Параллельный импорт вышел боком: «серые» иномарки лишают регистрации из-за проблем с документами

В чем именно проблема

По схеме параллельного импорта автомобили чаще всего ввозятся на частных лиц в единичных экземплярах. Обязательным документом при этом является свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Его получают после проверки автомобиля в аккредитованных лабораториях, и процедура напоминает углубленный техосмотр.

Но количество аккредитованных лабораторий невелико, а ближайшая зачастую находится в тысяче километров. Поэтому возник спрос на получение СБКТС «по-быстрому»: в каких-то случаях автомобилисты пользуются услугами фирмы, не имеющей аккредитации, в других получают документы в дистанционном режиме, без реального осмотра. Популярны и разного рода махинации с цифрами, например указание неверного экологического класса или заниженной мощности.