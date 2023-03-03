АВТОВАЗ запустил производство обновленной Lada Vesta NG. У нее есть даже АБС

На тольяттинском заводе АВТОВАЗа стартовал выпуск обновленной Lada Vesta. Ранее модель производилась в Ижевске, но год назад завод остановил работу, и АВТОВАЗ решился на «рокировку»: Vesta отправилась на конвейер в Тольятти, где раньше делали машины на французской платформе B0, включая Lada Largus. А сам Largus до конца года должен переехать в Ижевск.