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Проблема

Джип «Вольво» при обгоне снес поворачивающий каршеринг и красиво полетел в сугроб — смотрите на видео

На узкой улице столкнулись «Вольво» и прокатный седан

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Кроссовер летит в сугроб

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Сегодня разбираем очередное ДТП из серии «один обгонял, другой поворачивал». Такие аварии более характерны для условий загородных трасс, где обгоны происходят на высокой скорости и предотвратить столкновение, бывает, нет возможности. Но и в городе есть места, где можно разогнаться, далее — в нашем материале.

Улица Александра Невского, двухполосная, без сплошной разделительной линии, без знаков запрета обгона. Вот мы видим, как легковушка показывает левый поворот и начинает маневр, чтобы заехать на прилегающую территорию. В этот момент в кадре появляется обгоняющий ее кроссовер «Вольво», его скорость достаточно высока. Водитель кроссовера берет немного влево, но это не позволяет избежать столкновения — после этого «Вольво» улетает в сугроб.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Можно предположить, что скорость кроссовера была излишне высока, но это только предположение — для доказательств нужна автотехническая экспертиза. В любом случае с точки зрения причинно-следственной связи авария произошла в результате маневра легковушки.

— Водитель легкового автомобиля нарушил пункты правил 8.1 и 8.4: он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества попутному транспорту. Теоретически можно «пришить» скорость автомобиля, который улетел на обочину, но для этого необходимо видео с регистратора встречного автомобиля, где видно, как быстро приближается автомобиль, чтобы рассчитать его скорость. Если этого нет, то вряд ли, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Пункт 8.1. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
Пункт 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

Таким образом, даже если при повороте обгоняющий вас автомобиль развил высокую скорость, помните, что он всё же движется прямо, а вы меняете траекторию движения. Скорость оппонента будет сопутствующим фактором, но не причиной вины.

Ну а с другой стороны, не стоит совершать обгоны на тесных городских улицах на высоких скоростях, ведь могут и машины внезапно повернуть, и пешеходы выбежать на дорогу.

Почитайте еще, как дальнобойщик столкнул легковушку с трассы в момент обгона — объясняем почему.

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