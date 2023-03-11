Автоподстава или невнимательность. Показываем ДТП на перекрестке, где главная дорога внезапно уходит налево

Обратите внимание, что темный седан разминулся со встречным белым автомобилем еще на зебре, поэтому обзор на встречную полосу был открыт. И было видно, что машина-жертва уже выехала на перекресток. Тем не менее седан ударил ее в середину боковой части.

— Может быть, и подстава, но сделана очень грамотно. Уступить дорогу должны были те машины, которые движутся прямо, так как там знак «главная дорога», и она поворачивает налево. Но там очень часто не пропускают, поскольку чисто психологически водителю трудно (особенно тому, кто нечасто там ездит) принять то, что посреди дороги вдруг кого-то нужно пропустить, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.