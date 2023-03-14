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Два знака парковки у Дома быта запутали водителей: как там парковаться? Ответ юриста

Рядом со знаком парковки расположен знак парковки для инвалидов

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Мы видим два знака парковки

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Новосибирцев запутали дорожные знаки, обозначающие парковку на улице Романова возле Дома быта. Здесь установлены сразу два знака: инвалидной парковки и обычной парковки, движение при этом одностороннее.

По мнению водителей, машины которых эвакуировали, это вводит в заблуждение, поскольку «сложно ожидать подвоха, если стоит один знак, но на это же место действует другой». НГС обратился за разъяснением к юристу: по мнению экспертов, формальных нарушений в схеме установки знаков нет.

— Общий знак «парковка», а в начале — знак зоны действия для инвалидов. Не вижу противоречия, зона действия знака 10 метров, дальше — пожалуйста, паркуйтесь, — объяснил адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, соответствует ли установка знаков всем необходимым нормативам и можно ли тут установить более понятные и очевидные для водителей знаки. Ответ мы вам сообщим.

Почитайте еще, как из-за проблем на другой парковке полиция составила 41 протокол — сотрудников вызывали из-за дрифта рядом с «Леруа Мерлен».

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