В Новосибирск привезли новые леворульные «японки» из Казахстана на 30% дешевле — смотрим на «Форестер» и другие авто

НГС периодически рассказывает о поставках автомобилей по схеме параллельного импорта. Ранее мы показывали довольно дорогие машины, а сегодня покажем массовые японские модели — для более широкой аудитории. Как говорят представители дилеров, которые завозят такие авто, их стоимость в среднем на 30% ниже, чем цена машин от официальных дистрибьюторов марок в РФ. Давайте посмотрим на эти Mitsubishi и Subaru.