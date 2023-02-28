Параллельный импорт вышел боком: «серые» иномарки лишают регистрации из-за проблем с документами

В России начались проверки автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта: Росстандарт оценивает сертификаты безопасности и аннулирует документы, выданные с нарушениями. Это влечет и отмену регистрации автомобиля, то есть аннулирование свидетельства о регистрации и электронного техпаспорта (ЭПТС), что запрещает эксплуатацию автомобиля. К проверкам может подключиться и Федеральная таможенная служба (ФТС), поскольку часть машин ввозится по заниженным ставкам. Об аннулировании первых регистраций по инициативе Росстандарта сообщил журнал Auto.ru со ссылкой на заместителя главы ведомства Александра Кузьмина.
В чем именно проблема
По схеме параллельного импорта автомобили чаще всего ввозятся на частных лиц в единичных экземплярах. Обязательным документом при этом является свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Его получают после проверки автомобиля в аккредитованных лабораториях, и процедура напоминает углубленный техосмотр.
Но количество аккредитованных лабораторий невелико, а ближайшая зачастую находится в тысяче километров. Поэтому возник спрос на получение СБКТС «по-быстрому»: в каких-то случаях автомобилисты пользуются услугами фирмы, не имеющей аккредитации, в других получают документы в дистанционном режиме, без реального осмотра. Популярны и разного рода махинации с цифрами, например указание неверного экологического класса или заниженной мощности.
Представитель компании «АВТОСЕЛЕКТ — отборные автомобили» Дмитрий Еременко отмечает также, что порой указываются подложные данные о системе ЭРА-ГЛОНАСС. Формально обязательную установку системы временно отменили еще летом до 1 февраля 2023 года, а позже продлили в случае ввоза физлицами. Но по факту она нужна:
— В ГИБДД при постановке на учет по-прежнему просят указать номера системы, поэтому мы сразу предлагаем автомобили с ЭРА-ГЛОНАСС, но знаем о случаях, когда указывают неверные данные или вообще не ставят систему, что потом может привести к отмене СБКТС, — говорит он. — И, конечно, большой сегмент автомобилей получает СБКТС без появления машины в лаборатории, и вполне логично, что надзорные органы заинтересовались такими машинами.
Компания самого Дмитрия Еременко ввозит автомобили, которые уже стоят на учете в Казахстане, а зачастую имеют ОТТС (одобрение типа транспортного средства), что исключает необходимость СБКТС при постановке на учет в России.
— Такая схема безопаснее для клиента, но и дороже с точки зрения, например, утилизационного сбора, поэтому многие стремятся сэкономить, привозя машину без СБКТС и получая его здесь по непрозрачным схемам, — говорит Дмитрий Еременко. — Этого следовало ожидать: параллельный импорт стартовал недавно, и мы еще только входим в фазу, когда станут очевидны последствия сумбурного ввоза автомобилей.
Не ведитесь на сказки про СБКТС
Перекупщик Александр, который помогает ввозить автомобили из Казахстана, подчеркивает, что к вопросам оформления СБКТС нужно отнестись максимально серьезно еще до покупки «параллельного» автомобиля:
— Если вам предлагают автомобиль в Казахстане без СБКТС, но якобы с документами под ключ — на 90% это разводка, потому что здесь вы столкнетесь с большими сложностями при прохождении лабораторных проверок официальным путем, — предостерегает он. — Вот люди и ищут лазейки, получают СБКТС по всяким мутным схемам. Документ получается вроде бы легальный, ГИБДД принимает его, а потом начинаются проблемы.
Имейте в виду, что в России действует лишь десяток аккредитованных лабораторий, около половины которых — на Дальнем Востоке. Поэтому для большинства жителей страны их посещение требует длительного вояжа.
Что делать, если СБКТС аннулировали
Это не делает машину мертвым грузом: у владельца остается возможность пройти проверку заново уже официальным путем. Другое дело, если машина в принципе не соответствует регламенту Таможенного союза, сделать это удастся едва ли. То же касается, например, попыток серьезно занизить мощность для получения более выгодной налоговой категории. Сложности могут возникнуть в случае искажения экологического класса, причем интересно, что в 2022 году российскому автопрому разрешили снизить его до уровня 30-летней давности, но ввезенных в страну иномарок это послабление не касается.
Кстати, при покупке гибридной машины учитывайте, что в их СБКТС с осени 2022 года часто вписывают суммарную мощность бензинового и электрического моторов, что в отдельных случаях завышает показатель вдвое (например, у гибрида Honda Stepwgn Spada).
Таможня ждет часа
Владельцы «параллельных» машин могут ощутить и внимание таможенной службы (ФТС), поскольку махинации с пошлинами также распространены. В прошлом году резко снизились сборы ФТС в бюджет, и причина очевидна — уменьшение официального импорта товаров в Россию. В случае с автомобилями произошло частичное смещение баланса в пользу серого импорта с использованием схем, позволяющих сэкономить на сборах, например за счет занижения таможенной стоимости. Вполне логично, что таможенная служба обратит на это внимание: нечто подобное мы уже видели на примере автомобилей с регистрацией в Армении.
Дмитрий Еременко рассказывает об одной из таких уловок, которая может выйти боком:
— В Казахстане, через который ввозят много машин по схеме параллельного импорта, действует два типа таможенных ставок: по правилам ВТО и по правилам ЕАЭС. Для некоторых машин разница небольшая, всегда пару процентов, для других она может быть очень серьезной. То же касается, например, электромобилей, для которых в Казахстане вообще нет пошлин. Формально Казахстан не может выпускать такие машины из страны. Но поскольку таможенных проверок на границе между Казахстаном и Россией нет, растаможенные по сниженным ставкам автомобили свободно едут в Россию, ставятся здесь на учет, а насколько это законно и что будет в случае выявления таких фактов, мы пока достоверно не знаем. Но вполне возможно, что владельцам таких машин предложат доплатить разницу.
Выгодны от растаможки автомобиля по тарифам ВТО мы уже показывали на примере Mitsubishi Pajero Sport из ОАЭ: пошлина в Казахстане составляет $6100, пошлина в России —
Как проверить автомобиль
Подлинность казахского СБКТС можно проверить по базе данных, российского — на портале Росстандарта.
Актуальный список аккредитованных лабораторий доступен по ссылке. Выберете в фильтре «Технический регламент ЕАЭС» пункт «ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и нажмите «Найти». Если верить базе данных, в России действуют всего десять лабораторий, из которых четыре — в Приморском крае, две в Москве, по одной в Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Березовске (Свердловская область). Мы не публикуем список адресов, так как данные постоянно меняются.
Проверить правильность расчета таможенной пошлины по российским правилам можно с помощью онлайн-калькулятора.
Детальная процедура оценки автомобиля для получения СБКТС описана в ГОСТ 33670–2015.
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