за свой счет их восстанавливать, — рассуждает автовладелица.
Она призналась, что вместе с другим пострадавшим водителем намерена добиваться справедливости через прокуратуру и суд.
— Перекрыли проезд нашими машинами. Но перекрывать дорогу КАМАЗу легковушками — не лучшая затея. А если бы у меня тоже ребенок сидел сзади? А если бы кто-то погиб? А если бы пострадали люди? — интересуется девушка.
Что говорит юрист
Юрист Алексей Аржанников объяснил корреспонденту НГС, что можно сделать в таких ситуациях владельцам пострадавших машин.
— Собственники имеют право взыскать размер ущерба с водителя, но в данном случае у него «ничего нет за душой». Есть вариант взыскания денег с владельца машины, но в нашем случае он подал заявление об угоне. Если это будет подтверждено, собственник отвечать за произошедшее не будет. По поводу ответственности сотрудников ГИБДД ситуация еще сложнее — тут нужно будет доказать, что они нарушили внутриведомственные приказы и положения закона. Сотрудники ГИБДД, конечно, не имеют права создавать из гражданских машин «живой щит», и именно проверка прокуратуры или вышестоящих органов ГИБДД установит, создавали ли они «живой щит» и нарушили ли положение закона, — объяснил Аржанников.
По словам эксперта, пару лет назад похожая ситуация случилась в Москве на МКАДе, но там удалось доказать, что сотрудники ГИБДД сделали из гражданских машин «живой щит», и государство выплатило компенсации. Как разрешится сложившаяся в Новосибирске ситуация, говорит спикер, судить пока сложно.
— Если брать сухую юриспруденцию, конечно, у сотрудников ГИБДД есть право останавливать потоки машин. Но если гражданские автомобили оказались в результате их действий повреждены, сотрудники ГИБДД должны будут возместить ущерб потому, что они неверно оценили ситуацию. Они должны были понимать, что водитель КАМАЗа, очевидно, будет таранить машины, поскольку не намерен останавливаться. Расследование должны провести в прокуратуре и в вышестоящем органе ГИБДД. Если в этих ведомствах нарушений в действиях сотрудников ГИБДД не найдут, взыскать с них ничего не удастся, — добавил юрист.
Пострадавшие автомобилисты обратились с заявлениями в полицию. Корреспондент НГС попытался выяснить в ведомстве, на какой стадии находится рассмотрение обращения, но не смог получить комментарий. Редакция направила в полицию официальный запрос. В ГИБДД журналиста НГС также отправили за комментариями в полицию.
Как ловили угнанный КАМАЗ и перекрывали Димитровский мост, мы рассказывали в онлайн-трансляции. Смотрите видео погони.