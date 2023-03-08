Власти Новосибирска признали удовлетворительным состояние парковки на Ленина, где лежат кучи снега

Власти Новосибирска назвали удовлетворительным состояние городской парковки, на которой дорожники оставили большие кучи снега. Ранее мы сообщали, что на парковке по адресу ул. Ленина, 10 (перед «Универсамом», внешний ряд) техника сгребла снежный наст и сложила его в кучи, что привело к сокращению числа парковочных мест.
— Сообщаем, что проезжая часть и тротуары на данном участке находятся в удовлетворительном состоянии. Работы по их очистке выполнены ответственной за их содержание организацией МКУ «ДЭУ
Также в мэрии уточнили, что земельный участок
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко составил обращение на сайте «Госуслуги» в адрес администрации губернатора Новосибирской области с просьбой навести порядок на стоянке. Позднее мы расскажем вам, как власти среагируют на заявление на «Госуслугах».
Ранее из-за проблем на другой парковке полиция составила 41 протокол — сотрудников вызывали из-за дрифта рядом с «Леруа Мерлен».