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В Новосибирск привезли новые леворульные «японки» из Казахстана на 30% дешевле — смотрим на «Форестер» и другие авто

Покажем известные японские модели для широкой аудитории

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Параллельный импорт набирает обороты

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НГС периодически рассказывает о поставках автомобилей по схеме параллельного импорта. Ранее мы показывали довольно дорогие машины, а сегодня покажем массовые японские модели — для более широкой аудитории. Как говорят представители дилеров, которые завозят такие авто, их стоимость в среднем на 30% ниже, чем цена машин от официальных дистрибьюторов марок в РФ. Давайте посмотрим на эти Mitsubishi и Subaru.

Пикап из Аравии

Пикап из Аравии

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Мы часто говорили о популярности ввоза машин из арабских стран. Вот очередное такое авто из Саудовской Аравии — пикап Mitsubishi L200 (предоставлен ДЦ «Фастар»). Собран он в Японии, предназначен собственно для саудовского рынка, оснащен 2,4-литровым дизелем, автоматом и системой полного привода.

Внешне ничем не отличается от «официального»

Внешне ничем не отличается от «официального»

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Чем отличаются арабские машины от «нормальных» — такой вопрос звучит часто в среде автомобилистов. Как говорят специалисты, в последнее время практически ничем — система отопления такая же мощная, оснащение схожее, каких-то особенностей сборки нет. Единственное — зачастую нет дополнительного подогрева руля, сидений, дворников, лобового стекла.

В сиденья встроен подогрев

В сиденья встроен подогрев

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Но этот вопрос решается дилерскими центрами, которые завозят такие авто. К примеру, в этом пикапе дилер профессионально установил подогрев сидений. Для этого заказываются оригинальные блоки и кнопки системы подогрева в штатные места, вскрывается сиденье, интегрируются нити подогрева — всё как на заводе.

Антифриз не должен замерзнуть

Антифриз не должен замерзнуть

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А еще всем этим машинам при поступлении из Аравии сразу меняют технические жидкости. Как говорят специалисты, штатно залитые там моторные масла не рассчитаны на наши температурные особенности. То же самое и с антифризом — штатный сливают, заливают наш, «морозостойкий».

Надписи на арабском

Надписи на арабском

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Стоимость этого Mitsubishi L200 составляет 5 049 000 рублей. Как отмечается, усредненная цена на ввозимые по параллельному импорту авто может быть на долю до 30% ниже, чем если бы аналогичная машина продавалась по официальной дилерской схеме.

Популярный Subaru Forester

Популярный Subaru Forester

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А это популярная модель Subaru Forester с рынка Казахстана, куда машины завозят после сборки на заводе в Японии. 2-литровый двигатель, вариатор, полный привод, богатое оснащение.

Коричневая кожа в салоне

Коричневая кожа в салоне

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Особенность оснащения — коричневый кожаный салон. У наших, российских официальных, машин салоны в основном классические черные, в остальном отличий практически нет. Цена — 3 999 000 рублей.

Сервисная книжка в Казахстане

Сервисная книжка в Казахстане

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Список местных дилеров

Список местных дилеров

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С машинами идут казахстанские сервисные книжки — там они небольшого формата. Всё пишется по-русски. Как и в мультимедийной системе, на приборной панели и в прочих местах — всё по-русски.

Subaru Outback славится своей вместимостью

Subaru Outback славится своей вместимостью

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Subaru Outback — машина более высокого класса, весьма просторная. Двигатель на 2,5 литра, вариатор, полный привод.

<nobr class="_">4 999 000 рублей</nobr> — и он ваш

4 999 000 рублей — и он ваш

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Светлый кожаный комбинированный салон, максимальное оснащение. Кстати, дилеры, ввозящие такие машины, дают на них и собственную гарантию. Цена этого аппарата — 4 999 000 рублей.

Subaru XV размером поменьше

Subaru XV размером поменьше

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Но полный привод имеется

Но полный привод имеется

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Если нужен автомобиль подешевле — вот младший кроссовер Subaru XV, тоже из Казахстана. 2 литра, вариатор, полный привод.

Салон тканевый, но приятный

Салон тканевый, но приятный

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Оснащение хорошее, салон, правда, тканевый, но и цена — 3 749 000 рублей. Гарантия дается — три года или 100 000 километров пробега. Официально к нам в РФ Subaru такие машины уже не поставляет.

Авто с рынка Японии

Авто с рынка Японии

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Салон почти как новый

Салон почти как новый

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В параллельный импорт входит и хорошо знакомый нам ввоз машин с пробегом с аукционов Японии. Вот, к примеру, Subaru с редким названием Levorg, это полноприводной праворульный универсал японского внутреннего рынка. Машина 2016 года выпуска и предлагается за 1 549 000 рублей.

Почитайте еще о том, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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