В Новосибирске продают последний настоящий «Москвич Юрий Долгорукий» с удлиненным кузовом — что это за машина

Напомним, модель 2141 — последняя разработка завода АЗЛК. В 1986 году на момент запуска машина была достаточно современной. Закончилось производство последних «Москвичей» в 2001 году. В 2022 году на мощностях компании «Рено» в Москве решили выпускать авто под возрожденным брендом «Москвич». Машины там делают на основе китайского кроссовера JAC JS4.

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