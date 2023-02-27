freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняДо суда дошло дело о гибели детей в пожаре
Все новости
Все новости

В Новосибирске продают последний настоящий «Москвич Юрий Долгорукий» с удлиненным кузовом — что это за машина

Машина выпущена в 1997 году, оснащена 1,7-литровым двигателем и механикой

698

Машине 26 лет

Поделиться

В Новосибирске продается один из последних «настоящих» «Москвичей» (собственной разработки завода АЗЛК) — модель 2141V3 редкой версии «Москвич Юрий Долгорукий». Машина выпущена в 1997 году, оснащена 1,7-литровым двигателем и механикой, имеет удлиненный кузов. Объявление появилось на сервисе «Авто.ру».

— Таких было выпущено чуть более 800 штук, но до нашего времени дожили лишь немногие, и мой «Юрий Долгорукий» в этом числе. Кузов длиннее обычного 2141-го на 200 мм и крепче за счет лонжеронов вдоль всего кузова, благодаря этому он на дороге идет мягче и устойчивее 2141-го, — говорит владелец машины.

Удлиненная дверь

Удлиненная дверь

Поделиться

Сообщается, что машина находится в хорошем состоянии, в ней провели множество технических работ. Просят за этот «Москвич» 200 000 рублей.

Напомним, модель 2141 — последняя разработка завода АЗЛК. В 1986 году на момент запуска машина была достаточно современной. Закончилось производство последних «Москвичей» в 2001 году. В 2022 году на мощностях компании «Рено» в Москве решили выпускать авто под возрожденным брендом «Москвич». Машины там делают на основе китайского кроссовера JAC JS4.

Почитайте, как в Новосибирск привезли первые «живые» «Москвичи» — как они выглядят снаружи и что есть в салоне.

По теме

МосквичАвто с пробегомРаритет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter