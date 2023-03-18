Джип «Вольво» при обгоне снес поворачивающий каршеринг и красиво полетел в сугроб — смотрите на видео

Можно предположить, что скорость кроссовера была излишне высока, но это только предположение — для доказательств нужна автотехническая экспертиза. В любом случае с точки зрения причинно-следственной связи авария произошла в результате маневра легковушки.

— Водитель легкового автомобиля нарушил пункты правил 8.1 и 8.4: он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества попутному транспорту. Теоретически можно «пришить» скорость автомобиля, который улетел на обочину, но для этого необходимо видео с регистратора встречного автомобиля, где видно, как быстро приближается автомобиль, чтобы рассчитать его скорость. Если этого нет, то вряд ли, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.