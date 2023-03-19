«Автохам разогревает свое корыто под окнами». Как жильцы терпят выхлопные газы в окна квартир

Представляем новый, 321-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Очередной автохам разогревает свое корыто под окнами. Жильцы терпят, — пишет читатель Евгений (фото выше).
— Ленинский район. Водитель отлично припарковался на сухой дорожке для пешеходов, напротив детская поликлиника,
— Улица Авиастроителей, на тротуаре припарковались, — сообщает Айнара.
— Видимо, знак «инвалид» на лобовом стекле обнуляет раздел ПДД о парковке, — информирует Татьяна.
— Переулок Краснодонский, — уточняет Евгений.
— МЖК, Высоцкого, 31. Встал на пешеходном тротуаре, а люди — обходите по грязи, — недовольна Анна.
— Пустая парковка Сибревкома, 7/1 на 10 машин. Нет, индивидуум поставил свою ванну прямо в единственном для пешеходов проходе от подъезда к детской площадке, — возмущен Алексей.
— Владелица салона меха мало того что торгует шкурами убитых животных, но и паркуется на и так узком тротуаре, — жалуется Яков.