В Новосибирск привезли новые леворульные «японки» из Казахстана на 30% дешевле — смотрим на «Форестер» и другие авто

НГС периодически рассказывает о поставках автомобилей по схеме параллельного импорта. Ранее мы показывали довольно дорогие машины, а сегодня покажем массовые японские модели — для более широкой аудитории. Как говорят представители дилеров, которые завозят такие авто, их стоимость в среднем на 30% ниже, чем цена машин от официальных дистрибьюторов марок в РФ. Давайте посмотрим на эти Mitsubishi и Subaru.
Мы часто говорили о популярности ввоза машин из арабских стран. Вот очередное такое авто из Саудовской Аравии — пикап Mitsubishi L200 (предоставлен ДЦ «Фастар»). Собран он в Японии, предназначен собственно для саудовского рынка, оснащен 2,4-литровым дизелем, автоматом и системой полного привода.
Чем отличаются арабские машины от «нормальных» — такой вопрос звучит часто в среде автомобилистов. Как говорят специалисты, в последнее время практически ничем — система отопления такая же мощная, оснащение схожее, каких-то особенностей сборки нет. Единственное — зачастую нет дополнительного подогрева руля, сидений, дворников, лобового стекла.
Но этот вопрос решается дилерскими центрами, которые завозят такие авто. К примеру, в этом пикапе дилер профессионально установил подогрев сидений. Для этого заказываются оригинальные блоки и кнопки системы подогрева в штатные места, вскрывается сиденье, интегрируются нити подогрева — всё как на заводе.
А еще всем этим машинам при поступлении из Аравии сразу меняют технические жидкости. Как говорят специалисты, штатно залитые там моторные масла не рассчитаны на наши температурные особенности. То же самое и с антифризом — штатный сливают, заливают наш, «морозостойкий».
Стоимость этого Mitsubishi L200 составляет
А это популярная модель Subaru Forester с рынка Казахстана, куда машины завозят после сборки на заводе в Японии. 2-литровый двигатель, вариатор, полный привод, богатое оснащение.
Особенность оснащения — коричневый кожаный салон. У наших, российских официальных, машин салоны в основном классические черные, в остальном отличий практически нет. Цена —
С машинами идут казахстанские сервисные книжки — там они небольшого формата. Всё пишется по-русски. Как и в мультимедийной системе, на приборной панели и в прочих местах — всё по-русски.
Subaru Outback — машина более высокого класса, весьма просторная. Двигатель на 2,5 литра, вариатор, полный привод.
Светлый кожаный комбинированный салон, максимальное оснащение. Кстати, дилеры, ввозящие такие машины, дают на них и собственную гарантию. Цена этого аппарата —
Если нужен автомобиль подешевле — вот младший кроссовер Subaru XV, тоже из Казахстана. 2 литра, вариатор, полный привод.
Оснащение хорошее, салон, правда, тканевый, но и цена —
В параллельный импорт входит и хорошо знакомый нам ввоз машин с пробегом с аукционов Японии. Вот, к примеру, Subaru с редким названием Levorg, это полноприводной праворульный универсал японского внутреннего рынка. Машина 2016 года выпуска и предлагается за
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