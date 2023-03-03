АВТОВАЗ запустил производство обновленной Lada Vesta NG. У нее есть даже АБС

На тольяттинском заводе АВТОВАЗа стартовал выпуск обновленной Lada Vesta. Ранее модель производилась в Ижевске, но год назад завод остановил работу, и АВТОВАЗ решился на «рокировку»: Vesta отправилась на конвейер в Тольятти, где раньше делали машины на французской платформе B0, включая Lada Largus. А сам Largus до конца года должен переехать в Ижевск.
Тестовая сборка Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в ноябре прошлого года, но сейчас речь идет о промышленном выпуске товарных машин, которые к маю попадут во все автосалоны Lada.
Lada Vesta NG презентовали более года назад, и до начала СВО успели выпустить порядка тысячи штук, которые затем без лишней шумихи распродали в течение 2022 года. Однако нынешняя модель не является копией той машины, поскольку для возобновления производства потребовалось увеличить долю российских компонентов: в отличие от Granta и Niva, Lada Vesta имеет большую зависимость от импорта.
Теперь особая ставка делается на локализацию: АВТОВАЗ заявляет, что в России делаются двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла, элементы интерьера. Количество баллов локализации достигло 4500, что является хорошим показателем. Для сравнения: у Lada Granta в 2021 году показатель доходил до 4651 балла, у Largus — до 4071 балла, у самой Vesta же было лишь 3995 баллов максимум.
Фотографий интерьера и задней части машины пока нет, но на фронтальном виде заметно, что несколько изменилась форма бампера в районе противотуманных фар. Ниже — для сравнения — обычная Lada Vesta SW Cross.
В отличие от прочих моделей АВТОВАЗа, Vesta сразу будет оснащаться АБС и двумя подушками безопасности. Также в списке есть светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, зеркал и сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с
Цены объявят до старта продаж, который намечен на май 2023 года. Небольшую партию рестайлинговых Vesta в прошлом году продавали по ценам в районе 2 миллионов рублей, что значительно превосходило «вилку» официального прайса (1,1–1,6 миллиона рублей). Вероятно, стоимость обновленной Vesta будет в пределах 1,3–1,7 миллиона рублей, впрочем, завод может начать выпуск с наиболее оснащенных комплектаций, которые стоят ближе к верхнему порогу.
АВТОВАЗ не указал, каким двигателем будет оснащаться машина, но ранее сообщалось, что первые партии получат
О других планах АВТОВАЗа мы рассказывали ранее. В частности, он изучает возможность выпуска китайских машин на питерском заводе, доставшемся в наследство от Nissan. Обсуждается даже вариант с электромобилем e-Neva, а еще в арсенале есть электрический Largus ижевской сборки.