Уклонистов пообещали лишать прав. Мы выяснили, что, вероятно, процедура будет иной

В невероятной спешке Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который в народе называют «Закон об электронных повестках». Впервые вводится ответственность военнообязанного за неявку в военкомат по повестке, даже если ее не вручили лично в руки под подпись. Одним из каналов оповещения становится портал «Госуслуги», и повестка считается врученной через семь дней после ее появления в электронном личном кабинете. С этого момента военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней, к нему применят так называемые обеспечительные меры. В их числе — ограничение водительских прав. Мы попросили юристов описать наиболее очевидный способ реализовать идею. Оказалось, подходящий механизм в законодательстве уже есть, осталось лишь переформатировать его под нужны военкоматов.
Не путать с лишением
Пресловутое лишение прав — лишь один из способов запретить человеку садиться за руль. И полноценное лишение прав — громоздкая процедура, потому что сделать это могут лишь суды. То же, кстати, касается приостановки действия прав по медицинским показаниям: инициирует процедуру прокурор, фактическое решение принимает суд. То есть всё это очень сложно и при массовом призыве неудобно.
— Думаю, выберут самый простой путь, когда военные комиссариаты будут составлять списки водителей, действие водительских прав у которых приостановлено, и передавать эти списки в ГИБДД в автоматическом режиме, — полагает юрист Антон Климко. — Ведь как таковых поводов лишать водителя прав в судебном порядке в случае неявки в военкомат не просматривается: водитель получил их на законных основаниях, он не болен, он не нарушил ПДД. А приостановка действия — механизм очень простой и уже реализован в случае с судебными приставами, которые также могут запрещать выезд за границу или накладывать запрет на регистрационные действия.
Близкого мнения придерживается юрист по защите прав призывников Алексей Табалов:
— Сейчас можно только предполагать, как это будет. Но думаю, всё просто: не явился по повестке в 20-дневный срок, в реестре об этом появилась отметка, автоматом в ГИБДД ушло предписание об ограничении права. А дальше варианты: либо ГИБДД в инициативном порядке временно изымает права на срок действия ограничения, либо изымает их при случайной проверке на дорогах. А могут вообще отделаться информированием: вам ограничено право управления, пожалуйста, не ездите и не нарушайте запрет. А если нарушите, то будем действовать по КоАП.
Юрист компании «Форлекс» Николай Попов также считает, что проще всего скопировать уже существующую схему:
— Эта формулировка «временное ограничение пользования специальным правом» уже существует: есть статья 67.1 в законе об исполнительном производстве, — объясняет он. — Мера применялась к должникам, схема уже рабочая, то есть мы видим, как это может происходить.
Как работает временное ограничение прав
Автоюрист Лев Воропаев подтверждает, что такая процедура существует в рамках закона «Об исполнительном производстве» (статья 67.1).
— Фактически пристав не лишает водителя прав, он выносит требование о том, что человеку временно запрещено водить автомобиль, и информация передается в ГИБДД, то есть при остановке водителя на дороге инспектор видит эти ограничения, — говорит он. — И если инспектор обнаруживает, что водитель нарушил требование, в дело вступает статья 17.17 КоАП: дело направляется в суд, и водителя лишают прав на срок до года. Альтернатива — обязательные работы на срок до 50 часов.
Если водитель продолжает ездить без прав, наказание прогрессивно усиливается: за второй раз грозит уже штраф в 30 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов (часть 2 статьи 12.7 КоАП). Третий случай тоже карается по статье КоАП, но более жесткой (штраф до 100 тысяч), а следующее попадание грозит уголовной ответственностью по статье 264.3 УК со сроком лишения свободы до года.
Процедуры временного ограничения прав по требованию военкомов пока не предусмотрено, и Лев Воропаев считает, что ее оформят в виде отдельных статей, но в целом сделают похожей на механизм, который используют судебные приставы. Могут быть и отличия, например приставы не вправе заморозить удостоверение водителя, для которого автомобиль является основным источником дохода, либо использование транспорта «необходимо для обеспечения жизнедеятельности семьи». Не исключено, что для уклонистов такие послабления отменят.
Права заблокируют заочно
Николай Попов отмечает еще один важный аспект, связанный с уведомлением человека о том, что действие его водительских прав приостановлено. Например, приставы обязаны сделать это лично, то есть никаких электронных уведомлений пока не используется.
— И это является частой уловкой, когда должник говорит, что, дескать, не получал уведомления, не ставил подпись, мера к нему не применима, — рассуждает Николай Попов. — В аналогичной ситуации с воинским учетом и ввиду всей цифровизации процесса я предполагаю, что всё будет происходить в электронной форме. То есть это буквально прописано в законе, что решение о временных мерах будут вноситься в электронный реестр и заверяться электронной подписью военного комиссара. Я думаю, что личного уведомления военнообязанного не будет, и все инициативы последнего времени сводятся к тому, что требования воинского учета нужно соблюдать неукоснительно.
При этом восстановление действия прав упрощено: в случае с приставами они обязаны снять ограничение на следующий день после погашения долгов. Все эксперты сходятся во мнении, что процедура ограничения и восстановления действия прав будет максимально автоматизирована, а цифровой реестр воинского учета позволит оперативно передать информацию между ведомствами.
Чего еще лишат уклонистов
Им могут запретить регистрировать автомобили, продавать и покупать недвижимость, получать кредиты, регистрироваться индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Все подобные меры не будут иметь фиксированного срока окончания, пока военнообязанный не явился в военкомат. Со дня получения повестки для военнообязанных действует запрет на выезд за границу, остальные меры — через 20 суток.
В Кремле подчеркнули, что законопроект одобрен не ради возобновления мобилизации (указ о которой и так продолжает действовать), а для модернизации системы воинского учета. То есть вроде бы он необходим для работы с призывниками на срочную службу и упрощения вызова их в военкоматы. При этом список обеспечительных мер, на наш взгляд, больнее ударит по людям среднего возраста, чем по 18-летним срочникам, которые только-только получают водительские права. Правда, срочником теперь можно стать и в 30 лет.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее подчеркивал, что законопроект касается не только призыва на срочную службу, но и вообще всех военнообязанных. При этом он добавил, что проведение мобилизации в России не планируется.