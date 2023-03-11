Автоподстава или невнимательность. Показываем ДТП на перекрестке, где главная дорога внезапно уходит налево

Сегодня на НГС очередная авария, похожая на умышленные действия. Она произошла на печально известном перекрестке улиц Кирова и Воскова, где главная дорога с Кирова внезапно поворачивает налево на Воскова. Там постоянно бились машины — давайте посмотрим, что произошло на новом опубликованном видео.
Мы видим картинку с камеры наблюдения, обзор которой направлен вдоль улицы Кирова в сторону Выборной. Вот машины по Кирова поворачивают налево на Воскова, для них висит соответствующий знак главной дороги. Встречные же машины должны уступать, для них установлен «красный треугольник». Одна из машин, темный седан, притормаживает и начинает поворачивать. В этот момент на перекрестке уже находится встречный автомобиль, происходит удар.
Обратите внимание, что темный седан разминулся со встречным белым автомобилем еще на зебре, поэтому обзор на встречную полосу был открыт. И было видно, что машина-жертва уже выехала на перекресток. Тем не менее седан ударил ее в середину боковой части.
— Может быть, и подстава, но сделана очень грамотно. Уступить дорогу должны были те машины, которые движутся прямо, так как там знак «главная дорога», и она поворачивает налево. Но там очень часто не пропускают, поскольку чисто психологически водителю трудно (особенно тому, кто нечасто там ездит) принять то, что посреди дороги вдруг кого-то нужно пропустить, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
В Новосибирске немало мест, где дорожные знаки стоят не совсем логично, и в результате часто происходят аварии. Конкретно на Кирова — Воскова такое направление главной дороги было когда-то сделано для того, чтобы троллейбусы могли спокойно повернуть налево, на Воскова для разворота на маршруте.
Впрочем, недавно там появился светофорный объект — это должно снизить аварийность перекрестка. Но стоит учитывать, что светофор может выйти из строя или перейти в мигающий ночной режим — тогда приоритет будет установлен всё тем же знаком главной дороги.
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