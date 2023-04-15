Уклонистов пообещали лишать прав. Мы выяснили, что, вероятно, процедура будет иной

Не путать с лишением

Пресловутое лишение прав — лишь один из способов запретить человеку садиться за руль. И полноценное лишение прав — громоздкая процедура, потому что сделать это могут лишь суды. То же, кстати, касается приостановки действия прав по медицинским показаниям: инициирует процедуру прокурор, фактическое решение принимает суд. То есть всё это очень сложно и при массовом призыве неудобно.

— Думаю, выберут самый простой путь, когда военные комиссариаты будут составлять списки водителей, действие водительских прав у которых приостановлено, и передавать эти списки в ГИБДД в автоматическом режиме, — полагает юрист Антон Климко. — Ведь как таковых поводов лишать водителя прав в судебном порядке в случае неявки в военкомат не просматривается: водитель получил их на законных основаниях, он не болен, он не нарушил ПДД. А приостановка действия — механизм очень простой и уже реализован в случае с судебными приставами, которые также могут запрещать выезд за границу или накладывать запрет на регистрационные действия.