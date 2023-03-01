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В Сибири доля кроссоверов и джипов выросла до 70% — что конкретно покупают

В Новосибирске из китайских моделей лидирует Chery Tiggo 7 Pro, который привлекает соотношением цена / качество

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Chery Tiggo 7 Pro на тесте

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В Сибирском федеральном округе кроссоверы (SUV) заняли 70,3% рынка новых автомобилей — иными словами, из 10 проданных авто 7 — это кроссоверы и внедорожники, а легковушки — только 3.

По данным агентства «Автостат», за год в Сибири эта доля SUV выросла на 7,4% с 62,8%.

В целом по России доля кроссоверов составляет 63% (против 55,2% в прошлом году), эксперты «Автостата» объясняют это возросшим влиянием китайских производителей:

— Во многом это связано с ростом продаж машин китайских брендов, которые зашли на российский рынок преимущественно с кроссоверами, — отмечают в агентстве.

Если предметно рассматривать регионы страны, то можно отметить, что, во-первых, высокая доля SUV зарегистрирована в регионах со сложными дорожными условиями — Сибирь, Дальний Восток (78,3%). С другой стороны, кроссоверов много в «богатых» Москве и Санкт-Петербурге (81,6% и 82,5%).

В Новосибирске, по данным статистики, которую в течение 2022 года собирал НГС, наиболее популярны следующие модели SUV: во-первых, это корейский Hyundai Creta, который, несмотря на сворачивание производства концерна Hyundai/KIA, по инерции активно распродавался. Во-вторых, это отечественные LADA Niva Legend и LADA Niva Travel, которые распродаются благодаря своей низкой цене.

Из китайских моделей лидирует Chery Tiggo 7 Pro, который привлекает соотношением цена / качество. Этот же кроссовер лидирует и в целом по РФ.

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