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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Автохам разогревает свое корыто под окнами». Как жильцы терпят выхлопные газы в окна квартир

Очередные автохамы недели с улиц и дворов Новосибирска

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Стоянка под окнами

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Представляем новый, 321-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Очередной автохам разогревает свое корыто под окнами. Жильцы терпят, — пишет читатель Евгений (фото выше).

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Ленинский район. Водитель отлично припарковался на сухой дорожке для пешеходов, напротив детская поликлиника, ул. Халтурина, 30, — пишут местные жители.

Проходите между авто

Проходите между авто

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— Улица Авиастроителей, на тротуаре припарковались, — сообщает Айнара.

Авто помешало пешеходам

Авто помешало пешеходам

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— Видимо, знак «инвалид» на лобовом стекле обнуляет раздел ПДД о парковке, — информирует Татьяна.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Переулок Краснодонский, — уточняет Евгений.

«Камри» на дорожке

«Камри» на дорожке

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Люди с трудом обходят

Люди с трудом обходят

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— МЖК, Высоцкого, 31. Встал на пешеходном тротуаре, а люди — обходите по грязи, — недовольна Анна.

Перегородил проход

Перегородил проход

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— Пустая парковка Сибревкома, 7/1 на 10 машин. Нет, индивидуум поставил свою ванну прямо в единственном для пешеходов проходе от подъезда к детской площадке, — возмущен Алексей.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Владелица салона меха мало того что торгует шкурами убитых животных, но и паркуется на и так узком тротуаре, — жалуется Яков.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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