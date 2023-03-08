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Власти Новосибирска признали удовлетворительным состояние парковки на Ленина, где лежат кучи снега

Сугробы после уборки мешают оставлять машины

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Снег доставляет неудобство водителям

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Власти Новосибирска назвали удовлетворительным состояние городской парковки, на которой дорожники оставили большие кучи снега. Ранее мы сообщали, что на парковке по адресу ул. Ленина, 10 (перед «Универсамом», внешний ряд) техника сгребла снежный наст и сложила его в кучи, что привело к сокращению числа парковочных мест.

— Сообщаем, что проезжая часть и тротуары на данном участке находятся в удовлетворительном состоянии. Работы по их очистке выполнены ответственной за их содержание организацией МКУ «ДЭУ № 1», — заявили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Также в мэрии уточнили, что земельный участок № 54:35:021195:37 под парковку окончательно оформлен в муниципальную собственность (прежний статус был «неразграниченная государственная собственность») и передан городскому центру организации движения (МБУ «ГЦОДД»). Официальное назначение — «для размещения и эксплуатации автостоянки», а это значит, что городские власти должны обслуживать и чистить стоянку по всем нормативам.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко составил обращение на сайте «Госуслуги» в адрес администрации губернатора Новосибирской области с просьбой навести порядок на стоянке. Позднее мы расскажем вам, как власти среагируют на заявление на «Госуслугах».

Ранее из-за проблем на другой парковке полиция составила 41 протокол — сотрудников вызывали из-за дрифта рядом с «Леруа Мерлен».

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